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Σημαντική διεθνή θέση αναλαμβάνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ο οποίος εξελέγη αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της GO15 για το 2027, της διεθνούς ένωσης που εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παγκοσμίως.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια συνέλευση της GO15 στην Ουάσιγκτον, υπό την προεδρία του αμερικανικού Διαχειριστή PJM, περίπου έναν χρόνο μετά την ένταξη του ΑΔΜΗΕ στην Ένωση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της τριετούς θητείας του, ο κ. Μανουσάκης θα αναλάβει την προεδρία της GO15 το 2028, ενώ το 2029 θα επιστρέψει στη θέση του αντιπροέδρου.

Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε την εκλογή του ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία τα ηλεκτρικά συστήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις.

Όπως υπογράμμισε, «οι προκλήσεις είναι κοινές και δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα», επισημαίνοντας ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των Διαχειριστών αποκτά καθοριστική σημασία.

Η Ελλάδα ως «εργαστήριο» της ενεργειακής μετάβασης

Μιλώντας στην ολομέλεια της διοικούσας επιτροπής, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα «φυσικό εργαστήριο της ενεργειακής μετάβασης», αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνουν το ενεργειακό της σύστημα.

Η γεωγραφική θέση της χώρας, ο μεγάλος αριθμός νησιών και η υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα δημιουργούν, όπως εξήγησε, ένα σύνθετο περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους Διαχειριστές διεθνώς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εμπειρία του ΑΔΜΗΕ στις υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στην τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC). Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών, περιορίζουν την εξάρτησή τους από συμβατικές μονάδες παραγωγής και διευκολύνουν τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, από την ταχύτατη ανάπτυξη των ΑΠΕ και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έως την κυβερνοασφάλεια και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών.

Επενδύσεις 9 δισ. ευρώ και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτηση του κ. Μανουσάκη είχε το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2036, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη νέων εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο επικεφαλής του Διαχειριστή υπογράμμισε ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού ενισχύεται από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το τμήμα των 249 εκατ. ευρώ που διατέθηκε σε επενδυτές πέραν των δύο στρατηγικών μετόχων, η ζήτηση ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του ΑΔΜΗΕ και στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα.

Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στη διεθνή ενεργειακή συνεργασία

Η συμμετοχή στη GO15 προσφέρει στον ΑΔΜΗΕ τη δυνατότητα να συνεργάζεται με ορισμένους από τους μεγαλύτερους Διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων στον κόσμο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων.

Όπως επισήμανε ο κ. Μανουσάκης, ο ελληνικός Διαχειριστής μπορεί αφενός να αξιοποιεί την τεχνογνωσία των διεθνών εταίρων του και αφετέρου να μεταφέρει τη δική του εμπειρία, ιδιαίτερα στον τομέα των νησιωτικών διασυνδέσεων και της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ.

Η GO15 εκπροσωπεί Διαχειριστές που εξυπηρετούν περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελώντας σημαντικό πεδίο διεθνούς συντονισμού για την ενεργειακή μετάβαση.

Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των ηλεκτρικών δικτύων, η ενσωμάτωση αυξανόμενων ποσοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας και η συνεργασία για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών και λειτουργικών προκλήσεων που συνοδεύουν τον μετασχηματισμό των ενεργειακών συστημάτων.