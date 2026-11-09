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Στη συμβασιοποίηση των υποβρύχιων και υπόγειων ηλεκτρικών καλωδίων για τη διασύνδεση Κορίνθου-Κω προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ με την ανάδοχο εταιρεία Hellenic Cables. Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την εκκίνηση κατασκευής του μεγάλου ενεργειακού έργου με την έναρξη των σχετικών ερευνών βυθού το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,48 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση (EPCI) της διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 320 kV μεταξύ Κορίνθου και Κω, με μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ισχύος 1.000 MW. Το συνολικό μήκος του καλωδιακού συστήματος που θα εγκατασταθεί ανέρχεται σε περίπου 1.290 χλμ.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω είναι έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, τερματίζοντας την ηλεκτρική τους απομόνωση. Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, μέσω της Κω στη συνέχεια θα διασυνδεθούν απευθείας στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος. Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, θα διασυνδεθούν έμμεσα και τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των μικρότερων νησιών της περιοχής: Κάσος, Χάλκη, Σύμη, Κάλυμνος, Ψέριμος, Τέλενδος, Νίσυρος, Τήλος, Λέρος, Λειψοί, Γυαλί, Πάτμο και Αρκιοί (Μαράθι).

Ο νέος ενεργειακός διάδρομος, θα τερματίσει την εξάρτηση της Κω από τις τοπικές μονάδες ορυκτών καυσίμων, θα αναβαθμίσει την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού και θα συνεισφέρει στην πιο «πράσινη» ηλεκτροδότησή του, με περιβαλλοντικά οφέλη για το τοπικό οικοσύστημα. Παράλληλα, η υλοποίηση της διασύνδεσης θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και επακολούθως τον περιορισμό των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, οι οποίες επιμερίζονται στους καταναλωτές όλης της χώρας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, επεσήμανε: «Με την υπογραφή της σύμβασης, η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου-Κω περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ και για το πρώτο αποφασιστικό βήμα, ώστε τα Δωδεκάνησα να συνδεθούν με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα και να τερματιστεί η ενεργειακή τους απομόνωση. Η Κως και, στη συνέχεια, η Ρόδος, η Κάρπαθος και τα μικρότερα νησιά της περιοχής θα αποκτήσουν πιο σταθερή, καθαρή και προσιτή ηλεκτροδότηση, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από τις ακριβές πετρελαϊκές μονάδες. Η αξιόπιστη ενεργειακή τροφοδοσία ενισχύει παράλληλα την τοπική οικονομία, στηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις και αναβαθμίζει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος των Δωδεκανήσων. Το όφελος αφορά όλους τους καταναλωτές, καθώς η διασύνδεση θα συμβάλλει στη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που επιβαρύνουν κάθε λογαριασμό ρεύματος. Με έργα αυτού του μεγέθους ενώνουμε ενεργειακά την Ελλάδα και εξασφαλίζουμε καλύτερη και οικονομικότερη ηλεκτροδότηση για κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά μία ακόμη διασύνδεση-ορόσημο για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Η διασύνδεση Κορίνθου-Κω είναι το δεύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ τα τελευταία χρόνια, μετά τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Η τεχνογνωσία και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων μας σε συνδυασμό με την εμπειρία της Hellenic Cables, με την οποία ο ΑΔΜΗΕ μετρά επιτυχείς συνεργασίες σε σύνθετα έργα, αποτελεί εγγύηση για την τεχνική αρτιότητα και την ομαλή κατασκευή της διασύνδεσης που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην υψηλή τάση».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Hellenic Cables, κ. Αλέξης Αλεξίου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με τον ΑΔΜΗΕ στο έργο της διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, στο οποίο συμβάλλουμε με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας στα καλωδιακά συστήματα HVDC και την εμπειρία μας στην ολοκληρωμένη υλοποίηση σύνθετων έργων με το κλειδί στο χέρι. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα συνδέσει τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο, και προσβλέπουμε στην ασφαλή και αξιόπιστη υλοποίησή του».

Το συνολικό έργο της διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ έχει αξιολογηθεί θετικά για επιχορήγηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.