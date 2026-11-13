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Η Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διεθνείς εταιρείες εμπορίας πετρελαίου για την πώληση μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού από υπεράκτια κοιτάσματα μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων το 2027, καθώς ο τρόπος διάθεσης των πετρελαϊκών προμηθειών στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να μεταβάλλεται έπειτα από μήνες συγκρούσεων.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραδοσιακά προτιμά να διαθέτει την παραγωγή της απευθείας στους τελικούς αγοραστές, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τους μεσάζοντες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο ανεπίσημων συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτόν τον μήνα, η Adnoc εμφανίζεται πλέον περισσότερο διατεθειμένη να πωλεί πετρέλαιο από υπεράκτια κοιτάσματα σε διεθνείς εμπορικούς οίκους, γράφει το Bloomberg.

Δεν είναι σαφές εάν κάποια από τις συζητήσεις έχει ήδη οδηγήσει σε συμφωνία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Ο πόλεμος και η ανατροπή στις εξαγωγές μέσω Ορμούζ

Οι ποικιλίες αργού πετρελαίου Umm Lulu, Das και Upper Zakum της Adnoc παράγονται από κοιτάσματα που βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εντός του Περσικού Κόλπου.

Οι εξαγωγές τους επηρεάστηκαν νωρίτερα φέτος, όταν τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Έκτοτε, ωστόσο, υπηρεσίες μεταφοράς πετρελαίου με διαδοχικά δρομολόγια πλοίων, τις οποίες χρησιμοποιούν η Adnoc και άλλες εταιρείες, έχουν συμβάλει στην επιστροφή των προμηθειών στη διεθνή αγορά.

Κατά τους μήνες των συγκρούσεων, μεγάλοι εμπορικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων οι Vitol Group, Trafigura Group, Mercuria Energy Group και ο εμπορικός βραχίονας της TotalEnergies, απέδειξαν ότι μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά αργό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο στις διεθνείς αγορές.

Η δραστηριότητά τους διευκόλυνε τα διυλιστήρια, τα οποία διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες εξαιτίας των περίπλοκων διαδικασιών μεταφοράς και των κινδύνων που συνεπάγεται η διέλευση από τα αμφισβητούμενα Στενά του Ορμούζ.

Στροφή στις πωλήσεις spot και πιέσεις στις τιμές

Τους τελευταίους μήνες, η Adnoc έχει προσφέρει φορτία αργού πετρελαίου στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot), συμπεριλαμβανομένων ποικιλιών από υπεράκτια κοιτάσματα, μέσω μιας σειράς ασυνήθιστων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φορτία πωλήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η εταιρεία εάν τα διέθετε σε πελάτες με μακροχρόνια συμβόλαια, βάσει των επίσημων τιμών πώλησης.

Ήδη, ένα διυλιστήριο στην Ασία σχεδιάζει να περιορίσει τις προμήθειές του μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών, στρεφόμενο περισσότερο σε αγορές spot.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις αλλαγές στις προτιμήσεις των αγοραστών, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία στις προμήθειές τους μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

«Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σημερινού παγκόσμιου ενεργειακού περιβάλλοντος, η Adnoc παραμένει προσηλωμένη στη διαχείριση των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και στη στήριξη της αξιόπιστης παράδοσης ενέργειας στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Καθυστερήσεις στα συμβόλαια του 2027 στη Μέση Ανατολή

Υπό κανονικές συνθήκες, οι διαπραγματεύσεις για τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας πετρελαίου του 2027 θα είχαν ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2026.

Ωστόσο, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και η Σαουδική Αραβία, έχουν καθυστερήσει φέτος την οριστικοποίηση των συμφωνιών.

Στους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονται οι διαφωνίες για τους συμβατικούς όρους, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και η ανάγκη των αγοραστών να διαχειριστούν τους σχετικούς κινδύνους.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν τις αλλαγές που προκαλεί η παρατεταμένη σύγκρουση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των παραγωγών πετρελαίου του Περσικού Κόλπου και των διεθνών αγορών.