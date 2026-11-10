Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, στην οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται για τις 23 Δεκεμβρίου. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, το μέσο θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση, με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η ενίσχυση ξεκινά από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ στους οικισμούς με τις εντονότερες ανάγκες θέρμανσης. Στις περιοχές με ηπιότερες συνθήκες, τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται σε 1.300 και 1.040 ευρώ, ανάλογα με την αντίστοιχη κλιματική κατηγορία.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos)





Οι δικαιούχοι και οι περιορισμοί

Το επίδομα χορηγείται για την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει ενίσχυση για ένα μόνο είδος θέρμανσης, εφόσον πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια.

Για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται ενεργή παροχή ρεύματος που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν δικαιούνται την ενίσχυση για ηλεκτρική θέρμανση.

Πρόσθετες προϋποθέσεις ισχύουν για καυσόξυλα και πέλετ. Η επιδότηση καυσόξυλων αφορά σε οικισμούς με έως 10.000 κατοίκους, ενώ για το πέλετ το πληθυσμιακό όριο φτάνει τους 25.000 κατοίκους. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος κλιματικός συντελεστής.

Από την ενίσχυση αποκλείονται, μεταξύ άλλων, οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη και όσοι υποβάλλουν αίτηση για επαγγελματικό χώρο. Εξαιρούνται επίσης οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται να καταθέσουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, ενώ προβλέπονται περιορισμοί σχετικοί με την κατοχή οχημάτων και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τους άγαμους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους διαμορφώνεται σε 24.000 ευρώ, με πρόσθετο περιθώριο 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Εφόσον ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Προβλέπεται προσαύξηση του σχετικού ορίου κατά 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Η ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία

Η διαδικασία πραγματοποιείται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Υποβολή Αίτησης» και εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, προκειμένου να ζητήσει την ένταξή του στο Μητρώο Δικαιούχων για πετρέλαιο θέρμανσης, άλλα καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταχωριστεί στην υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο ο αιτών είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην αίτηση συμπληρώνονται το είδος καυσίμου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, ο οικισμός και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Δηλώνεται επίσης αν πρόκειται για ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο, με τον αντίστοιχο ΑΦΜ. Στην περίπτωση πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται και η ένδειξη διαμονής σε πολυκατοικία, όπου εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία καταχώρισης των χιλιοστών θέρμανσης.

Η παγίδα με τον ΑΦΜ στο πετρέλαιο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην απόδειξη αγοράς πετρελαίου: ο ΑΦΜ του αγοραστή πρέπει να είναι ίδιος με εκείνον της αίτησης. Διαφορετικά, ακόμη και αν πρόκειται για συζύγους, η διασταύρωση των στοιχείων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κανονικά.

Για τη διόρθωση προβλέπονται δύο εναλλακτικές ενέργειες. Πριν εκπνεύσει η προθεσμία αιτήσεων, μπορεί να ανακληθεί η αρχική αίτηση και να υποβληθεί νέα από τον ή τη σύζυγο στον ΑΦΜ του οποίου εκδόθηκε το παραστατικό, με τους προσωπικούς του ή της κωδικούς TAXISnet.

Εναλλακτικά, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την αγορά, μπορεί να ζητηθεί από τον προμηθευτή η διόρθωση του ΑΦΜ αγοραστή, ώστε να συμφωνεί με την αίτηση. Η συγκεκριμένη επισήμανση αφορά αποκλειστικά στο πετρέλαιο θέρμανσης και όχι στα υπόλοιπα καύσιμα.