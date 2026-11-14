Νέα ώθηση στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκει να δώσει η Ινδία, καθώς η ραγδαία επέκταση των ανανεώσιμων πηγών δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη ενίσχυση των δυνατοτήτων αποθήκευσης. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ελλείψεις στην ηλεκτροδότηση κατά τις βραδινές ώρες, όταν περιορίζεται η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αυξάνονται οι ανάγκες κάλυψης της ζήτησης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Νέο Δελχί προωθεί υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από τις κρατικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και τη σταθερότερη λειτουργία του δικτύου.

Ο Πανκάτζ Αγκραβάλ, αρμόδιος κυβερνητικός αξιωματούχος για την ενέργεια, παρουσίασε τον σχεδιασμό κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Bharat, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει σχετική υποχρέωση.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ελάχιστη χωρητικότητα αποθήκευσης που θα απαιτείται από τις κρατικές επιχειρήσεις.

Η εξάρτηση από τον άνθρακα και τα 300 GW καθαρής ενέργειας

Παρά τη σημαντική πρόοδο της Ινδίας στην ανάπτυξη ανανεώσιμων και άλλων μη ορυκτών πηγών ενέργειας, η ανεπαρκής αποθηκευτική ικανότητα εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στην κάλυψη της ζήτησης.

Η χώρα διαθέτει πλέον περισσότερα από 300 GW εγκατεστημένης ισχύος από μη ορυκτές πηγές, χωρίς όμως να μπορεί να αξιοποιεί πλήρως την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά τις ώρες που τη χρειάζεται περισσότερο.

Έτσι, όταν η ζήτηση κορυφώνεται τις βραδινές ώρες, οι αρμόδιες επιχειρήσεις αναγκάζονται να αυξάνουν την ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα, προκειμένου να καλύπτουν τα κενά που αφήνουν οι ανανεώσιμες πηγές.

Την κατάσταση επιβαρύνουν οι περιορισμένες βροχοπτώσεις που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, καθώς έχουν επηρεάσει αρνητικά και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών θεωρείται επομένως σημαντική για τη δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής και αξιοποίησής της όταν η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνεται.

Επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων και νέες υποχρεώσεις από το 2027

Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, η ινδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα 145 δισ. ρουπιών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια, για την υποστήριξη έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Παράλληλα, προγραμματίζεται μια ακόμη σημαντική αλλαγή από τον Ιούλιο του 2027, όταν προβλέπεται να καταστεί υποχρεωτική η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης σε όλα τα νέα κρατικά έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος, ώστε η ενέργεια που παράγεται σε περιόδους υψηλής ηλιοφάνειας ή ισχυρών ανέμων να μπορεί να χρησιμοποιείται και σε διαφορετικές ώρες.

Με αυτόν τον σχεδιασμό, η Ινδία επιχειρεί να συνδυάσει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών με μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση, περιορίζοντας την ανάγκη πρόσθετης παραγωγής από μονάδες άνθρακα κατά τις ώρες αιχμής.

Η εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων και η ανάπτυξη των χρηματοδοτούμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποτελούν τα βασικά επόμενα βήματα για την ενίσχυση της σταθερότητας του δικτύου και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της εγκατεστημένης ισχύος από καθαρότερες μορφές ενέργειας.