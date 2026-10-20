Σημαντική αύξηση της πελατειακής βάσης και της κατανάλωσης φυσικού αερίου έως το τέλος της δεκαετίας προβλέπει η Enaon EDA, στην εισήγηση που έχει υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ για τα νέα τιμολόγια χρήσης των δικτύων διανομής κατά τη Ρυθμιστική Περίοδο 2027-2030.

Η πρόταση, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 6 Νοεμβρίου, αποτυπώνει τις παραδοχές πάνω στις οποίες θα καθοριστούν οι χρεώσεις της επόμενης τετραετίας, με την εταιρεία να προβλέπει ότι έως το 2030 οι τελικοί πελάτες θα προσεγγίσουν τους 920.000 και η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου θα φτάσει τις 19,3 TWh. Το απαιτούμενο έσοδο για το σύνολο της περιόδου 2027-2030 υπολογίζεται σε 1,04 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο τιμολογίων έχει καταρτιστεί με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2027-2031 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης, τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, τις αποσβέσεις και τις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και τις οικονομικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου εσόδου.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας αγοράς διανομής φυσικού αερίου που προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με βασικό μοχλό τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές και με νέα κίνητρα για την αύξηση των συνδέσεων.

Περίπου 170.000 περισσότεροι πελάτες

Η μεγαλύτερη μεταβολή αποτυπώνεται στην πελατειακή βάση. Ο συνολικός αριθμός των τελικών πελατών προβλέπεται να αυξηθεί από 750.854 το 2027 σε 809.377 το 2028, 866.512 το 2029 και 919.936 το 2030. Πρόκειται για περίπου 169.000 περισσότερους πελάτες ή αύξηση 22,5% μεταξύ 2027 και 2030.

Η ανάπτυξη προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κατηγορία των οικιακών και εμπορικών καταναλωτών. Από 750.352 το 2027, ο αριθμός τους εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 919.399 το 2030. Αντίθετα, πολύ μικρότερη είναι αριθμητικά η μεταβολή στη βιομηχανία, όπου οι πελάτες αυξάνονται από 469 σε 502, ενώ στην κατηγορία CNG από 33 σε 36.

Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν ότι το βάρος της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια πέφτει κυρίως στη μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά και στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Στις 19,3 TWh η κατανάλωση

Ανοδική πορεία προβλέπεται και για τη ζήτηση. Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στα δίκτυα της Enaon EDA υπολογίζεται σε 16,39 TWh το 2027, αυξάνεται σε 17,74 TWh το 2028, σε 18,60 TWh το 2029 και φτάνει τις 19,31 TWh το 2030. Η αύξηση μεταξύ πρώτου και τελευταίου έτους της περιόδου προσεγγίζει το 18%, ενώ αθροιστικά στην τετραετία η προβλεπόμενη κατανάλωση ξεπερνά τις 72 TWh.

Ισχυρότερη είναι η αύξηση στους οικιακούς και εμπορικούς πελάτες, όπου η κατανάλωση προβλέπεται να ανέβει από 7,71 TWh το 2027 σε 9,79 TWh το 2030, ενισχυμένη κατά περίπου 27%.

Στη βιομηχανία, η οποία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλο μέρος των ποσοτήτων που διακινούνται στα δίκτυα, η κατανάλωση αυξάνεται ηπιότερα, από 8,35 TWh σε 9,19 TWh. Στην κατηγορία CNG προβλέπεται μικρή μεταβολή, από περίπου 330 GWh σε 340 GWh.

Κίνητρα για νέες συνδέσεις

Η επιδίωξη μεγαλύτερης διείσδυσης συνοδεύεται και από οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων πελατών. Η Enaon EDA εισηγείται έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλους τους μη βιομηχανικούς τελικούς πελάτες σε όλα τα δίκτυα διανομής της.

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους που έχει υποβάλει η εταιρεία στη Ρυθμιστική Αρχή, η πλήρης έκπτωση στα τέλη σύνδεσης δεν επιφέρει αύξηση της μέσης χρέωσης χρήσης του δικτύου διανομής.

Παράλληλα, προτείνεται ένα πρόσθετο κίνητρο για τις περιοχές όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου παραμένει χαμηλή. Στους υπολογισμούς του απαιτούμενου εσόδου για το 2027 έχει συμπεριληφθεί Ειδική Περιουσιακή Βάση ύψους 20 εκατ. ευρώ, με την πρόταση να προβλέπει αναγνώριση 1.000 ευρώ ανά νέα σύνδεση ως συνεισφορά στο κόστος κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά δήμους στους οποίους ο δείκτης διείσδυσης του φυσικού αερίου δεν υπερβαίνει το 25% και το κίνητρο θα χορηγείται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού.

Απαιτούμενο έσοδο 1,04 δισ. ευρώ

Για την τετραετία 2027-2030, η Enaon EDA υπολογίζει το συνολικό απαιτούμενο έσοδο της βασικής δραστηριότητας διανομής σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ. Το ποσό διαμορφώνεται σε 248,5 εκατ. ευρώ το 2027, αυξάνεται σε 256,8 εκατ. ευρώ το 2028 και 265,8 εκατ. ευρώ το 2029, για να φτάσει τα 269,1 εκατ. ευρώ το 2030.

Στον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου συνυπολογίζονται η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, οι αποσβέσεις, οι λειτουργικές δαπάνες, τα λοιπά έσοδα και οι ανακτήσιμες διαφορές.

Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση προβλέπεται να αυξηθεί από 1,024 δισ. ευρώ το 2027 σε 1,231 δισ. ευρώ το 2030. Για τον υπολογισμό της απόδοσης επί αυτής, η εταιρεία εισηγείται Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 8,7% σε ονομαστικές προ φόρων τιμές για ολόκληρη τη Ρυθμιστική Περίοδο. Πρόκειται για πρόταση της Enaon EDA, η οποία θα αξιολογηθεί από τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των νέων τιμολογίων.

Με βάση το προτεινόμενο WACC, η ετήσια απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης υπολογίζεται σε 89,1 εκατ. ευρώ το 2027 και αυξάνεται στα 107,1 εκατ. ευρώ το 2030, με το συνολικό ποσό της τετραετίας να διαμορφώνεται στα 392,4 εκατ. ευρώ.