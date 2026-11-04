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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2026-2027. Η φετινή ενίσχυση θα είναι αυξημένη κατά 30%, γεγονός που ανεβάζει τόσο τα συνολικά ποσά που δικαιούνται τα νοικοκυριά όσο και την προκαταβολή που θα λάβουν πριν από τις γιορτές. Το ύψος του επιδόματος θα εξακολουθήσει να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό του θα διαδραματίζει ο Ταχυδρομικός Κώδικας, καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία των αιτήσεων και την καταβολή της πρώτης δόσης πριν από τα Χριστούγεννα.

Επίδομα θέρμανσης: Από 130 έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

Η αύξηση κατά 30% μεταβάλλει σημαντικά τα κατώτατα και ανώτατα όρια του επιδόματος για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Ειδικότερα, το ελάχιστο ποσό αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ στις περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με πιθανότερη ημερομηνία την 23η Δεκεμβρίου.

Για όσους είχαν λάβει το επίδομα και την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που δικαιούνται, ενώ για όσους ενταχθούν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%. Καθώς η συνολική επιδότηση είναι φέτος υψηλότερη, αναλογικά μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό που θα πιστωθεί αρχικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τι καλύπτει το επίδομα

Η οικονομική ενίσχυση αφορά διαφορετικές μορφές θέρμανσης, δίνοντας στα νοικοκυριά τη δυνατότητα να επιδοτηθούν ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούν στην κύρια κατοικία τους. Στις επιδοτούμενες πηγές περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης,, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, η βιομάζα (πέλετ) και τα καυσόξυλα. Παράλληλα, στην ενίσχυση εντάσσεται και η θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, όπως η χρήση κλιματιστικών και ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων.

Πότε ανοίγει το myΘέρμανση και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή myΘέρμανση, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων για τη φετινή περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας θα υποβάλλεται η αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος, είτε πρόκειται για πετρέλαιο θέρμανσης είτε για άλλες επιδοτούμενες μορφές καυσίμων ή για ηλεκτρική ενέργεια.

Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης των χιλιοστών συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών, ώστε να γίνεται ο επιμερισμός των σχετικών εξόδων.

Πόσο αυξάνεται το επίδομα ανά περιοχή – Αναλυτικά παραδείγματα

Η αναπροσαρμογή της επιδότησης κατά 30% οδηγεί σε διαφορετικά ποσά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

Στα Χανιά της Κρήτης και στον Πειραιά, το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, είτε το νοικοκυριό χρησιμοποιεί πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο είτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Στη Θεσσαλονίκη, όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο θα δουν το επίδομα να ενισχύεται από τα 156 στα 203 ευρώ. Για το φυσικό αέριο το ποσό ανεβαίνει από τα 169 στα 220 ευρώ, ενώ για την ηλεκτρική ενέργεια από τα 198 στα 257 ευρώ.

Στα Ιωάννινα, η οικονομική ενίσχυση για το πετρέλαιο αυξάνεται από τα 186 στα 242 ευρώ, για το φυσικό αέριο από τα 201 στα 261 ευρώ και για το ρεύμα από τα 236 στα 307 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσά στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, το επίδομα για το πετρέλαιο ανεβαίνει από τα 270 στα 351 ευρώ, για το φυσικό αέριο από τα 292 στα 380 ευρώ και για το ηλεκτρικό ρεύμα από τα 342 στα 444 ευρώ.

Τα παραπάνω παραδείγματα αφορούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 20% για κάθε τέκνο, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα ψυχρές κλιματολογικές συνθήκες εφαρμόζεται επιπλέον αύξηση 25%.

Ενδεικτική της σημαντικής ενίσχυσης που προκύπτει από τη φετινή αναπροσαρμογή είναι η περίπτωση μιας τετραμελούς οικογένειας στην Αρκαδία. Εφόσον χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή της, η επιδότηση αυξάνεται από τα 705 στα 916 ευρώ, δηλαδή το νοικοκυριό θα λάβει επιπλέον 211 ευρώ.

Αν η ίδια οικογένεια θερμαίνεται με πετρέλαιο, το επίδομα ενισχύεται από τα 556 στα 723 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 167 ευρώ. Αντίστοιχα, στην περίπτωση χρήσης φυσικού αερίου, η οικονομική ενίσχυση ανεβαίνει από τα 603 στα 784 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά 181 ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα παραδείγματα αποτυπώνουν την επίδραση της αύξησης κατά 30%, με το τελικό ύψος της επιδότησης να εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και την επιδοτούμενη πηγή θέρμανσης.