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Αυξημένη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης προβλέπεται φέτος για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 να ενισχύεται κατά 30%. Οι δικαιούχοι μπορούν ήδη να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία λειτουργεί στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου, δίνοντας στα νοικοκυριά τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος των αυξημένων ενεργειακών αναγκών τους κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το νέο πλαίσιο, που έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, προβλέπει υψηλότερα ποσά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες κλιματικές συνθήκες.

Τα νέα ποσά: Από 130 έως 1.560 ευρώ

Η αύξηση κατά 30% ανεβάζει το ελάχιστο ποσό του επιδόματος από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ για την πλειονότητα των δικαιούχων το ανώτατο όριο διαμορφώνεται πλέον στα 1.040 ευρώ, από 800 ευρώ προηγουμένως.

Υψηλότερη επιδότηση προβλέπεται για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, όταν ο κλιματικός συντελεστής μιας περιοχής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, εφαρμόζεται προσαύξηση 25%, με αποτέλεσμα το μέγιστο ποσό να φτάνει τα 1.300 ευρώ.

Για τους ιδιαίτερα ψυχρούς οικισμούς, στους οποίους ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση, με το συνολικό ανώτατο όριο να ανέρχεται σε 1.560 ευρώ.

Το τελικό ύψος της επιδότησης δεν είναι ενιαίο για όλους, καθώς προκύπτει από συνδυασμό παραμέτρων.

Καθοριστικό ρόλο έχουν το καύσιμο ή η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται, η γεωγραφική θέση της κύριας κατοικίας, ο κλιματικός συντελεστής και ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών.

Στον υπολογισμό λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πραγματικές καιρικές συνθήκες της περιόδου από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου – Πώς υπολογίζεται

Η καταβολή του επιδόματος θα ξεκινήσει με προκαταβολή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το ποσοστό της πρώτης πληρωμής διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν το νοικοκυριό είχε λάβει την ενίσχυση και κατά την προηγούμενη περίοδο.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού που δικαιούνται, ενώ για όσους εντάσσονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%.

Η φετινή αύξηση του επιδόματος επηρεάζει και το ύψος της προκαταβολής, καθώς τα αρχικά ποσά υπολογίζονται με βάση τα νέα, αυξημένα όρια.

Η οριστική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που προβλέπει το πρόγραμμα, καθώς και από τις απαιτούμενες διασταυρώσεις των στοιχείων.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει διαφορετικές μορφές ενέργειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νοικοκυριών ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης που χρησιμοποιούν.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο, φωτιστικό πετρέλαιο ή μπλε κηροζίνη, καθώς και τηλεθέρμανση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και πολίτες που διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δηλώνεται ως κύρια κατοικία τους.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση για μία μόνο μορφή θέρμανσης, χωρίς δυνατότητα παράλληλης ενίσχυσης για περισσότερα καύσιμα.

Για όσους επιλέγουν επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται ενεργή παροχή ρεύματος που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Ωστόσο, οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη επιδότηση.

Πρόσθετοι περιορισμοί ισχύουν για τα καυσόξυλα και τα πέλετ.

Στην περίπτωση των καυσόξυλων, η ενίσχυση αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, ενώ για τα πέλετ το αντίστοιχο πληθυσμιακό όριο ανέρχεται στους 25.000 κατοίκους.

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα όρια εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας για την περίοδο 2026-2027 παραμένουν αμετάβλητα.

Για άγαμους, χήρους και φορολογουμένους σε διάσταση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

Στην περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, εφαρμόζονται συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια.

Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή φορολογουμένους σε διάσταση.

Για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο όριο ανέρχεται στις 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ειδικός περιορισμός προβλέπεται για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Η αίτηση στο myΘέρμανση και τα στοιχεία που απαιτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην εφαρμογή myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να δηλώνονται το είδος θέρμανσης, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, ο οικισμός, η επιφάνεια του ακινήτου και τα απαραίτητα στοιχεία κατοικίας.

Εάν πρόκειται για μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο, απαιτείται επιπλέον η καταχώριση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει την κατοικία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι επίσης η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ακρίβεια των στοιχείων, καθώς τυχόν αναντιστοιχίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα κατά τον έλεγχο και την καταβολή της ενίσχυσης.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τις πολυκατοικίες με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης.

Πριν από την υποβολή των ατομικών αιτήσεων, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας πρέπει να δημιουργήσει το σχετικό προφίλ στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Στο προφίλ καταχωρίζονται τα διαμερίσματα και τα αντίστοιχα χιλιοστά συμμετοχής στις κοινές δαπάνες θέρμανσης, ώστε να είναι δυνατός ο σωστός επιμερισμός.

Για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, ή στον ΑΦΜ που έχει καταχωριστεί κατά τη δημιουργία του προφίλ.

Η σωστή καταχώριση των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Λάθη στον ΑΦΜ, στα χιλιοστά ή στα στοιχεία των παραστατικών μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή εμπλοκές στη διαδικασία πληρωμής.

Με την προθεσμία της 4ης Δεκεμβρίου να αποτελεί το βασικό χρονικό ορόσημο για τους ενδιαφερομένους, η έγκαιρη υποβολή και ο προσεκτικός έλεγχος της αίτησης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, ενόψει της πρώτης καταβολής έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.