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Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης με τους δικαιούχους, ακόμη κι αν πληρώθηκαν πέρυσι, να πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Η σωστή προετοιμασία της αίτησης αποτελεί το πρώτο βήμα για τα νοικοκυριά που αναμένουν το επίδομα θέρμανσης. Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myΘέρμανση, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δηλώσουν την κύρια κατοικία και το μέσο θέρμανσης, έχοντας προηγουμένως ελέγξει ότι πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.

Για τη χειμερινή περίοδο προβλέπεται αύξηση της ενίσχυσης κατά 30%, χωρίς αντίστοιχη μεταβολή των ορίων επιλεξιμότητας. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως 1.560 ευρώ στις περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες, ενώ στον υπολογισμό συνυπολογίζονται τα εξαρτώμενα παιδιά και οι κλιματικές συνθήκες.

Ο προγραμματισμός προβλέπει καταβολή προκαταβολής έως τις 23 Δεκεμβρίου, ώστε η πρώτη οικονομική στήριξη να φτάσει πριν από τα Χριστούγεννα. Η προκαταβολή δεν πρέπει να συγχέεται με την ολοκλήρωση της επιδότησης, καθώς η τελική εκκαθάριση συνδέεται με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ποιοι περνούν τα οικονομικά κριτήρια

Το δικαίωμα στην ενίσχυση εξετάζεται με βάση το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, ανεξάρτητα από την προέλευσή του. Για τους άγαμους, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ.

Στα έγγαμα νοικοκυριά, το εισοδηματικό όριο είναι 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά φτάνει τις 34.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η βάση είναι 29.000 ευρώ, με πρόσθετο περιθώριο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο παιδιά έχει, επομένως, όριο επίσης 34.000 ευρώ.

Εφόσον υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, εξετάζονται επιπλέον τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων. Το σχετικό όριο είναι 80.000 ευρώ.

Παράλληλα ισχύει περιουσιακός έλεγχος. Η συνολική αξία των ακινήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Η περιοχή και τα παιδιά καθορίζουν το ποσό

Η ένταξη στους δικαιούχους δεν σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά λαμβάνουν την ίδια επιδότηση. Το ύψος της διαφοροποιείται ανάλογα με το καύσιμο ή την ενέργεια που χρησιμοποιείται, την οικογενειακή σύνθεση και τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού.

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί διαμορφώνεται σε 20%. Πρόσθετες προσαυξήσεις προβλέπονται για περιοχές όπου ο χειμώνας δημιουργεί μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες.

Για οικισμούς με συντελεστή τουλάχιστον 1, όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, προβλέπεται προσαύξηση 25%. Σε ακόμη ψυχρότερες περιοχές, με συντελεστή τουλάχιστον 1,2, όπως το Μέτσοβο, το Νυμφαίο και το Νευροκόπι, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση.

Τα ανώτατα ποσά διαμορφώνονται σε 1.040 ευρώ στη βασική κατηγορία, 1.300 ευρώ για αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και 1.560 ευρώ για τις δυσμενέστερες κλιματικές συνθήκες. Αποτελούν πλαφόν και όχι ποσά που εξασφαλίζονται αυτομάτως σε κάθε αίτηση.

Η ενίσχυση καλύπτει διαφορετικές μορφές θέρμανσης: πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλετ, καυσόξυλα και ηλεκτρική ενέργεια, μεταξύ άλλων για κλιματιστικά και ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.

Η αίτηση και οι εκκρεμότητες στις πολυκατοικίες

Η ηλεκτρονική διαδικασία πραγματοποιείται με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ο αιτών χρειάζεται τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον οικισμό, την επιφάνεια της κύριας κατοικίας και το είδος θέρμανσης.

Όπου απαιτείται, δηλώνεται και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή. Η προσεκτική καταχώριση είναι σημαντική, καθώς τα στοιχεία προσδιορίζουν την κατοικία για την οποία ζητείται η επιδότηση.

Ξεχωριστός έλεγχος χρειάζεται στο IBAN που έχει δηλωθεί στο myAADE. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι έγκυρος και ο αιτών κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η πίστωση.

Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, η ατομική αίτηση προϋποθέτει σωστή συνεννόηση με τον διαχειριστή. Τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής πρέπει να έχουν αποτυπωθεί ορθά, για να αντιστοιχούν οι καταχωρίσεις στην πραγματική κατανομή της θέρμανσης.

Πριν από την οριστικοποίηση, χρειάζεται επανέλεγχος όλων των πεδίων. Η έγκριση της αίτησης δεν διορθώνει έναν λανθασμένο τραπεζικό λογαριασμό ή εσφαλμένα στοιχεία κατοικίας.

Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, η έκπτωση στην τιμή αγοράς αποτελεί διαφορετικό μέτρο από το επίδομα. Η μείωση κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, μέσω κρατικής στήριξης και διυλιστηρίων, λειτουργεί ανεξάρτητα από την εισοδηματική ενίσχυση, για όσο διάστημα εφαρμόζεται.