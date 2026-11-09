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Σημαντική ανακάλυψη στον ενεργειακό τομέα ανακοίνωσε η Τανζανία, καθώς εντοπίστηκε νέο κοίτασμα φυσικού αερίου, το πρώτο στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Τα εκτιμώμενα αποθέματά του φτάνουν τα 223 δισ. κυβικά πόδια.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας, Τζούμα Χομέρα, το κοίτασμα ανακαλύφθηκε στην περιοχή Mnazi Bay, στη νότια Τανζανία, στο πλαίσιο γεωτρητικών εργασιών στο πηγάδι Kasa-1X ST2. Τις έρευνες ανέλαβε η κρατική Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC), σε συνεργασία με τη γαλλική ενεργειακή εταιρεία Maurel & Prom.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, οι δύο εταιρείες έχουν ολοκληρώσει γεωτρήσεις σε τρία πηγάδια, τα MB-5, MS-2 και Kasa-1X ST2. Η αξιοποίησή τους εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά.

Μάλιστα, η Maurel & Prom έχει επισημάνει ότι η έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Χομέρα, η TPDC βρίσκεται σε συνομιλίες με τέσσερις υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην υλοποίηση έργων μικρής κλίμακας για την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πριν από τον εντοπισμό του νέου κοιτάσματος, τα συνολικά ανακαλυφθέντα αποθέματα φυσικού αερίου της Τανζανίας υπολογίζονταν σε περίπου 57,5 τρισ. κυβικά πόδια, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας ενεργειακής ρυθμιστικής αρχής της χώρας.