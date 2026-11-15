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Με μια ακόμη τροποποίηση της ΑΕΠΟ προχωρά το mega project Σέλι από την Green Line Energy των οικογενειών Μποζατζίδη-Μητσιολίδη.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ εκτιμώμενου προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη διαδοχικών αλλαγών στο σχεδιασμό κάτι που επέφερε και αντίστοιχες καθυστερήσεις.

Προχθές, όμως, εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ η νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ, η οποία ελπίζεται ότι θα είναι η…τελευταία και οριστική.

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι σχετικές αλλαγές είχαν εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ προ μηνών, αλλά το μέγεθος του έργου, όπως και το γεγονός ότι αναπτύσσεται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή επέβαλε χρονοβόρες διαδικασίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία έστειλε δύο επιστολές στο ΥΠΕΝ. Η πρώτη στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, με την οποία παρέθετε στοιχεία για το έργο ζητώντας την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης της αιτηθείσας τροποποίησης της ΑΕΠΟ. Η δεύτερη στις 3 Νοεμβρίου με αίτημα επίσης επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας Πράσινη Ηλιακή Ενέργεια Αθήνας στη θέση “Πιλαλίστρα”, «Σέλι», των Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας, Νάουσας, των Δήμων Βέροιας, Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Οι αλλαγές

Η νέα τροποποίηση της ΑΕΠΟ αφορά:

α) στην μετατροπή του έργου σε κατηγορία 11Β του άρθρου 10, ν.4685/2020 και συγκεκριμένα την υπαγωγή του σταθμού «Φωτοβολταικά με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο της Εταιρείας» στην παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 και στο πλαίσιο που διέπει τους σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο.

β) στην αύξηση της εγκατεστημένης χωρητικότητας των διατάξεων αποθήκευσης σε 1274,64 MWh, και της ωφέλιμης χωρητικότητας τους σε 1020 MWh,

γ) στην αύξηση της μέγιστης ισχύος έκχυσης/απορρόφησης αποθηκευτικού συστήματος από 83,2 MW σε 309,036780 MW,

δ) στην αύξηση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του Φ/Β Σταθμού από έκταση 3.459.478,06 τ.μ. σε έκταση 4.297.673,89 τ.μ.,

ε) στη μεταφορά των διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΗΕ) σε νέα θέση εκτός των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του Φ/Β Σταθμού.

Το ΣΑΗΕ θα εγκατασταθεί σε όμορη έκταση του νέου «ΚΥΤ Ακρινή», το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Η μεταβολή αυτή επιλέχθηκε για την εξασφάλιση κατάλληλων τεχνικών συνθηκών γείωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του έργου, ενώ παράλληλα περιορίζει τις επεμβάσεις εντός της περιοχής Natura 2000

στ) στην αλλαγή της μεθόδου στήριξης των φ/β πλαισίων,

ζ) στην αλλαγή της όδευσης και του σχεδιασμού της διασυνδετικής γραμμής Μέσης Τάσης με το νέο ΚΥΤ Ακρινής 400/33kV,

η) σε αλλαγή στη ζώνη διέλευσης πανίδας. Ειδικότερα προβλέπεται η διέλευση πανίδας μέσω των ελεύθερων κεντρικών δρόμων του Φ/Β πάρκου, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης της ποτίστρας που εντάσσεται σε έναν εξ αυτούς τους δρόμους. Με βάση τον τελικό σχεδιασμό του έργου, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι εντός του Φ/Β Σταθμού θα παραμείνουν ελεύθεροι και ανοικτοί για τη διέλευση/πρόσβαση της πανίδας προς δύο κύριες διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ και Α-Δ, συμβάλλοντας στη διατήρηση της οικολογικής διαπερατότητας και των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ επήλθε η μετεγκατάσταση του ΚΥΤ σε θέση εκτός των ορίων της περιοχής Natura 2000 και εκτός δασικών εκτάσεων, καθώς και η χρήση υπόγειας ΓΜ μέσης τάσης. Επιπλέον, υπήρξε μείωση του αριθμού των πυλώνων της ΓΜ υψηλής τάσης, από 30 σε 6 συνολικά, «η οποία συνεπάγεται με άμεση μείωση τη οπτικής ρύπανσης στο φυσικό τοπίο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και με σημαντικό περιορισμό των απαιτήσεων για διάνοιξη ζωνών/δρόμων πρόσβασης».

Η τελική μορφή και τι περιλαμβάνει

Με βάση τη νέα ΑΕΠΟ, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέου Φ/Β Πάρκου ισχύος 309,04MW, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 4.297.673,89 τ.μ. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο.

Οι διατάξεις αποθήκευσης (ΣΑΗΕ) έχουν μέγιστη ισχύς έγχυσης/απορρόφησης 309,036780 MW, εγκατεστημένη χωρητικότητα 1274,64 MWh και ωφέλιμη χωρητικότητα 1020 MWh.

Το έργο περιλαμβάνει:

(α) 477.111 Φ/Β πλαίσια (232.823 ισχύος 645 W, 228.541 ισχύος 650 W και 15.747 ισχύος 655 W),

(β) στήριξη των Φ/Β πλαισίων με μπετόμπηξη,

(γ) 32 Σταθμούς Μέσης Τάσης τοποθετημένους σε ενιαία προπαρασκευασμένα συγκροτήματα οικίσκων,

(δ) 640 αντιστροφείς ισχύος (Inverters), τοποθετημένους στο σύστημα στήριξης των Φ/Β πλαισίων,

(ε) 204 Συστήματα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας τοποθετημένα σε ενιαία προπαρασκευασμένα συγκροτήματα οικίσκων (διάταξη μπαταριών και μετατροπείς),

(στ) καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης,

(ζ) σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) κατασκευή ενός υποσταθμού υψηλής τάσης (Υ/Σ 400/33kV) εκτός του γηπέδου εγκατάστασης,

(θ) υπόγεια γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης 33kV που αποτελεί τη διασύνδεση του Φ/Β σταθμού με το Νέο Υποσταθμό 400kV/ΜΤ (ΚΥΤ) «Ακρινή», μήκους περίπου 12,3 χλμ,

(ι) ανέγερση έξι πυλώνων για την νέα Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ).

Η Green Line Energy

Η Green Line Energy Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Agrogroup Μποζατζίδης – Μητσιολίδης, δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2011, με έδρα την Αθήνα και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα, Θήβα & Λάρισα.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει 1.002 φωτοβολταϊκά πάρκα, έχοντας στον έλεγχό της πάρκα ισχύος 850 MW σε όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2024 κατασκευάστηκαν πάνω από 437 φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος άνω των 375 MW.

Επιπλέον η εταιρεία έχει κατασκευάσει 6 αποκλειστικές γραμμές Μ.Τ. συνολικού μήκους 300 χλμ, ενώ το ανεκτέλεστο των δικών της αλλά και των συμβασιοποιημένων έργων τρίτων -πάρκα και δίκτυα- για τη διετία 2025-2026 ανέρχεται κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το project Σέλι, που έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στις αρχές του 2024, οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Green Line Energy πέρυσι συνήψε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Aktor. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Aktor εξαγόρασε το 51% της θυγατρικής της εταιρείας Sunforce One, η οποία διαθέτει σε λειτουργία ή προς λειτουργία 42 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 37 MW, σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πιερία και Χαλκιδική. Παράλληλα, η Sunforce One θα προχωρήσει τη στρατηγική επέκτασης με την ανάπτυξη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW.

Η Green Line Energy στη χρήση του 2025 είχε κύκλο εργασιών 178,15 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 24,75% σε σχέση με το 2024. Κάτι που σύμφωνα με τη διοίκηση οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την προηγούμενη χρήση, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σημαντικός αριθμός έργων, ενώ υπήρξαν και υψηλότερες πωλήσεις εξοπλισμού (πάνελ κ.α.). Ακόμη, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 35,94 εκατ. ευρώ έναντι 79,2 εκατ. ευρώ το 2024.