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Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σήμερα από το Ριάντ την επίτευξη συμφωνίας με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για την παράταση των πρόσθετων παραδόσεων ντίζελ προς τη Γαλλία.

Η ανακοίνωση έγινε με την ολοκλήρωση της περιοδείας του στην περιοχή, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Έχει επιτευχθεί μια συμφωνία με τις σαουδαραβικές αρχές για την παράταση για όσους μήνες χρειαστεί των πρόσθετων ποσοτήτων ντίζελ που λάβαμε από αυτές ώστε να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός της χώρας μας», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά τη συνάντηση μεταξύ του Μακρόν και του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πρίγκιπα διαδόχου και de facto ηγέτη του βασιλείου.