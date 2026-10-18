Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα επικίνδυνο στοίχημα με τον καιρό έχει στηθεί στην αμερικανική αγορά φυσικού αερίου, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν έναν σχετικά ήπιο χειμώνα και περιορισμένες ανάγκες θέρμανσης. Η προσδοκία αυτή έχει οδηγήσει σε μαζικές τοποθετήσεις υπέρ της πτώσης των τιμών, δημιουργώντας όμως τις προϋποθέσεις για μια βίαιη ανατροπή εάν οι μετεωρολογικές προβλέψεις διαψευστούν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το El Niño, το κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται συνήθως με υψηλότερες χειμερινές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία του ενισχύει την αισιοδοξία ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου θα παραμείνει συγκρατημένη, επιτρέποντας στην αγορά να αποφύγει νέες έντονες ανατιμήσεις.

Ωστόσο, πίσω από το σενάριο ενός θερμότερου χειμώνα κρύβεται μια σημαντική αντίφαση. Το El Niño δεν αποκλείει τα ακραία ψυχρά επεισόδια. Αντίθετα, μπορεί να συνοδευτεί από συχνότερες εισβολές αρκτικών αέριων μαζών, οι οποίες προκαλούν απότομη πτώση της θερμοκρασίας και εκρηκτική αύξηση της ενεργειακής ζήτησης.

Η μεγάλη έκθεση των επενδυτών στην πτώση των τιμών

Η έκταση του στοιχήματος αποτυπώνεται στις θέσεις των διαχειριστών κεφαλαίων. Στις 9 Οκτωβρίου, οι καθαρές αρνητικές θέσεις ξεπερνούσαν τα 140.000 συμβόλαια σε επτά βασικές αγορές φυσικού αερίου των ΗΠΑ, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020.

Η μεταστροφή είναι αξιοσημείωτη, καθώς στη συντριπτική πλειονότητα της προηγούμενης πενταετίας οι επενδυτές διατηρούσαν περισσότερες θέσεις που ευνοούνταν από την άνοδο των τιμών. Πλέον, η αγορά εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη στο ενδεχόμενο να αποδειχθεί λανθασμένη η εκτίμηση για περιορισμένη χειμερινή κατανάλωση.

Τα συμβόλαια φυσικού αερίου Ιανουαρίου στο Henry Hub διαπραγματεύονται περίπου 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, ακόμη και μια μικρή αναθεώρηση των προβλέψεων προς ψυχρότερες συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικό κλείσιμο αρνητικών θέσεων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επενδυτές θα αναγκάζονταν να αγοράσουν συμβόλαια για να περιορίσουν τις ζημιές τους, ενισχύοντας περαιτέρω την ανοδική κίνηση. Έτσι, ένα μετεωρολογικό γεγονός θα μπορούσε να μετατραπεί σε χρηματιστηριακό σοκ.

Ο κίνδυνος από τον Ιανουάριο και το προηγούμενο του 2026

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα εντοπίζεται στην περίοδο από τον Ιανουάριο του 2027, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος έντονων ψυχρών εισβολών. Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η διάρκεια ενός τέτοιου επεισοδίου, αλλά η ταυτόχρονη επίδρασή του στην παραγωγή και στην κατανάλωση φυσικού αερίου.

Τον Ιανουάριο του 2026, ένα ισχυρό κύμα παγετού περιόρισε κατά περίπου 10% την αμερικανική παραγωγή φυσικού αερίου, την ώρα που η ζήτηση αυξήθηκε κατά 20%. Οι τιμές άμεσης παράδοσης στο Henry Hub εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό, αναδεικνύοντας την ευπάθεια των ενεργειακών υποδομών στις ακραίες θερμοκρασίες.

Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις γεωτρήσεις και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, καθώς το νερό παγώνει μέσα στον εξοπλισμό, οδηγώντας σε προσωρινές διακοπές λειτουργίας. Η παραγωγή μειώνεται ακριβώς τη στιγμή που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερη ενέργεια.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το 46% των αμερικανικών νοικοκυριών χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως βασικό καύσιμο θέρμανσης.

Ακριβές εναλλακτικές και ο λογαριασμός των νοικοκυριών

Οι επιλογές αντιμετώπισης μιας νέας κρίσης είναι περιορισμένες. Το ντίζελ παραμένει ακριβό, καθιστώντας δυσκολότερη την υποκατάσταση του φυσικού αερίου από πετρελαϊκά καύσιμα στην ηλεκτροπαραγωγή.

Παράλληλα, στη Νέα Αγγλία, όπου η δυναμικότητα των αγωγών συχνά δεν επαρκεί σε περιόδους έντονου ψύχους, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτελούν σημαντική εναλλακτική. Όμως οι διεθνείς τιμές του LNG βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης.

Προς το παρόν, οι προβλέψεις παραμένουν ευνοϊκές για τους καταναλωτές. Η μέση δαπάνη θέρμανσης με φυσικό αέριο εκτιμάται στα 640 δολάρια για την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, μειωμένη κατά 9% σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα.

Ωστόσο, η συνύπαρξη ενός ισχυρού El Niño, της κλιματικής αλλαγής και των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών των ωκεανών δυσκολεύει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Για την αγορά, επομένως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ένας ολόκληρος χειμώνας με πολικές θερμοκρασίες. Αρκούν λίγες ημέρες ακραίου ψύχους για να ανατραπούν οι ισορροπίες, να εκτιναχθεί η ζήτηση και να μετατραπεί το σημερινό στοίχημα για φθηνότερο φυσικό αέριο σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή επιλογή.