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Εκατοντάδες βυτιοφόρα σχηματίζουν ουρές έξω από εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στη Βασόρα του Ιράκ, περιμένοντας να φορτώσουν αργό πετρέλαιο με προορισμό το συριακό λιμάνι Μπανιάς. Η μεταφορά γίνεται μέσω μιας διαδρομής που διασχίζει την έρημο και είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανενεργή για δεκαετίες.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου του ΟΠΕΚ, αναζητά εναλλακτικές οδούς εξαγωγής του πετρελαίου του, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν τη συνήθη έξοδο των εξαγωγών του, έχει διαταραχθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Παρά το υψηλότερο κόστος μεταφοράς, η χερσαία διαδρομή έχει ανακτήσει την ελκυστικότητά της και λόγω του τερματισμού των πολυετών συγκρούσεων στη Συρία, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Αν και το Ιράκ εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου του από τερματικούς σταθμούς στον Περσικό Κόλπο, η διαδρομή μέσω Συρίας έχει αναδειχθεί σε μια μικρής κλίμακας αλλά στρατηγικά σημαντική εναλλακτική επιλογή για τη μεταφορά φορτίων βαρέος αργού πετρελαίου.

Από τον περασμένο μήνα, ο καταριανός ενεργειακός όμιλος UCC Holding μεταφέρει ιρακινό αργό πετρέλαιο με φορτηγά προς το Μπανιάς, δήλωσε ο Μπάσεμ Αμπντούλ Καρίμ, γενικός διευθυντής της κρατικής Basra Oil Company (BOC).

Η UCC διαθέτει ήδη στόλο 6.000 φορτηγών, τον οποίο επεκτείνει σε 10.000 για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης διαδρομής, ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 10.000 οδηγούς, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη συμφωνία. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι εκφορτώνονται περίπου 150.000 βαρέλια ημερησίως.

Από τις 26 Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, η UCC έχει φορτώσει περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια, δήλωσε ο Λουάι Τζαουάντ, διευθυντής των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της Τούμπα, κοντά στην πετρελαιοπαραγωγό πόλη Βασόρα, στο νότιο Ιράκ.

Η UCC σχεδιάζει να φορτώσει από 5 έως 14 εκατομμύρια βαρέλια βαρέος αργού πετρελαίου σε διάστημα τριών μηνών από τις 14 Οκτωβρίου, με έκπτωση 38 δολαρίων ανά βαρέλι, σύμφωνα με έγγραφο που εξέτασε το Reuters.

Οι ποσότητες είναι απίθανο να αυξηθούν πάνω από αυτό το επίπεδο στο άμεσο μέλλον, λόγω περιορισμών στη διαθεσιμότητα φορτηγών και άλλων εμποδίων, σύμφωνα με το πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση.

Το πετρέλαιο φορτώνεται σε πλοία στο Μπανιάς με προορισμό διυλιστήρια της Μεσογείου, μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Ιράκ παρήγαγε σχεδόν 4,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, περίπου 500.000 βαρέλια περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με δευτερογενείς πηγές που επικαλείται ο ΟΠΕΚ στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του.