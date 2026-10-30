Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Χωρίς πρόσθετη ενίσχυση, αλλά με παράταση των υφιστάμενων επιδοτήσεων στα καύσιμα, αναμένεται να μπει ο Νοέμβριος, καθώς η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση των μέτρων στήριξης για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι τελικές αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Η παράταση των μέτρων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια στα πρατήρια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους καταναλωτές. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τιμών από τις αρχές Οκτωβρίου, η αμόλυβδη παραμένει κοντά στα 2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κινείται στα 2,13 ευρώ.

Ποιες επιδοτήσεις συνεχίζονται τον Νοέμβριο

Με βάση το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, τα ποσά των ενισχύσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα:

Αμόλυβδη βενζίνη: Επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με τη μέση τιμή πώλησης στα 2,14 ευρώ.

Πετρέλαιο κίνησης: Συνολική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, με τη μέση τιμή στα 2,13 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ενίσχυση 40 λεπτών ανά λίτρο, με τη μέση τιμή στα 1,56 ευρώ.

Στο diesel κίνησης, από τα 20 λεπτά της επιδότησης, τα 15 λεπτά καλύπτονται από το Δημόσιο και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών εφαρμόζεται από τις 17 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική στήριξη των 40 λεπτών επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ κράτους και διυλιστηρίων, με συμμετοχή 20 λεπτών από κάθε πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοσιονομικό κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου είχε υπολογιστεί στα 46 εκατ. ευρώ.

Πόσα εξοικονομούν οι οδηγοί από τη μείωση των τιμών

Παρά τις υψηλές τιμές, σε σύγκριση με την αρχή του Οκτωβρίου καταγράφεται μια περιορισμένη αποκλιμάκωση, η οποία μεταφράζεται σε μικρότερο κόστος ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,138 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,206 ευρώ την 1η Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 2,132 ευρώ το λίτρο, από 2,203 ευρώ στην αρχή του μήνα.

Οι μειώσεις αντιστοιχούν σε 6,8 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη και 7,1 λεπτά για το diesel, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν σημαντικά τον συνολικό λογαριασμό των οδηγών.

Ενδεικτικά, για ένα γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης, το κόστος έχει περιοριστεί από τα 110,30 ευρώ στα 106,90 ευρώ, δηλαδή κατά 3,40 ευρώ.

Στην περίπτωση του diesel, το αντίστοιχο κόστος μειώθηκε από τα 110,15 ευρώ στα 106,60 ευρώ, προσφέροντας εξοικονόμηση 3,55 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιδοτήσεις βρίσκονταν ήδη σε ισχύ στις αρχές του Οκτωβρίου, ενώ από τις 15 του μήνα προστέθηκαν επιπλέον 5 λεπτά στην ενίσχυση του πετρελαίου κίνησης. Επομένως, οι μεταβολές των τελικών τιμών δεν αποδίδονται αποκλειστικά στις επιδοτήσεις, καθώς επηρεάζονται και από το κόστος προμήθειας.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο κοστίζει η παραγγελία των 1.000 λίτρων

Σημαντική παραμένει η οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 1,563 ευρώ ανά λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών ήδη ενσωματωμένη στην τελική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 1.000 λίτρων κοστίζει 1.563 ευρώ, πριν από οποιαδήποτε πρόσθετη ελάφρυνση μέσω του επιδόματος θέρμανσης για όσους πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η διατήρηση των επιδοτήσεων αναμένεται να περιορίσει μέρος της επιβάρυνσης, χωρίς όμως να ανατρέπει την εικόνα του υψηλού ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει η περίοδος αυξημένης κατανάλωσης για τη θέρμανση των κατοικιών.