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Η ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών και η ανάγκη προστασίας των οικονομικά ευάλωτων καταναλωτών διατηρούν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) στο επίκεντρο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό μειωμένων χρεώσεων, ο οποίος εξακολουθεί να καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες παροχές, σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές ρεύματος.

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο του 2026 αποτυπώνουν το μέγεθος της συγκεκριμένης κατηγορίας: 453.688 παροχές ηλεκτρικής ενέργειας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, με τη ΔΕΗ να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εταιρειών.

Παρότι οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν αναπτύξει σημαντική παρουσία στην αγορά, η κατανομή των δικαιούχων δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στο κοινωνικό τιμολόγιο παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένος.

Η εικόνα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον εάν συγκριθεί με τα μερίδια των ίδιων εταιρειών στους υπόλοιπους οικιακούς καταναλωτές.

Μια αγορά άνω των 450.000 παροχών με ισχυρή συγκέντρωση

Η ΔΕΗ εκπροσωπεί 324.596 μετρητές ΚΟΤ, συγκεντρώνοντας το 71,55% της συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από επτά στις δέκα παροχές κοινωνικού τιμολογίου παραμένουν στον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη γενικότερη οικιακή αγορά, στοιχείο που αποτυπώνει τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της και στους καταναλωτές με ειδικές χρεώσεις.

Η δεύτερη θέση ανήκει στην Protergia της METLEN, με 31.528 παροχές και μερίδιο 6,95%.

Ακολουθεί η ΖeniΘ, η οποία εκπροσωπεί 25.283 μετρητές, ποσοστό 5,57%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΗΡΩΝ, με 20.152 παροχές και μερίδιο 4,44%, ενώ η Enerwave διαθέτει 18.656 μετρητές, που αντιστοιχούν στο 4,11%.

Μικρότερη, αλλά διακριτή παρουσία έχουν η NRG, με 11.278 παροχές και ποσοστό 2,49%, και η Volton, η οποία συγκεντρώνει 8.018 μετρητές, μερίδιο 1,77%.

Την οκτάδα συμπληρώνει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με 6.963 παροχές και ποσοστό 1,53%.

Συνολικά, οι οκτώ συγκεκριμένοι προμηθευτές εκπροσωπούν 446.474 παροχές, δηλαδή περίπου 98,4% του συνόλου.

Οι υπόλοιποι μετρητές κατανέμονται σε μικρότερες εταιρείες και σε παροχές που εξυπηρετούνται μέσω του καθεστώτος Καθολικής Υπηρεσίας.

Η διαφορά ανάμεσα στους δικαιούχους ΚΟΤ και στους υπόλοιπους πελάτες

Η σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στη θέση κάθε προμηθευτή.

Στους οικιακούς μετρητές εκτός κοινωνικού τιμολογίου καταγράφονται συνολικά 5.546.594 παροχές.

Από αυτές, η ΔΕΗ εκπροσωπεί 3.892.907, διατηρώντας μερίδιο 70,19%.

Η συμμετοχή της είναι επομένως υψηλότερη κατά 1,36 ποσοστιαίες μονάδες στους δικαιούχους του ΚΟΤ σε σχέση με τους υπόλοιπους οικιακούς καταναλωτές.

Αντίθετη είναι η εικόνα για την Protergia, η οποία διαθέτει 461.033 οικιακούς μετρητές εκτός ΚΟΤ, με μερίδιο 8,31%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην κοινωνική κατηγορία περιορίζεται στο 6,95%.

Μικρότερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στον ΗΡΩΝ, ο οποίος συγκεντρώνει 4,85% στην υπόλοιπη οικιακή αγορά, έναντι 4,44% στο ΚΟΤ.

Παρόμοια τάση εμφανίζει η Enerwave, με ποσοστά 4,53% και 4,11% αντίστοιχα.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της ΖeniΘ, καθώς το μερίδιό της στους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου, 5,57%, υπερβαίνει οριακά το 5,47% που κατέχει στους υπόλοιπους οικιακούς μετρητές.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παρουσία των προμηθευτών στο ΚΟΤ δεν ακολουθεί απολύτως την κατανομή της συνολικής οικιακής αγοράς.

Παράλληλα, οι διαφορές στα ποσοστά δεν αρκούν από μόνες τους για να αποδώσουν τις αιτίες των επιλογών των καταναλωτών.

Γιατί το Κοινωνικό Τιμολόγιο παραμένει κρίσιμο

Πέρα από τα μερίδια των προμηθευτών, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο έχει ουσιαστική κοινωνική και οικονομική σημασία.

Η λειτουργία του αποσκοπεί στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης για νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι απολαμβάνουν ειδικές χρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους που προβλέπονται για την ένταξη και την παραμονή τους στο καθεστώς.

Η σημασία της ενίσχυσης γίνεται μεγαλύτερη όταν οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ανεβαίνουν και οι αναπροσαρμογές των τιμολογίων αυξάνουν τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, ακόμη και μικρές μεταβολές στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Το κοινωνικό τιμολόγιο λειτουργεί επομένως ως μηχανισμός περιορισμού της ενεργειακής επιβάρυνσης, χωρίς να εξαλείφει πλήρως τις συνέπειες των ανατιμήσεων.

Το αποτύπωμα του ανταγωνισμού στην κοινωνική κατηγορία

Η συνολική εικόνα αποκαλύπτει δύο βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς.

Πρώτον, η ΔΕΗ εξακολουθεί να εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειονότητα των παροχών ΚΟΤ, διατηρώντας ποσοστό υψηλότερο του 70%.

Δεύτερον, οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 28,45% της συγκεκριμένης αγοράς, με την παρουσία τους να κατανέμεται κυρίως μεταξύ λίγων μεγάλων εταιρειών.

Με δεδομένες τις μεταβολές στο ενεργειακό κόστος, η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για την κοινωνική πολιτική όσο και για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι 453.688 παροχές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου αποτυπώνουν μια σημαντική ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, η οποία παραμένει επίκαιρη όσο οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης.

Η εξέλιξη των μεριδίων τους επόμενους μήνες θα δείξει εάν η κυριαρχία της ΔΕΗ διατηρείται στα σημερινά επίπεδα ή εάν οι εναλλακτικοί πάροχοι θα ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους.