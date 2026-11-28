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Η κβαντική υπολογιστική συνοδεύεται εδώ και χρόνια από μεγάλες προσδοκίες, με τις εφαρμογές της να εκτείνονται από την ανακάλυψη νέων φαρμάκων μέσω της προσομοίωσης της μοριακής συμπεριφοράς μέχρι την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ωστόσο, αρκετές από τις πλέον φιλόδοξες υποσχέσεις της τεχνολογίας ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, για να γίνουν πραγματικότητα.

Το κβαντικό λογισμικό, πάντως, που βασίζεται σε αλγορίθμους σχεδιασμένους για την ταχύτερη επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε σχέση με τους συμβατικούς υπολογιστές, βρίσκει ήδη πεδίο εφαρμογής σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής: την ενεργειακή μετάβαση. Οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν τη βελτίωση της σταθερότητας των ηλεκτρικών δικτύων, την ανάπτυξη αποδοτικότερων φωτοβολταϊκών στοιχείων και την αναζήτηση νέων υλικών για την παραγωγή υδρογόνου.

Μεταξύ των εταιρειών που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον ενεργειακό κλάδο βρίσκεται η Phasecraft, η οποία ιδρύθηκε το 2019 στο Μπρίστολ της Βρετανίας και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη κβαντικού λογισμικού.

Το 2025 η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 34 εκατ. δολαρίων, ενώ τον Σεπτέμβριο γνωστοποίησε τα σχέδιά της για τη δημιουργία έδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Ο Ασλεϊ Μοντανάρο, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Phasecraft, επισήμανε στο CNBC ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για την εμπορική αξιοποίησή τους.

Οι εταιρείες που επενδύουν στην κβαντική τεχνολογία

Η Phasecraft δεν είναι η μοναδική επιχείρηση που διερευνά τις εφαρμογές της κβαντικής υπολογιστικής στον ενεργειακό κλάδο.

Η Quantinuum, η οποία πραγματοποίησε την είσοδό της στον Nasdaq τον Ιούνιο, αξιοποιεί την τεχνολογία για τη μοντελοποίηση υλικών που χρησιμοποιούνται σε κυψέλες καυσίμου υδρογόνου για τις μεταφορές. Ταυτόχρονα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με αντικείμενο τη δημιουργία νέων υλικών για τη δέσμευση άνθρακα.

Στο ίδιο πεδίο δραστηριοποιείται και η βρετανική ORCA Computing, η οποία προήλθε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η εταιρεία συνεργάζεται με την BP για τη διερεύνηση των μηχανισμών που προσδιορίζουν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των μορίων.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας καύσης των βιοκαυσίμων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Παράλληλα, η ORCA συνεργάστηκε με την ιαπωνική εταιρεία λογισμικού JIJ για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ζητήματος στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής: τον προσδιορισμό των μονάδων που πρέπει να ενεργοποιούνται ή να τίθενται εκτός λειτουργίας σε κάθε χρονική στιγμή, ώστε να καλύπτεται η ζήτηση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Στο έργο συμμετείχαν επίσης η BP και το Εθνικό Κέντρο Κβαντικής Υπολογιστικής της Βρετανίας (NQCC), το οποίο υπάγεται στον κρατικά χρηματοδοτούμενο οργανισμό UK Research and Innovation.

Η εμπλοκή του βρετανικού ερευνητικού κέντρου, όπως και του αντίστοιχου αμερικανικού οργανισμού ARPA-E σε ανάλογες πρωτοβουλίες, αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον κυβερνήσεων και μεγάλων ενεργειακών ομίλων για τις δυνατότητες του κβαντικού λογισμικού.

Η πρόκληση της σταθερότητας των ηλεκτρικών δικτύων

Βασικό πεδίο δραστηριότητας της Phasecraft αποτελεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τη NESO, τον ανεξάρτητο φορέα σχεδιασμού του ενεργειακού συστήματος που είναι επιφορτισμένος με την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία.

Η συνεργασία αφορά στη βελτιστοποίηση κρίσιμων λειτουργιών, όπως η διαχείριση των ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και η δυνατότητα απομόνωσης συγκεκριμένων τμημάτων του δικτύου όταν προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τη Phasecraft, το λογισμικό της έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες έως και 1.000 φορές ταχύτερα σε σύγκριση με τους συμβατικούς υπολογιστές.

Η εταιρεία διαβλέπει σημαντικές εμπορικές προοπτικές για τις εφαρμογές της στις ασιατικές αγορές, όπου ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας επιταχύνεται.

Η διαρκώς αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης ανθεκτικότερων δικτύων, ικανών να εξισορροπούν τη ζήτηση με τις διακυμάνσεις της παραγωγής.

Νέα υλικά για φωτοβολταϊκά και παραγωγή υδρογόνου

Οι δραστηριότητες της Phasecraft επεκτείνονται και στον τομέα των προηγμένων ενεργειακών υλικών. Η εταιρεία συνεργάζεται με τη βρετανική Oxford PV, κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών στοιχείων, με στόχο την ανακάλυψη υλικών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών υψηλότερης απόδοσης σε σχέση με τις σημερινές τεχνολογίες.

Επιπλέον, συμμετέχει σε κοινή ερευνητική πρωτοβουλία με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία εξειδικευμένων υλικών Johnson Matthey, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και την QuEra, η οποία εδρεύει στη Βοστώνη και δραστηριοποιείται στον εξοπλισμό κβαντικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ενέργεια (ARPA-E) της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κεντρικός στόχος είναι η ανακάλυψη νέων καταλυτών που θα μπορούσαν να μειώσουν την εξάρτηση από σπάνια μέταλλα, όπως το ιρίδιο, το οποίο διαδραματίζει σήμερα καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή υδρογόνου.

Αναφερόμενος στην επιλογή της Phasecraft να επικεντρωθεί στην ενέργεια, αντί άλλων τομέων που ενδεχομένως θεωρούνται περισσότερο επικερδείς, ο Μοντανάρο υπογράμμισε ότι οι οικονομικές προοπτικές του ενεργειακού κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Όπως εξήγησε, η αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας μεταφράζεται σε απτά εμπορικά οφέλη, καθώς η αποδοτικότερη λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων συνεπάγεται περιορισμό του λειτουργικού κόστους και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.