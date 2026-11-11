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Η διοίκηση της Mediterranean Gas δείχνει να επιμένει στην υλοποίηση του έργου για το FSRU «Αργώ» στο Βόλο, παρά την απόρριψη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ωστόσο, αυτό υπό προϋποθέσεις και χωρίς χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένη ημερομηνία λήψης Τελικής Επενδυτικής Απόφασης ή έναρξης εμπορικής λειτουργίας, διατηρώντας «θετική αλλά συνετή προσέγγιση ως προς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του έργου».

Αποκαλυπτικά των προθέσεων της διοίκησης της εταιρείας είναι όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2025, που υπογράφονται στις 22 Οκτωβρίου 2026 και δημοσιοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες.

Τι αναφέρει η διοίκηση

Ειδικότερα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το project επισημαίνεται ότι «τον Ιούνιο 2026 η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε να μην εγκρίνει την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου στη συγκεκριμένη διαδικασία. Η εταιρεία αντιμετωπίζει την εξέλιξη αυτή με σεβασμό προς τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και τις θεσμικές διαδικασίες της Ελληνικής Πολιτείας».

Τονίζεται, παράλληλα, ότι «η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και, ως εκ τούτου, δεν θεωρείται πλέον σκόπιμο να προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήψης Τελικής Επενδυτικής Απόφασης ή έναρξης εμπορικής λειτουργίας πριν αποσαφηνιστούν τα επόμενα αδειοδοτικά και τεχνικά βήματα».

Προστίθεται, ωστόσο, ότι «παρά τα ανωτέρω, οι θεμελιώδεις παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του έργου, -η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η αυξανόμενη σημασία των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, η σταδιακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η ανάγκη διατήρησης επαρκούς ευελιξίας και ασφάλειας εφοδιασμού κατά την ενεργειακή μετάβαση-, εξακολουθούν να υφίστανται.

Για τον λόγο αυτό, η Διοίκηση διατηρεί θετική αλλά συνετή προσέγγιση ως προς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του έργου και προτίθεται να αξιολογήσει τις διαθέσιμες τεχνικές, περιβαλλοντικές, κανονιστικές και εμπορικές επιλογές για την περαιτέρω ωρίμανσή του. Οποιαδήποτε επόμενη επενδυτική απόφαση θα λαμβάνει υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις συνθήκες της αγοράς φυσικού αερίου, το επίπεδο δεσμευτικού εμπορικού ενδιαφέροντος και τη συνολική οικονομική βιωσιμότητα του έργου».

Περαιτέρω αναφέρεται ότι «οι μέτοχοι και η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζουν τη σημασία των στόχων της εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και παραμένουν προσηλωμένοι στην υπεύθυνη ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, με έμφαση στην ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα συνεχίσει να αξιολογεί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το έργο «Αργώ FSRU» μπορεί να συμβάλει με βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής».

Το «κόκκινο» του ΥΠΕΝ

Υπενθυμίζεται ότι προ μηνών η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόρριψη του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση & Λειτουργία Πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) «ΑΡΓΩ», Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας».

Όπως είναι γνωστό, το project βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονες τοπικές αντιδράσεις και για αυτό, άλλωστε, στην πορεία είχε αλλάξει και το σημείο χωροθέτησής του.

Η Mediterranean Gas που προωθούσε την ωρίμανση του έργου, είχε καταθέσει ΜΠΕ τον Φεβρουάριο του 2023.

Στα διαλαμβανόμενα στην απορριπτική απόφαση καταγράφονται:

-Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, με αρνητική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

-Οι αρνητικές απόψεις που αναρτήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) από φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και αναφέρονται κυρίως σε ζητήματα ακαταλληλότητας της χωροθέτησης (εγγύτητα σε οικισμούς, ασυμβατότητα χρήσεων γης, κίνδυνοι Seveso και σεισμικότητα) και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κλειστού Παγασητικού (θαλάσσιο οικοσύστημα, ατμοσφαιρική ρύπανση, αλιεία/τουρισμός).

-Πρακτικό της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), σύμφωνα με το οποίο «διατηρεί τις επιφυλάξεις της σε σχέση με τη χωροθέτηση του έργου εντός του Παγασητικού κόλπου και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τις απόψεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, καθώς και τοπικών φορέων, όπου εκφράζεται προβληματισμός σχετικά με τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του θαλάσσιου χώρου, τον περιορισμό της αλιείας στην περιοχή, την επισκεψιμότητα των παραθεριστών τους καλοκαιρινούς μήνες (θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής) και την επιβάρυνση του Παγασητικού κόλπου με τη δραστηριοποίηση τουλάχιστον 50 δεξαμενόπλοιων».

-Έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αρνητική γνωμοδότηση για το φάκελο ΜΠΕ.

-Έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας, όπου διατυπώνει «την επιφύλαξή της για τη χωροθέτηση της μελετώμενης δραστηριότητας εντός του παράκτιου Υδατικού Συστήματος (ΥΣ) «Παγασητικός Κόλπος», το οποίο, σε σύγκριση με άλλα παράκτια ΥΣ, τα οποία έχουν μέτωπο στην ανοιχτή θάλασσα, είναι “κλειστό” παράκτιο ΥΣ, με πλήθος προστατευόμενων ακτών κολύμβησης. Ειδικά δε, όταν με την προτεινόμενη χωροθέτηση του FSRU, προστατευόμενες ακτές κολύμβησης βρίσκονται εντός των ζωνών κινδύνων-επιπτώσεων σεναρίων ατυχημάτων Seveso III, ελλείψει οδηγιών, κατευθύνσεων, αλλά και στοιχείων τεκμηρίωσης, δεδομένου ότι δεν εξετάζονται στη ΜΠΕ εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης».

-Έγγραφο της Mediterranean Gas προς τη Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με διευκρινίσεις ως προς τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.

-Το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις για το προτεινόμενο έργο που διατυπώνονται στις γνωμοδοτήσεις που προαναφέρθηκαν και στις απόψεις του κοινού εγείρουν μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία καθιστούν αδύνατη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του. Επίσης, ότι από πλευράς του φορέα του έργου, δεν έχει υποβληθεί συνολικό απαντητικό υπόμνημα, που να επιλύει τα εν λόγω ζητήματα.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε η απόρριψη του φακέλου ΜΠΕ διότι, με βάση τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις που προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

Πέραν των τοπικών αντιδράσεων, επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα του έργου είχαν εμμέσως διατυπωθεί κατά καιρούς και από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ιδιαίτερα σε σχέση με το πόσα από τα εξαγγελθέντα νέα FSRU μπορεί να «σηκώσει» η ελληνική αγορά.

Οι θέσεις της εταιρείας

Στο σκέλος των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας γίνεται μια αναλυτική επισκόπηση του ευρύτερου περιβάλλοντος η οποία, κατά την άποψη της διοίκησης, αιτιολογεί την υλοποίηση του project.

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται:

-Ότι ο σχεδιαζόμενος Πλωτός Τερματικός Σταθμός Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) «Αργώ» στον Βόλο έχει τη δυνατότητα, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαιτούμενες αδειοδοτικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και εμπορικές διαδικασίες, να αποτελέσει πρόσθετη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στο ελληνικό και περιφερειακό ενεργειακό σύστημα. «Η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών και οδεύσεων προμήθειας, καθώς και της ύπαρξης επαρκούς και ευέλικτης ενεργειακής υποδομής» τονίζεται.

-Ότι το FSRU «Αργώ», σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, δύναται να ενισχύσει τη διαθέσιμη δυναμικότητα εισαγωγής και αποθήκευσης ΥΦΑ στην Ελλάδα, προσφέροντας μία πρόσθετη επιλογή εφοδιασμού στην αγορά. «Η ύπαρξη περισσότερων ανεξάρτητων πηγών και σημείων εισόδου μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών, στην ασφάλεια εφοδιασμού και, υπό κατάλληλες συνθήκες αγοράς και αξιοποίησης της υποδομής, στη συγκράτηση του συνολικού κόστους προμήθειας φυσικού αερίου προς όφελος των τελικών καταναλωτών».

-Ότι μέσω του ελληνικού συστήματος και των υφιστάμενων και αναπτυσσόμενων διασυνοριακών διασυνδέσεων, το έργο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όχι μόνο την ελληνική αγορά αλλά και, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες ζήτησης, τις διαθέσιμες διασυνοριακές δυναμικότητες και τις σχετικές εμπορικές συμφωνίες, αγορές της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στις δυνητικά προσβάσιμες αγορές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Ουγγαρία.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα αναφέρεται ότι «η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τη δραστηριότητα της καθώς βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης μελετών και λήψης αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου “Αργώ”». Έτσι, τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης 2025 ήταν ζημίες ύψους 182.766,25 ευρώ έναντι ζημιών 309.981,18 ευρώ στη χρήση 2024.

Η ιστορία του

Η εταιρεία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και η εξέλιξη της μετοχικής σύνθεσης πέρασε από διάφορα στάδια. Συγκεκριμένα, το 2020, το 100% των μετοχών ανήκε στην (καταρινών συμφερόντων) Powerglobe Μ.Ι.Κ.Ε, το 2021 το ποσοστό μοιράστηκε στην Vapiando Limited με 90,91% και στην Norion Ltd, με 9,09%, ενώ το 2022 οι μετοχικοί πόλοι έγιναν τρεις, με την Vapiando Limited να κατέχει το 63,18%, την Norion Ltd το 7,43% και την νεοεισερχόμενη τότε GoldenPort Marine Cyprus Limited, – συμφερόντων του εφοπλιστή κ. Γιάννη Δράγνη-, ποσοστό 29,41%.

Τον Μάρτιο του 2023 υπήρξε νέα αλλαγή στη μετοχική σύνθεση με απόκτηση από την Vapiando Limited των μετοχών που κατείχε η Norion Ltd, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 η GoldenPort Marine Cyprus Limited απέκτησε 328.000 μετοχές που κατείχε η Vapiando Limited και αντιπροσώπευαν ποσοστό 20,31% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Έτσι η Vapiando Limited κατείχε το 50,3% και η GoldenPort Marine Cyprus Limited το 49,7% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τον Μάιο του 2024 όταν το 100% της εταιρείας πέρασε στην GoldenPort Marine Cyprus Limited της ισχυρής εφοπλιστικής οικογένειας Δράγνη.

Η νέα θέση της εγκατάστασης του “Αργώ” FSRU είχε χωροθετηθεί πλησίον της ακτής στην περιοχή «Κριθάρια». Στην εγκατάσταση προβλεπόταν μόνιμη αγκυροβολία πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου χωρητικότητας 170.000m3.