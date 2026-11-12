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Έως τις 15 Νοεμβρίου παρατείνονται τα μέτρα επιδότησης στα καύσιμα, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών και των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Η παράταση αφορά τόσο τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στις τιμές.

Η διατήρηση των ενισχύσεων προσφέρει οικονομική ελάφρυνση στους καταναλωτές, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων επηρεάζει άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις, τη θέρμανση των κατοικιών και τις μεταφορές προϊόντων.

Πόσο επιδοτείται κάθε καύσιμο

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, οι επιδοτήσεις διατηρούνται έως τις 15 Νοεμβρίου, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του καυσίμου.

Ειδικότερα, στην αμόλυβδη βενζίνη, με αναφερόμενη τιμή 2,136 ευρώ ανά λίτρο, η επιδότηση ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά λίτρο.

Για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), με τιμή επίσης 2,136 ευρώ ανά λίτρο, προβλέπεται ενίσχυση 0,20 ευρώ ανά λίτρο.

Η μεγαλύτερη επιδότηση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,566 ευρώ ανά λίτρο και η κρατική ενίσχυση φτάνει τα 0,40 ευρώ ανά λίτρο.

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει ο δρόμος για τις αιτήσεις 1,2 εκατ. νοικοκυριών

Παράλληλα με τη συνέχιση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, προχωρεί και η διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τις 10 Νοεμβρίου προβλέπεται η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myΘέρμανση», μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Για τη χορήγηση του επιδόματος διατηρούνται τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, χωρίς αλλαγές στις βασικές προϋποθέσεις που καθορίζουν ποιοι μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Γιατί εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά ντίζελ

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές αναταράξεις, με ιδιαίτερα έντονες τις πιέσεις στο ντίζελ.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε πλοία από το Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την ομαλή τροφοδοσία των αγορών με ενεργειακά προϊόντα.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ναύλων και των ασφαλίστρων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μεταφοράς των καυσίμων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ βρίσκονται σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με τις αρχές του 2026, αποτυπώνοντας την ένταση των πιέσεων στην αγορά.

Επιπλέον, τα προβλήματα στην τροφοδοσία από τον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τις ζημιές που έχουν υποστεί ρωσικά διυλιστήρια, δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στην προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Η αύξηση του κόστους του ντίζελ δεν περιορίζεται στα πρατήρια καυσίμων, αλλά μεταφέρεται σταδιακά στην ευρύτερη οικονομία, επηρεάζοντας τις μεταφορές, τη βιομηχανική παραγωγή και τις τελικές τιμές των προϊόντων.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Άλμα 26% στη χονδρεμπορική τιμή

Ανοδική πορεία καταγράφεται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να σημειώνει σημαντική αύξηση μέσα σε έναν μήνα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), ενώ τον Οκτώβριο αυξήθηκε στα 197,07 ευρώ ανά MWh.

Πρόκειται για άνοδο περίπου 26%, η οποία αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στο ενεργειακό κόστος και εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της παράτασης των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες ενεργειακές δαπάνες σε πολλαπλά επίπεδα.