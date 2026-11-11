Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αβέβαιες προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς ξεπέρασαν τα 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έπειτα από άνοδο 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, ενώ οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα.

Ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μειωμένες εισαγωγές LNG και πιέσεις στα ευρωπαϊκά αποθέματα

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη υπολείπονται των περυσινών επιπέδων, ενώ τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου για τον χειμώνα έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται περαιτέρω, καθώς ξεκινά η περίοδος θέρμανσης.

Η ισορροπία εφοδιασμού της περιοχής κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ιδιαίτερα οι εξαγωγές από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς σχεδόν το ένα πέμπτο των εξαγωγών LNG, αναγκάζοντας την Ευρώπη να ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.

Οι τιμές του φυσικού αερίου και στις δύο περιοχές εκτινάχθηκαν πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, υπερτριπλασιαζόμενες σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Παρότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει μέσα στον Νοέμβριο, λόγω των προσδοκιών για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά.

Νέο πλήγμα για το Κατάρ από τη διακοπή συμβολαίου με την Orlen

Ένα ακόμη πλήγμα δέχθηκε το Κατάρ, σημαντικός εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς η πολωνική ενεργειακή εταιρεία Orlen SA κατήγγειλε ένα από τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας LNG με την QatarEnergy.

Η Orlen επικαλέστηκε την αδυναμία της QatarEnergy να πραγματοποιήσει τις συμφωνημένες παραδόσεις, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να διαταράσσει τις μεταφορές φορτίων.

Στις 09:03 ώρα Άμστερνταμ, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παράδοσης επόμενου μήνα, τα οποία αποτελούν τον δείκτη αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, κατέγραφαν άνοδο 2,4%, στα 86,78 ευρώ ανά μεγαβατώρα.