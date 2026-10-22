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Στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με επίκεντρο την ενέργεια, τις επενδύσεις και τις νέες τεχνολογίες, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο Investopia Mediterranean – Athens, που πραγματοποιείται στην Αθήνα με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από τις δύο χώρες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η συνεργασία Αθήνας και Άμπου Ντάμπι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες για επενδύσεις και περιφερειακές συνέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σχεδιαζόμενο Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσφέρει τη δυνατότητα σε κράτη που συνδέονται με σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο εμπόριο, στην τεχνολογία και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός των κανόνων και η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για κοινές πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν τις κοινωνίες, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

Η ενεργειακή μετάβαση και οι υδρογονάνθρακες

Παρουσιάζοντας την πορεία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, ο υπουργός στάθηκε στη σημαντική μεταβολή του ενεργειακού μείγματος κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, το 2005 περισσότερο από το 90% της ηλεκτροπαραγωγής προερχόταν από τον λιγνίτη, ενώ σήμερα η συμμετοχή του έχει περιοριστεί σε ποσοστό μικρότερο του 5%. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν πλέον πάνω από το 55% της ηλεκτροπαραγωγής.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και στην ένατη ως προς την αιολική, αναδεικνύοντας την πρόοδο που, όπως σημείωσε, έχει επιτευχθεί στον τομέα των ΑΠΕ.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ενεργειακή στρατηγική δεν περιορίζεται στις ανανεώσιμες πηγές, καθώς η κυβέρνηση δίνει έμφαση και στην ανάπτυξη του εγχώριου τομέα υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα ελληνικών και διεθνών ενεργειακών ομίλων, όπως η HELLENiQ ENERGY, η Energean, η Chevron και η ExxonMobil, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία τους έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, καθώς και στη συνεργασία της Chevron με τη HELLENiQ ENERGY για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας προς την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως τόνισε, η γεωγραφική θέση της χώρας συνδυάζεται πλέον με ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών, το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή και τη διοχέτευση σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου προς τις βορειότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Ανάμεσα στα έργα που ξεχώρισε ήταν ο Κάθετος Διάδρομος, ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας και ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η σχετική δυναμικότητα έχει αυξηθεί από τα 5 στα 8 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ προβλέπεται να φτάσει τα 9,5 δισ. κυβικά μέτρα το 2027, με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων διασυνδέσεων που αφορούν την Ελλάδα, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των μεγάλων έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο GREGY, που προβλέπει την απευθείας σύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά και στον Great Sea Interconnector (GSI).

Για το τελευταίο έργο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου μέσω της ηλεκτρικής σύνδεσής της με την Ελλάδα, με προοπτική επέκτασης του δικτύου προς το Ισραήλ.

Data centers και νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο της συνεργασίας

Πέρα από τις ενεργειακές υποδομές, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυνατότητες που δημιουργούνται από τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον τομέα των data centers και των ψηφιακών τεχνολογιών.

Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις των ΗΑΕ διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και συγκαταλέγονται, κατά την εκτίμησή του, στους πρωτοπόρους της διεθνούς αγοράς.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με την Ελλάδα στον τομέα των κέντρων δεδομένων, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την περαιτέρω αξιοποίηση της εμπειρίας των ΗΑΕ στην επιχειρηματική ευφυΐα, στις ψηφιακές υποδομές και στις νέες τεχνολογίες.

Κατά τον ίδιο, η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα περιφερειακής συνεργασίας, η οποία θα συνδυάζει την ενέργεια, το εμπόριο, τις τεχνολογικές επενδύσεις και τις υποδομές.

Συνάντηση με τη Masdar για την Τέρνα Ενεργειακή

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος συναντήθηκαν με υψηλόβαθμα στελέχη της Masdar, της κρατικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, ο επικεφαλής Ευρώπης Husain Al Meer και ο διευθύνων σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακής, Αριστοτέλης Χαντάβας.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η επένδυση της Masdar στην Τέρνα Ενεργειακή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και σημαντικό βήμα για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Η Τέρνα Ενεργειακή λειτουργεί πλέον ως πλατφόρμα ανάπτυξης της Masdar στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με έδρα την Ελλάδα, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας με την Αίγυπτο μέσω του έργου GREGY, με βασικούς άξονες την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις τεχνολογίες αποθήκευσης.

Η συγκεκριμένη επενδυτική συνεργασία αναδεικνύει, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, τη δυνατότητα της χώρας να αποτελέσει περιφερειακή βάση για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, συνδέοντας την ευρωπαϊκή αγορά με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.