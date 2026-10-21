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Εξετάζουμε συγκρατημένα και στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι του ενεργειακού κόστους, μέσα στα δημοσιονομικά όρια, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του energypress.

«Μετά τη βιομηχανία υπάρχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντική πίεση. Εξετάζουμε λελογισμένα μέτρα στην κατεύθυνση που είχαμε υιοθέτησε το 2025», ανέφερε ο υπουργός. Σημείωσε ότι η ρήτρα ευελιξίας που εγκρίθηκε πρόσφατα για τη χώρα μας από την Ε.Ε. επιτρέπει επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας οι οποίες είναι απαραίτητες μεν, αλλά σε συνθήκες ηρεμίας που δεν υπάρχουν σήμερα. Ανέφερε επίσης ότι οι προσδοκίες για αλλαγή στάσης της ΕΕ ως προς τη δημοσιονομική ευελιξία είναι «συγκρατημένες», δεδομένης και της πολιτικής κατάστασης στην ΕΕ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμα ότι:

– Εξετάζονται μέτρα στήριξης και για τους παραγωγούς ΑΠΕ που υφίστανται ζημία από τις περικοπές της παραγωγής τους κατά τις ώρες της ημέρας που δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης της “πράσινης” ενέργειας.

– Η Ελλάδα είναι υπέρ της πράσινης μετάβασης αλλά με ρεαλισμό και χωρίς να παραγνωρίζεται η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

– Ο «κάθετος διάδρομος» αποτελεί πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας και η επιτυχία του αποτελεί εθνική υπόθεση.

Στο ίδιο συνέδριο ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παντελής Κάπρος, τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση εξυπηρετεί μέσο – μακροπρόθεσμα, ταυτόχρονα τους στόχους οικονομικότητας της ενέργειας, ασφάλειας εφοδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πρόσθεσε ότι στη χώρα μας προχώρησε με μεγάλη ταχύτητα η παραγωγή «πράσινης» ενέργειας, αλλά όχι η εξοικονόμηση ενέργειας (για την οποία όπως είπε τα προγράμματα χρηματοδότησης είχαν λάθος στόχευση και ήταν πολύ γραφειοκρατικά) και ο εξηλεκτρισμός (αντλίες θερμότητας, ηλεκτροκίνηση). Πρότεινε το κράτος να δώσει προτεραιότητα, όχι στις επιδοτήσεις αλλά στη μείωση του κόστους των επενδύσεων σε εξοικονόμηση και εξηλεκτρισμό, με εγγυήσεις και εφαρμογή σχημάτων χρηματοδότησης από τρίτους.