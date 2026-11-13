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Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να ξεπεράσει την ζήτηση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026 για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.
«Τα στοιχεία μας για την προσφορά και την ζήτηση για τον Νοέμβριο δείχνουν ότι η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά θα περάσει σε καθεστώς πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ σημαντικότερη αύξηση του πλεονάσματος προβλέπεται για το 2027», αναφέρεται στην μηνιαία έκθεση του οργανισμού.
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