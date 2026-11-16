Η πρόσβαση σε φθηνότερες ποσότητες βαρέος αργού και η γεωγραφική εγγύτητα σε βασικούς προμηθευτές αλλάζουν τις ισορροπίες υπέρ των αμερικανικών διυλιστηρίων. Την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν επιβαρύνει τις θαλάσσιες μεταφορές, οι εγκαταστάσεις των ΗΠΑ εξασφαλίζουν πρώτη ύλη με ευνοϊκότερους όρους, αποκτώντας μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους στην Ασία.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ήδη στις επιδόσεις του κλάδου: τα περιθώρια διύλισης υπερδιπλασιάστηκαν το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι αυξημένοι ναύλοι πιέζουν τις τιμές διάθεσης ορισμένων ποιοτήτων αργού και διευρύνουν τις εκπτώσεις για τους αγοραστές που μπορούν να τις παραλάβουν οικονομικότερα. Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, το πλεονέκτημα αυτό συνδυάζεται με δυνατότητες ενίσχυσης των εξαγωγών τους.

Η μεταβολή έχει ιδιαίτερη σημασία για την κερδοφορία, επειδή επηρεάζει άμεσα το κόστος αγοράς πετρελαίου. Όσο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στην τιμή προμήθειας της πρώτης ύλης και στην αξία των προϊόντων που παράγονται, τόσο ευνοϊκότερες γίνονται οι συνθήκες λειτουργίας των διυλιστηρίων που αξιοποιούν αυτές τις εκπτώσεις.

Το καναδικό αργό στο επίκεντρο

Ο Καναδάς και η Βενεζουέλα αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές βαρέος αργού για τις ΗΠΑ, με διαδρομές που προσφέρουν συγκριτικό όφελος έναντι των μακρινών αποστολών προς την Ασία. Οι ασιατικές εγκαταστάσεις, αντίθετα, καλούνται να απορροφήσουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τη μεταφορά και την ασφάλιση αντίστοιχων φορτίων.

Στην περίπτωση του Καναδά, η αυξημένη προσφορά προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα πίεσης στις τιμές. Η έκπτωση του Western Canadian Select (WCS) έναντι του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) έχει διευρυνθεί, επιτρέποντας στα διυλιστήρια των ΗΠΑ να αγοράζουν πρώτη ύλη σε χαμηλότερο σχετικό κόστος.

Το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της μεταβολής είναι σημαντικό. Για τη Phillips 66, κάθε πρόσθετο δολάριο στη διαφορά τιμής μεταξύ WCS και WTI αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 140 εκατ. δολαρίων. Έτσι, η εξέλιξη των εκπτώσεων στο βαρύ αργό αποκτά καθοριστικό βάρος για τις επιδόσεις των εταιρειών.

Οι ναύλοι αναδιαμορφώνουν τον ανταγωνισμό

Πίσω από τη νέα εικόνα βρίσκεται η αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Τα υψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και οι μεγαλύτερες διαδρομές των δεξαμενόπλοιων έχουν αυξήσει κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς, μεταβάλλοντας τους όρους εμπορίας του πετρελαίου.

Ενδεικτικά, η μεταφορά αργού από τον Κόλπο του Μεξικού στην Ασία κοστίζει πλέον 30 έως 35 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι περίπου 5 δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Μια τόσο μεγάλη επιβάρυνση περιορίζει την ελκυστικότητα των μακρινών προμηθειών και ενισχύει τη θέση των αγοραστών που βρίσκονται πλησιέστερα στις διαθέσιμες ποσότητες.

Η επίδραση επεκτείνεται και στις πωλήσεις διυλισμένων προϊόντων. Στη Λατινική Αμερική, όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται κυρίως ευρωπαϊκές προμήθειες, οι ακριβότερες μεταφορές λειτουργούν υπέρ των εξαγωγέων των ΗΠΑ. Το όφελος, επομένως, αφορά τόσο στην αγορά αργού όσο και στη διάθεση της παραγωγής τους.

Παράλληλα, αρκετοί όμιλοι είχαν εξασφαλίσει μέρος των μεταφορικών αναγκών τους πριν από τον πόλεμο. Η Phillips 66 είχε δεσμεύσει περισσότερα από 40 δεξαμενόπλοια, καλύπτοντας περίπου το 40% των αναγκών της σε θαλάσσιες μεταφορές. Συμφωνίες χρονοναύλωσης είχαν συνάψει επίσης οι Valero, PBF, Marathon και Suncor, περιορίζοντας την έκθεσή τους στην άνοδο των ναύλων.

Ευνοϊκές συνθήκες και το 2027

Οι εταιρικές προβλέψεις δείχνουν ότι το πλεονέκτημα μπορεί να διατηρηθεί και πέρα από το τέλος της χρονιάς. Η Marathon Petroleum αναμένει ιστορικά υψηλή επεξεργασία καναδικού βαρέος αργού στο τέταρτο τρίμηνο και αυξημένα περιθώρια διύλισης τουλάχιστον έως τα μέσα του 2027.

Στην ίδια κατεύθυνση, η HF Sinclair εκτιμά ότι οι μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ των ποιοτήτων αργού θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος. Η συνύπαρξη φθηνότερης πρώτης ύλης, προστασίας μέρους των μεταφορικών αναγκών και ισχυρότερης ανταγωνιστικής θέσης στις εξαγωγές διαμορφώνει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την κερδοφορία του αμερικανικού διυλιστικού κλάδου.