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Διαφορετικές τιμές ανά περιοχή, αυξημένο επίδομα και προσωρινή έκπτωση στο πετρέλαιο συνθέτουν το φετινό σκηνικό της θέρμανσης, με τα νοικοκυριά να αναζητούν τρόπους περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Για τον χειμώνα 2026-2027, προβλέπεται αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ενώ η συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων μειώνει κατά 40 λεπτά το λίτρο την τιμή αγοράς του πετρελαίου.

Οι δύο ενισχύσεις λειτουργούν ανεξάρτητα. Η μείωση στην αντλία εφαρμόζεται χωρίς αίτηση και εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το επίδομα καταβάλλεται μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η διάκριση είναι ουσιαστική, καθώς ένα νοικοκυριό που δικαιούται επίδομα μπορεί να επωφεληθεί και από τις δύο παρεμβάσεις, μειώνοντας τη συνολική δαπάνη θέρμανσης.

Ο χάρτης των τιμών και το κόστος για τα νοικοκυριά

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, μετά τις εκπτώσεις, διαμορφώνεται περίπου στα 1,56 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, οι χρεώσεις παρουσιάζουν σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, κυρίως λόγω του μεταφορικού κόστους και των ιδιαίτερων συνθηκών εφοδιασμού.

Στην Αττική, οι τιμές κυμαίνονται από 1,44 έως 1,56 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 1,49 έως 1,59 ευρώ. Σε περιοχές όπως η Κοζάνη και η Ροδόπη, φτάνουν έως τα 1,63 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στα νησιά. Σε Μύκονο, Άνδρο και Κέρκυρα, έχουν καταγραφεί τιμές που ξεπερνούν τα 1,70 ευρώ το λίτρο.

Η έκπτωση προκύπτει από δύο ισόποσες παρεμβάσεις: 20 λεπτά κρατικής επιδότησης και επιπλέον 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Με ενδεικτική τελική τιμή 1,55 ευρώ, η αγορά 500 λίτρων κοστίζει 775 ευρώ, έναντι 975 ευρώ χωρίς τη μείωση. Αντίστοιχα, για 1.000 λίτρα, ο καταναλωτής πληρώνει 1.550 ευρώ αντί 1.950 ευρώ, εξοικονομώντας 400 ευρώ.

Η κρατική παρέμβαση έχει προβλεφθεί για το διάστημα 15 έως 31 Οκτωβρίου 2026 και ενσωματώνεται στην τιμή πώλησης, χωρίς πρόσθετες ενέργειες από τους αγοραστές.

Επίδομα θέρμανσης: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το επίδομα για τη χειμερινή περίοδο αυξάνεται κατά 30%, με το ελάχιστο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει τα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την οικογενειακή κατάσταση και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής κατοικίας.

Ενδεικτικά, νοικοκυριό που προηγουμένως δικαιούνταν 300 ευρώ θα λάβει 390 ευρώ, ενώ επίδομα 500 ευρώ αυξάνεται στα 650 ευρώ, εφόσον δεν μεταβάλλονται οι υπόλοιπες παράμετροι υπολογισμού.

Η ενίσχυση καλύπτει περισσότερες μορφές θέρμανσης, μεταξύ των οποίων πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Για άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ. Για έγγαμους, το όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο είναι 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει πρόσθετος περιορισμός συνολικών ακαθάριστων εσόδων 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Αιτήσεις στο myΘέρμανση και πληρωμές

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ενημερωμένα στοιχεία για την κύρια κατοικία τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα τετραγωνικά και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η καταχώριση IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για πολυκατοικίες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο απαιτείται συνεργασία με τον διαχειριστή, προκειμένου να καταχωριστούν σωστά τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης.

Οι αναλυτικές προθεσμίες και οι ειδικότεροι όροι θα καθοριστούν με τις οδηγίες εφαρμογής της νέας περιόδου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Πριν από την παραγγελία, οι καταναλωτές χρειάζεται να συγκρίνουν την τελική τιμή παράδοσης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή δεν αποτυπώνει απαραίτητα τη χρέωση κάθε προμηθευτή.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε να μην αφαιρείται εκ νέου η έκπτωση των 40 λεπτών από προσφορές που την έχουν ήδη ενσωματώσει.

Επιπλέον, το επίδομα θέρμανσης δεν αποτελεί άμεση έκπτωση στην αγορά καυσίμου. Καταβάλλεται ξεχωριστά στον δικαιούχο, σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Επομένως, ο σωστός προγραμματισμός απαιτεί να υπολογίζονται χωριστά η αρχική δαπάνη αγοράς, η προσωρινή μείωση της τιμής και το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

Σε μια περίοδο υψηλού ενεργειακού κόστους, η αξιοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και η σύγκριση των τιμών μπορούν να περιορίσουν αισθητά την τελική επιβάρυνση των νοικοκυριών.