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Αυξημένες ενισχύσεις και προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα προβλέπει το νέο πλαίσιο για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, με περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να βρίσκονται στην περίμετρο των δικαιούχων. Τα ποσά της επιδότησης ενισχύονται κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, ενώ στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης η οικονομική στήριξη μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ.

Η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η διαδικασία έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή του επιδόματος, έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το μέτρο καλύπτει διαφορετικές μορφές θέρμανσης, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέχρι την ηλεκτρική ενέργεια, τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Ωστόσο, κάθε νοικοκυριό μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου ή ενέργειας και αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του.

Τα ποσά ανά είδος θέρμανσης

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή θέρμανσης, την οικογενειακή κατάσταση και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής κατοικίας.

Τα ποσά αναφοράς που προβλέπονται για τη νέα χειμερινή περίοδο είναι:

380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια.

για ηλεκτρική ενέργεια. 360 ευρώ για πέλετ.

για πέλετ. 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση.

για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση. 325 ευρώ για φυσικό αέριο.

για φυσικό αέριο. 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και φωτιστικό πετρέλαιο, γνωστό ως μπλε κηροζίνη.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τη βάση υπολογισμού της επιδότησης και προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φετινή περίοδο προβλέπεται επιπλέον αύξηση 30%.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής και τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης.

Το ελάχιστο επίδομα είναι 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το όριο ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ και στους οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα 1.560 ευρώ.

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια παραμένουν αμετάβλητα.

Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ.

Στην περίπτωση των έγγαμων, το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 29.000 ευρώ, με πρόσθετη αύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Αντίστοιχα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Το περιουσιακό όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τα νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον περιορισμός, καθώς τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Ποιοι μένουν εκτός επιδότησης

Η χορήγηση του επιδόματος συνοδεύεται από συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ανεξάρτητα από το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Δεν δικαιούνται την ενίσχυση οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη, καθώς και όσοι υποβάλλουν αίτηση για ακίνητο που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη.

Εκτός του μέτρου βρίσκονται επίσης φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.

Αποκλείονται ακόμη οι φορολογούμενοι που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά ΙΧ.

Ειδικός περιορισμός ισχύει για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ρεύμα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια κατοικία.

Για τα καυσόξυλα και τα πέλετ εφαρμόζονται πρόσθετα γεωγραφικά κριτήρια. Η επιδότηση καυσόξυλων αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, ενώ για τα πέλετ το αντίστοιχο όριο είναι 25.000 κάτοικοι, με εφαρμογή του προβλεπόμενου κλιματικού συντελεστή.

Αιτήσεις στο myΘέρμανση και προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταχωρίσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, την πηγή θέρμανσης που χρησιμοποιούν και τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου.

Για την καταβολή των χρημάτων απαιτείται επίσης η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE.

Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με διαφοροποιημένο τρόπο υπολογισμού μεταξύ παλαιών και νέων δικαιούχων.

Όσοι έλαβαν το επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 θα εισπράξουν προκαταβολή ίση με το 60% της περσινής επιδότησης, προσαυξημένη κατά 30%.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του προβλεπόμενου επιδόματος, επίσης με αύξηση 30%.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό προκαταβολής ορίζεται στα 80 ευρώ.

Οι πολυκατοικίες και η διαδικασία για τους ενοίκους

Διαφορετική προετοιμασία απαιτείται στις πολυκατοικίες που διαθέτουν κοινό σύστημα θέρμανσης.

Πριν από την υποβολή των ατομικών αιτήσεων, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας πρέπει να δημιουργήσει σχετικό προφίλ στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Στο προφίλ καταχωρίζονται τα στοιχεία του κτιρίου, τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ένοικοι που πληρούν τις εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή των δικών τους αιτήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην έκδοση των παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή στον ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του προφίλ της.

Η ορθή καταχώριση των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη σύνδεση των αγορών καυσίμου με τις αιτήσεις των δικαιούχων.

Οι επόμενες πληρωμές και η προϋπόθεση των αγορών

Μετά την πρώτη καταβολή του Δεκεμβρίου, προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμών έως τις 28 Μαΐου 2027.

Για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Προκειμένου να εισπράξουν ολόκληρο το επίδομα που δικαιούνται, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει επιλέξιμες αγορές καυσίμων ή καταναλώσεις ενέργειας συνολικής αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης.

Για παράδειγμα, δικαιούχος με εγκεκριμένο επίδομα 300 ευρώ θα πρέπει να έχει αντίστοιχες επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης τουλάχιστον 600 ευρώ, ώστε να λάβει το σύνολο της ενίσχυσης.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση καθιστά σημαντική την ορθή καταγραφή των παραστατικών και των καταναλώσεων, καθώς το τελικό ποσό συνδέεται με τις πραγματικές δαπάνες κάθε νοικοκυριού.

Με την προθεσμία της 4ης Δεκεμβρίου και την προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα, το νέο επίδομα θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος του φετινού χειμώνα.