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Την πιθανή συμμετοχή Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream, μέσω των οποίων μεταφερόταν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, φέρεται να έχουν συζητήσει ανώτατοι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κούσνερ, ο οποίος επιχειρεί να συμβάλει στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, φέρεται να θεωρεί την οικονομική συνεργασία βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια πιθανή συμφωνία για τον Nord Stream θα επέτρεπε σε Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από την επανέναρξη των ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου.

Οι Κούσνερ και Ντμίτριεφ συναντήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη, χωρίς να έχει γίνει σαφές σε τι βάθος έφτασαν οι συζητήσεις για το ζήτημα του Nord Stream, ωστόσο δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ατζέντα.

Ο Λευκός Οίκος και τα εμπόδια στις συνομιλίες

Ερωτηθείς από το Reuters για τις συζητήσεις σχετικά με τους αγωγούς, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ρωσίας, της αμερικανικής International Development Finance Corporation (DFC) και του υπουργείου Οικονομικών και να αποφέρει οφέλη στους Αμερικανούς φορολογουμένους και στις αμερικανικές επιχειρήσεις.Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε πάντως ότι «δεν έχουν υπάρξει πρόσφατα συνομιλίες για τον Nord Stream».

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των ρωσικών πωλήσεων φυσικού αερίου στη Γερμανία, είχε συναντηθεί τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών των ΗΠΑ για πιθανές ενεργειακές πρωτοβουλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Παραμένει ωστόσο ασαφές πόσο πρόθυμη είναι η αμερικανική κυβέρνηση να επιδιώξει πραγματικά την επαναλειτουργία των ρωσικών ροών αερίου προς τη Γερμανία.

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