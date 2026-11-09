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Την αναμόρφωση του συστήματος που διασφαλίζει την πλήρωση των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου ζητά η γερμανική Ένωση Βιομηχανίας Αποθήκευσης Ενέργειας (INES), προειδοποιώντας ότι η μη επίτευξη των καθορισμένων στόχων εντείνει τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας κατά τις επόμενες χειμερινές περιόδους.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η INES, στις 30 Οκτωβρίου οι γερμανικές αποθήκες φυσικού αερίου ήταν γεμάτες μόλις κατά 61,35%, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον στόχο του περίπου 70% που είχε ορίσει η γερμανική κυβέρνηση για τις αρχές του μήνα.

Η απόκλιση αυτή έχει ενισχύσει τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά, παρότι η κυβέρνηση της χώρας διαβεβαιώνει ότι δεν αναμένονται προβλήματα στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η μη επίτευξη των στόχων αποθήκευσης δείχνει ότι απαιτούνται αυστηρότερες εγγυήσεις για την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ενόψει των επόμενων χειμώνων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της INES, Σεμπάστιαν Χάινερμαν.

Ο πόλεμος στο Ιράν περιόρισε την αναπλήρωση των αποθεμάτων

Σύμφωνα με την ένωση, ένας από τους βασικούς λόγους για τα περιορισμένα αποθέματα είναι ο πόλεμος στο Ιράν και ο αντίκτυπός του στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στη διάρκεια του καλοκαιριού κατέστησε ασύμφορη για αρκετούς προμηθευτές την αγορά επιπλέον ποσοτήτων με σκοπό την αποθήκευσή τους. Ως αποτέλεσμα, η αναπλήρωση των γερμανικών αποθεμάτων περιορίστηκε πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η INES προτείνει την καθιέρωση δεσμευτικών υποχρεώσεων για τους προμηθευτές φυσικού αερίου, ώστε να εξασφαλίζεται εγκαίρως η επαρκής πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Για τον σκοπό αυτό, η INES έχει συντάξει σχετική έκθεση σε συνεργασία με την ένωση διαχειριστών δικτύων φυσικού αερίου FNB Gas, εκτιμώντας ότι το περιεχόμενό της μπορεί να αποτελέσει βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα.