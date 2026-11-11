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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει σήμερα στην Αττάλεια της Τουρκίας, προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα μας και να συμμετάσχει στις εργασίες της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 31). Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες της Διάσκεψης, θα συμμετάσχει σε συζητήσεις, πάνελ και διμερείς συναντήσεις, αναδεικνύοντας τις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σήμερα:

– στην επίσημη εκδήλωση που οργανώνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και της Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκίας Πρόεδρος της COP 31, Murat Kurum, στο NEST Convention Center στο Belek, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη, και τον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη.

– σε εκδήλωση με θέμα «The energy sector and Circular economy as a driver for clean transition and Climate neutrality». Στο πάνελ συμμετέχουν επίσης η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Iva Petrova, και η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Céline Gauer, με συντονιστή τον Γιώργο Κρεμλή, μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Αύριο, ο υπουργός:

– θα συμμετάσχει σε πάνελ για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία θαλάσσιας διατήρησης «Amorgorama: A groundbraking bottom-up marine conservation initiative». Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», Μιχάλης Κρόσμαν, και η Senior Greece Projects Manager του Blue Marine Foundation, Angela Lazou Dean, υπό τον συντονισμό της Dr. Chloe Streven, Head of Infact, The Conservation Collective.

– θα έχει διμερή συνάντηση εργασίας με τη γενική γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), Celeste Saulo. Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολλαπλών Κινδύνων (Multi-Hazard Early Warning Systems) και την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.