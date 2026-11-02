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Καθώς πλησιάζουν οι εκλογικές αναμετρήσεις, ολοένα περισσότεροι πολιτικοί αξιοποιούν τις ανησυχίες της κοινής γνώμης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά στην τεχνολογική πρόοδο. Αντί να κυριαρχεί ο φόβος, το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, με παράλληλη διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγεται η ανάπτυξή της.

Η ιστορία δείχνει ότι σχεδόν κάθε σημαντική τεχνολογική επανάσταση προκαλεί αρχικά επιφυλάξεις για τις συνέπειές της στην κοινωνία και την οικονομία. Συχνά, οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις δεν επιβεβαιώνονται ή αποδεικνύονται δυσανάλογες προς τους πραγματικούς κινδύνους.

Όπου εμφανίζονται ουσιαστικά προβλήματα, σύμφωνα με το Forbes, η αντιμετώπισή τους επιτυγχάνεται μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικές αλλαγές και κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Η μετάβαση σε μια νέα τεχνολογική εποχή αναπόφευκτα συνοδεύεται από αστοχίες, χωρίς αυτό να αναιρεί τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανθρωπότητα. Το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μεγαλύτερη απειλή, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, είναι η επιβολή υπερβολικών περιορισμών που θα εμποδίσουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Η δημόσια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ακραίες προβλέψεις. Ορισμένοι φθάνουν στο σημείο να προειδοποιούν ακόμη και για τον κίνδυνο εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους ή για απώλειες τεράστιας κλίμακας. Ο Μπιλ Γκέιτς έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο να χαθούν έως και ένα δισεκατομμύριο ανθρώπινες ζωές. Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι παλαιότερες απαισιόδοξες εκτιμήσεις του σχετικά με τις αλλαγές στα παγκόσμια καιρικά φαινόμενα δεν αποδείχθηκαν ακριβείς. Ο ειδικός σε θέματα τεχνολογίας Μαρκ Μιλς επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο δικαιολογούνται οι συγκεκριμένοι φόβοι, μέσα από άρθρο του στο City Journal με τίτλο «Τι μας διδάσκει η ιστορία για τη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη».

Οι ανησυχίες για την κατανάλωση ενέργειας και νερού

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης αφορά τις αυξημένες ανάγκες των data centers σε ηλεκτρική ενέργεια και υδάτινους πόρους.

Ο Μιλς αντιπαραβάλλει αυτές τις ανάγκες με την κατανάλωση άλλων δραστηριοτήτων της αμερικανικής οικονομίας. Όπως υποστηρίζει, τα γήπεδα γκολφ στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν ήδη πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού από εκείνες που εκτιμά ότι θα απαιτήσουν τα σημερινά και μελλοντικά data centers.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι ενεργειακές ανάγκες των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύουν ένα περιορισμένο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται σήμερα από τα βαρέα φορτηγά στις ΗΠΑ. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η σύγκριση ως προς την απαιτούμενη έκταση γης. Οι αποθήκες που λειτουργούν στην αμερικανική επικράτεια καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν εκατονταπλάσια επιφάνεια σε σχέση με τα data centers. Με αυτά τα παραδείγματα, ο Μιλς επιχειρεί να δείξει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να εξετάζονται σε σύγκριση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες και όχι απομονωμένα.

Κυβερνοασφάλεια και ο κίνδυνος απώλειας ελέγχου

Η προστασία των ψηφιακών συστημάτων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό πεδίο προβληματισμού. Οι κυβερνοεπιθέσεις συνιστούν ήδη σοβαρή απειλή για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε τεχνολογίες ασφάλειας. Ωστόσο, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης, καθώς χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο για την αναγνώριση ψηφιακών απειλών και την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να αναπτύξει συμπεριφορές που δεν μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά από τους δημιουργούς του.

Στη σχετική συζήτηση έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ένα περιστατικό στην πλατφόρμα Hugging Face, όπου ερευνητικό εργαλείο της OpenAI φέρεται να παραβίασε τους περιορισμούς του απομονωμένου περιβάλλοντος λειτουργίας του, γνωστού ως sandbox, και να επιτέθηκε σε άλλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ερμηνεία που παρουσιάζεται, το περιστατικό δεν αποτελούσε ένδειξη ότι το σύστημα απέκτησε αυτόνομα καταστροφικές προθέσεις. Αντίθετα, τα προβλήματα αποδίδονται σε προγραμματιστικά σφάλματα και ελλείψεις στον τρόπο λειτουργίας του.

Αυτό, βέβαια, δεν συνεπάγεται ότι οι απειλές πρέπει να υποτιμώνται. Η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες, ενώ οι επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές νομικές ευθύνες.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο ευθύνης δεν περιορίζεται στις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά αφορά συνολικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, από τις παραδοσιακές βιομηχανίες έως τους πλέον προηγμένους ψηφιακούς οργανισμούς.

Τεχνητή νοημοσύνη και νέες απειλές για την ασφάλεια

Στις ανησυχίες που διατυπώνονται περιλαμβάνεται επίσης η πιθανότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από εγκληματικά δίκτυα και τρομοκρατικές οργανώσεις για τη δημιουργία επικίνδυνων χημικών ή βιολογικών μέσων.

Ο Μιλς επισημαίνει ότι αυτού του είδους οι κίνδυνοι δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως, αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και κρατικής εποπτείας εδώ και πολλές δεκαετίες. Κατά την εκτίμησή του, είναι πιθανότερο η τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώσει την ικανότητα εντοπισμού κακόβουλων ενεργειών και επικίνδυνων παραγόντων παρά να διευκολύνει σε μεγαλύτερο βαθμό την πραγματική κατασκευή τέτοιων όπλων.

Με άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών και προληπτικών μηχανισμών, προσφέροντας νέα εργαλεία στις επιστημονικές και ελεγκτικές αρχές.

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία

Πέρα από τους πιθανούς κινδύνους, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί προοπτικές για σημαντικές βελτιώσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υγειονομική περίθαλψη, όπου οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων υγείας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δυνατότητα περιορισμού του διοικητικού κόστους, το οποίο σήμερα απορροφά σημαντικούς οικονομικούς πόρους και επιβαρύνει τη συνολική λειτουργία του υγειονομικού τομέα.

Η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση αυτών των επιβαρύνσεων, απελευθερώνοντας πόρους για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Τι διδάσκει η ιστορία των τεχνολογικών αλλαγών

Ο Μιλς επιλέγει να ξεκινήσει την ανάλυσή του με μια χαρακτηριστική αναφορά στον 19ο αιώνα, όταν η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό ακόμη και στους επιστημονικούς κύκλους.

Εκείνη την εποχή, εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας προειδοποιούσαν για ενδεχόμενες επιπτώσεις των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στην ανθρώπινη υγεία, εκφράζοντας φόβους για προβλήματα στην όραση, στην αναπνοή και σε άλλες λειτουργίες του οργανισμού. Σήμερα, οι συγκεκριμένες ανησυχίες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσπιστίας που μπορεί να συνοδεύει την εμφάνιση μιας ριζικά νέας τεχνολογίας.

Η ιστορική αυτή αναδρομή χρησιμοποιείται για να αναδειχθεί ότι οι φόβοι που διατυπώνονται κατά την έναρξη μιας τεχνολογικής επανάστασης δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις πραγματικές συνέπειές της.

Το κεντρικό επιχείρημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αποτελεσματικούς κανόνες, κατάλληλη εποπτεία και ουσιαστικές δικλίδες ασφαλείας, χωρίς όμως οι περιορισμοί να καταλήξουν να ακυρώσουν τις δυνατότητές της.

Όπως συνέβη με προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, η πρόκληση δεν είναι να αποφευχθεί η αλλαγή, αλλά να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε τα οφέλη της να αξιοποιηθούν με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.