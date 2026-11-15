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Η επιλογή συστήματος θέρμανσης μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον χειμερινό προϋπολογισμό μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων. Για την ίδια ποσότητα θερμότητας, η δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την απόδοση του εξοπλισμού και την τιμή της ενέργειας. Μια οικονομική κιλοβατώρα, άλλωστε, δεν συνεπάγεται πάντοτε οικονομική θέρμανση: καθοριστικό είναι πόση θερμότητα παράγει κάθε συσκευή με την ενέργεια που καταναλώνει.

Στο ενδεικτικό παράδειγμα, η αντλία θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter εμφανίζουν το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με συγκεκριμένη σταθερή χρέωση, ενώ πετρέλαιο και ηλεκτρικά σώματα αντίστασης απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη. Η κατάταξη, όμως, χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση, καθώς δεν περιλαμβάνουν όλες οι τιμές τις ίδιες επιβαρύνσεις.

Η κοινή βάση για μια δίκαιη σύγκριση

Για κατοικία 100 τ.μ. στην Αθήνα, με μέτρια θερμομόνωση και επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, χρησιμοποιείται ως υποθετική μηνιαία ανάγκη η παραγωγή 900 θερμικών κιλοβατωρών.

Η παραδοχή προκύπτει από την αναλογική προσαρμογή του παραδείγματος των 120 τ.μ. και επιτρέπει τη σύγκριση των συστημάτων. Δεν αποτελεί πρόβλεψη της πραγματικής κατανάλωσης κάθε σπιτιού: ένας ψυχρός μήνας, μια εκτεθειμένη μονοκατοικία ή περισσότερες ώρες λειτουργίας μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις ανάγκες.

Με τις ίδιες παραδοχές απόδοσης, απαιτούνται περίπου 100 λίτρα πετρελαίου, 1.000 kWh φυσικού αερίου, 300 kWh ρεύματος για κλιματιστικά, 257 kWh για αντλία θερμότητας και 900 kWh για ηλεκτρικά σώματα.

Αντλία θερμότητας και inverter στην οικονομικότερη πλευρά

Με μέσο συντελεστή απόδοσης 3,5, η αντλία θερμότητας χρειάζεται περίπου 257 ηλεκτρικές κιλοβατώρες για να προσφέρει τις 900 θερμικές. Σε σταθερή χρέωση 0,13 ευρώ ανά kWh, η επιβάρυνση για την ενέργεια θέρμανσης υπολογίζεται σε 33,43 ευρώ.

Για τα κλιματιστικά inverter, με μέσο συντελεστή απόδοσης 3, η κατανάλωση αυξάνεται στις 300 kWh και η αντίστοιχη χρέωση στα 39 ευρώ. Η τιμή των 13 λεπτών προσφέρεται στο myHome Online για συμβάσεις που ενεργοποιούνται τον Νοέμβριο, με δωδεκάμηνη διάρκεια και μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ, σύμφωνα με τη ΔΕΗ

Τα παραπάνω ποσά αφορούν μόνο τη χρέωση της πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους. Το πάγιο αφορά συνολικά την παροχή και δεν πρέπει να προσμετράται δεύτερη φορά εάν ήδη καταβάλλεται για τις υπόλοιπες χρήσεις.

Στα κλιματιστικά προϋποτίθεται επαρκής κάλυψη των δωματίων. Μία μονάδα στο καθιστικό δεν εξασφαλίζει ίδια θερμοκρασία σε ολόκληρη την κατοικία. Αντίστοιχα, η απόδοση της αντλίας επηρεάζεται από την εξωτερική θερμοκρασία και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Φυσικό αέριο και πετρέλαιο: Τι πληρώνει το νοικοκυριό

Στο φυσικό αέριο, με κατανάλωση 1.000 kWh, τιμή 0,052 ευρώ ανά kWh και πάγιο 14,90 ευρώ, η μηνιαία χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται στα 66,90 ευρώ. Πρόκειται για τους αναρτημένους όρους του myHome GasControl, με σταθερή χρέωση και διάρκεια 18 μηνών. Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις δικτύου, οι φόροι και ο ΦΠΑ.

Η σταθερότητα του συμβολαίου έχει σημασία: μια άνοδος στη διεθνή αγορά δεν μεταφέρεται αυτομάτως στη συμφωνημένη τιμή. Στα κυμαινόμενα προγράμματα, αντίθετα, ο υπολογισμός εξαρτάται από τον μηχανισμό κάθε σύμβασης.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 100 λίτρα κοστίζουν 155 ευρώ, εφόσον η τιμή αγοράς είναι 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή χρησιμοποιείται ως ενδεικτική βάση, καθώς διαφοροποιείται ανά περιοχή, προμηθευτή και παραγγελία.

Η συνολική ενίσχυση των 40 λεπτών ανά λίτρο, από κράτος και διυλιστήρια, έχει παραταθεί έως τις 15 Νοεμβρίου. Εφόσον έχει ενσωματωθεί στην προσφερόμενη τιμή, δεν αφαιρείται ξανά. Στο παράδειγμα των 100 λίτρων αντιστοιχεί σε όφελος 40 ευρώ έναντι τιμής χωρίς την παρέμβαση, με αμετάβλητες τις υπόλοιπες συνθήκες, σύμφωνα με το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ηλεκτρικά σώματα και ακριβότερα τιμολόγια

Οι θερμάστρες αντίστασης χρειάζονται περίπου 900 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια θερμική κάλυψη. Με χρέωση 13 λεπτών, το ενεργειακό σκέλος φτάνει τα 117 ευρώ, πριν από τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

Η επίδραση του τιμολογίου είναι μεγάλη. Σε υποθετική ενιαία χρέωση 25 λεπτών ανά kWh, τα ηλεκτρικά σώματα κοστίζουν 225 ευρώ, τα inverter 75 ευρώ και η αντλία περίπου 64,29 ευρώ, μόνο για την ενέργεια.

Η χαμηλή τιμή αγοράς μιας ηλεκτρικής θερμάστρας μπορεί να εξυπηρετεί περιστασιακή χρήση σε έναν χώρο. Η συνεχής θέρμανση ολόκληρης κατοικίας, όμως, συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση από ένα σύστημα που μεταφέρει θερμότητα αντί να την παράγει αποκλειστικά με αντίσταση.

Η φθηνότερη λειτουργία δεν αρκεί

Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας απαιτεί σημαντικό αρχικό κεφάλαιο. Επομένως, ένα νοικοκυριό πρέπει να συγκρίνει την ετήσια εξοικονόμηση με την επένδυση, τη συντήρηση και τις πιθανές προσαρμογές στα υπάρχοντα σώματα.

Για όποιον διαθέτει ήδη αποδοτικά κλιματιστικά, η αξιοποίησή τους μπορεί να περιορίσει τη δαπάνη χωρίς μεγάλη νέα εγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται η συντήρηση του εξοπλισμού, ο έλεγχος των απωλειών και η σύγκριση του συνολικού λογαριασμού. Τα τετραγωνικά προσδιορίζουν το μέγεθος του σπιτιού· η μόνωση, το κλίμα και η χρήση καθορίζουν πόση ενέργεια χρειάζεται πραγματικά.