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Πόση ώρα πρέπει να αφήνουμε αναμμένο τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για να έχουμε αρκετό ζεστό νερό, χωρίς να πληρώνουμε περισσότερα από όσα χρειάζεται; Το ερώτημα απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλότερη και η θέρμανσή του απαιτεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Η συνήθεια να ανάβουμε τον θερμοσίφωνα για 15 ή 20 λεπτά πριν από το μπάνιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το νερό έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αντίστοιχα, η παραμονή της συσκευής σε λειτουργία για μία ώρα δεν συνεπάγεται πάντα ότι καταναλώνει ρεύμα αδιάκοπα.

Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τη χωρητικότητα του θερμοσίφωνα, την ισχύ της αντίστασης, την αρχική θερμοκρασία του νερού και τη λειτουργία του θερμοστάτη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης η μόνωση της συσκευής, η ποσότητα ζεστού νερού που χρησιμοποιείται και οι καθημερινές συνήθειες του νοικοκυριού.

Πόσο ρεύμα καίει ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

Ένας συνηθισμένος οικιακός θερμοσίφωνας διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση ισχύος περίπου 2.500 έως 4.000 Watt, δηλαδή 2,5 έως 4 κιλοβάτ (kW).

Αυτό σημαίνει ότι, όταν η αντίσταση λειτουργεί συνεχώς, καταναλώνει από 2,5 έως 4 κιλοβατώρες (kWh) για κάθε ώρα θέρμανσης.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται: ο θερμοσίφωνας δεν καταναλώνει συνεχώς την ονομαστική του ισχύ όσο παραμένει ανοιχτός ο διακόπτης.

Μόλις το νερό φτάσει στη θερμοκρασία που έχει οριστεί, ο θερμοστάτης διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της αντίστασης. Η θέρμανση ενεργοποιείται ξανά μόνο όταν η θερμοκρασία υποχωρήσει αρκετά.

Επομένως, άλλο πράγμα είναι ο χρόνος που ο θερμοσίφωνας παραμένει ενεργοποιημένος και άλλο ο χρόνος κατά τον οποίο καταναλώνει πραγματικά ηλεκτρική ενέργεια.

Πόσο κοστίζουν 15, 30, 45 και 60 λεπτά

Για να υπολογίσουμε το κόστος, αρκεί να γνωρίζουμε την ισχύ της αντίστασης και τον χρόνο συνεχούς λειτουργίας της.

Ας υποθέσουμε ότι διαθέτουμε έναν θερμοσίφωνα με αντίσταση 4.000 Watt (4 kW) και ότι η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε αυτή την περίπτωση, η κατανάλωση και το αντίστοιχο κόστος διαμορφώνονται ως εξής:

Χρόνος θέρμανσης Κατανάλωση Κόστος 15 λεπτά 1 kWh 0,20 € 30 λεπτά 2 kWh 0,40 € 45 λεπτά 3 kWh 0,60 € 60 λεπτά 4 kWh 0,80 €

Οι υπολογισμοί αυτοί αφορούν αποκλειστικά τη χρέωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και βασίζονται στο υποθετικό τιμολόγιο των 0,20 ευρώ ανά kWh. Δεν περιλαμβάνουν άλλες χρεώσεις του λογαριασμού.

Στην πράξη, το κόστος μπορεί να είναι χαμηλότερο, καθώς ο θερμοστάτης ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία της αντίστασης πριν συμπληρωθεί ο παραπάνω χρόνος.

Αντίστοιχα, ένας θερμοσίφωνας με μικρότερη αντίσταση καταναλώνει λιγότερη ενέργεια ανά λεπτό λειτουργίας, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να θερμάνει την ίδια ποσότητα νερού.

Αρκούν 15 ή 20 λεπτά για ένα ζεστό μπάνιο;

Η απάντηση εξαρτάται από τον θερμοσίφωνα και τις ανάγκες του χρήστη.

Τα 15 ή 20 λεπτά μπορεί να αρκούν για ένα σύντομο ντους, αλλά δεν εγγυώνται ότι έχει ζεσταθεί ολόκληρη η ποσότητα νερού στο δοχείο.

Για παράδειγμα, ένας θερμοσίφωνας χωρητικότητας 80 λίτρων, που περιέχει νερό θερμοκρασίας 15 βαθμών Κελσίου, χρειάζεται θεωρητικά περίπου 4,2 κιλοβατώρες για να θερμάνει όλο το περιεχόμενό του στους 60 βαθμούς.

Με αντίσταση ισχύος 4 kW, η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 63 λεπτά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θερμικές απώλειες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νοικοκυριό πρέπει να αφήνει τον θερμοσίφωνα αναμμένο για περισσότερο από μία ώρα πριν κάνει μπάνιο.

Εάν το νερό είναι ήδη χλιαρό, εάν η συσκευή έχει μικρότερη χωρητικότητα ή εάν απαιτείται μόνο μια περιορισμένη ποσότητα ζεστού νερού, ο χρόνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Αντίθετα, τους χειμερινούς μήνες, όταν το νερό εισέρχεται στο δοχείο σε χαμηλότερη θερμοκρασία, ο ίδιος θερμοσίφωνας μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ώρα για να προσφέρει την ίδια ποσότητα ζεστού νερού.

Σημαντικό είναι επίσης ότι για ένα σύντομο ντους δεν απαιτείται πάντοτε να έχει φτάσει ολόκληρο το δοχείο στη μέγιστη θερμοκρασία του.

Τι συμβαίνει όταν ξεχνάμε τον θερμοσίφωνα ανοιχτό

Μια διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι ο θερμοσίφωνας εξακολουθεί να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ρεύματος κάθε λεπτό που παραμένει ανοιχτός.

Αυτό δεν ισχύει ακριβώς.

Όταν το νερό φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης σταματά τη θέρμανση, επομένως η αντίσταση δεν καταναλώνει συνεχώς ρεύμα.

Ωστόσο, το ζεστό νερό που παραμένει μέσα στο δοχείο χάνει σταδιακά θερμότητα προς το περιβάλλον.

Όταν η θερμοκρασία μειωθεί, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ξανά την αντίσταση για να αναπληρώσει τις απώλειες.

Έτσι, όσο περισσότερες ώρες παραμένει ενεργοποιημένος ο θερμοσίφωνας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα πρόσθετης κατανάλωσης για τη διατήρηση του νερού ζεστού.

Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε παλαιότερες συσκευές ή σε θερμοσίφωνες με ανεπαρκή θερμομόνωση.

Για ένα νοικοκυριό που χρειάζεται ζεστό νερό μόνο σε συγκεκριμένες ώρες, η πολύωρη διατήρηση της θέρμανσης ενεργοποιημένης συνήθως δεν προσφέρει κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα.

Η σωστή θερμοκρασία και ο κίνδυνος της λεγεωνέλλας

Η προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας.

Η υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία αποθήκευσης του νερού μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μεταξύ των οποίων και το βακτήριο της λεγεωνέλλας.

Για τον λόγο αυτό, διεθνείς οδηγίες για τον περιορισμό του συγκεκριμένου κινδύνου προβλέπουν, ανάλογα με την εγκατάσταση, θερμοκρασίες αποθήκευσης που συχνά βρίσκονται κοντά στους 60 βαθμούς Κελσίου.

Από την άλλη πλευρά, το νερό σε τόσο υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Η ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει επομένως να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής και τις οδηγίες εξειδικευμένου τεχνικού, ενώ όπου απαιτείται μπορούν να χρησιμοποιούνται κατάλληλες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης για ασφαλέστερη θερμοκρασία στο σημείο χρήσης.

Τα λάθη που αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος

Πέρα από τη διάρκεια λειτουργίας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση.

Ένας από τους σημαντικότερους είναι η ελλιπής συντήρηση του θερμοσίφωνα.

Με την πάροδο του χρόνου, στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να συσσωρεύονται άλατα, ενώ εξαρτήματα όπως η αντίσταση και ο θερμοστάτης ενδέχεται να παρουσιάσουν φθορές.

Η συσσώρευση αλάτων μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά θερμότητας, ενώ μια προβληματική ρύθμιση ή λειτουργία του θερμοστάτη μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο αποδοτική ή μη ασφαλή λειτουργία.

Παράλληλα, η ανεπαρκής μόνωση και οι διαρροές ζεστού νερού αυξάνουν τις απώλειες ενέργειας.

Ο τακτικός έλεγχος από κατάλληλο τεχνικό, η αντιμετώπιση των αλάτων και η διατήρηση της συσκευής σε καλή κατάσταση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ασφαλή και οικονομική χρήση.

Μια ακόμη δυνατότητα εξοικονόμησης έχουν τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν διζωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θέρμανση του νερού κατά τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης μπορεί να περιορίσει το κόστος, εφόσον το πρόγραμμα χρήσης και η δυνατότητα διατήρησης της θερμότητας το επιτρέπουν.

Τελικά, πόση ώρα συμφέρει να ανάβουμε τον θερμοσίφωνα;

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός λεπτών που να ισχύει για όλους τους θερμοσίφωνες. Ένα μικρό δοχείο με ισχυρή αντίσταση και ήδη χλιαρό νερό μπορεί να προσφέρει αρκετό ζεστό νερό πολύ γρηγορότερα από έναν μεγαλύτερο θερμοσίφωνα που ξεκινά με εντελώς κρύο νερό.

Η πιο οικονομική πρακτική είναι να γνωρίζει κανείς περίπου πόσο χρόνο χρειάζεται η δική του συσκευή για την ποσότητα ζεστού νερού που χρησιμοποιεί, να αποφεύγει την άσκοπη διατήρηση της θέρμανσης ενεργοποιημένης και να φροντίζει για τη σωστή συντήρησή της.