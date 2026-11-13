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Η δυνατότητα να γνωρίζει ένα νοικοκυριό την τιμή της κιλοβατώρας για μεγαλύτερο διάστημα αποκτά αυξημένη σημασία, καθώς η ενεργειακή αγορά επιστρέφει σε υψηλότερα επίπεδα κόστους. Οι χρεώσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στη σταθερή τιμολόγηση και στα προγράμματα που ακολουθούν τις μεταβολές της αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία το φυσικό αέριο πιέζει την ηλεκτροπαραγωγή.

Το σταθερό ΔΕΗ myHome Online διαμορφώνεται στα 0,130 ευρώ ανά κιλοβατώρα, δηλαδή στα 13 λεπτά, ενώ η ανακοινωμένη τιμή του πράσινου οικιακού Γ1/Γ1Ν ανέρχεται στα 0,169 ευρώ, ή 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η απόσταση μεταξύ των δύο χρεώσεων είναι 3,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, χωρίς αυτό να αρκεί από μόνο του για την αξιολόγηση του συνολικού κόστους κάθε προγράμματος.

Για τους καταναλωτές, το ζητούμενο είναι πώς οι διαφορετικές χρεώσεις συνδυάζονται με τις ανάγκες του σπιτιού, τους όρους της σύμβασης και τη δυνατότητα προγραμματισμού των μηνιαίων εξόδων. Η σύγκριση γίνεται περισσότερο ουσιαστική όσο αυξάνεται η κατανάλωση κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η πραγματική μεταβολή στο πράσινο τιμολόγιο

Η νέα τιμή του Γ1/Γ1Ν συγκρίνεται με τα 0,15913 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ίσχυαν τον Οκτώβριο. Η διαφορά αντιστοιχεί σε ανατίμηση περίπου 6,2%, δηλαδή σε πρόσθετη χρέωση σχεδόν ενός λεπτού ανά κιλοβατώρα.

Ενδεικτικά, για 100 κιλοβατώρες που χρεώνονται με τις συγκεκριμένες τιμές, το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας αυξάνεται από περίπου 15,91 ευρώ σε 16,90 ευρώ. Η επιβάρυνση προσεγγίζει επομένως το ένα ευρώ, πριν συνυπολογιστούν τα υπόλοιπα στοιχεία του λογαριασμού.

Για τη διαμόρφωση της τελικής χρέωσης του Νοεμβρίου εφαρμόζεται έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή. Το ποσοστό αυτό αφορά τον τρόπο υπολογισμού της τιμής του προγράμματος και δεν σημαίνει αντίστοιχη μείωση του συνολικού λογαριασμού ούτε έκπτωση 88,3% έναντι του Οκτωβρίου.

Η διάκριση έχει σημασία, επειδή στον λογαριασμό περιλαμβάνονται και άλλες επιβαρύνσεις. Η αναγραφόμενη τιμή προμήθειας επιτρέπει τη σύγκριση της ενέργειας, αλλά δεν περιγράφει μόνη της το τελικό πληρωτέο ποσό.

Το φυσικό αέριο ανεβάζει τη χονδρική

Η αναπροσαρμογή των λιανικών χρεώσεων ακολουθεί έναν μήνα σημαντικών ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική αγορά. Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο έφτασε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 26%, με βασικό παράγοντα την άνοδο του φυσικού αερίου πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ακριβότερο καύσιμο επιβαρύνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργεί πίεση στους προμηθευτές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η μεταβολή του πράσινου τιμολογίου της ΔΕΗ παραμένει χαμηλότερη από την αύξηση της χονδρικής. Η εφαρμοζόμενη έκπτωση περιορίζει τη μεταφορά του αυξημένου κόστους στη συγκεκριμένη λιανική χρέωση, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει πλήρως την ανατίμηση.

Τα δύο ποσοστά, πάντως, περιγράφουν διαφορετικά μεγέθη. Το 26% αφορά τη μεταβολή της μέσης χονδρεμπορικής τιμής, ενώ το 6,2% τη μεταβολή της ανακοινωμένης χρέωσης του πράσινου προγράμματος.

Οι επιλογές πέρα από την τιμή της κιλοβατώρας

Το myHome Online απευθύνεται σε καταναλωτές που αναζητούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην τιμή προμήθειας. Η σταθερή χρέωση περιορίζει την έκθεση στις μηνιαίες αναπροσαρμογές της αγοράς, όμως η τελική δαπάνη εξακολουθεί να εξαρτάται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.

Η ΔΕΗ διαθέτει επίσης τα σταθερά μπλε προϊόντα myHome Enter, myHome EnterTwo, myHome Maxima και myHome Plan, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά. Η επιλογή απαιτεί εξέταση του παγίου, των προϋποθέσεων κάθε προσφοράς και των όρων της σύμβασης, μαζί με την τιμή της κιλοβατώρας.

Διαφορετική λογική ακολουθούν τα myHome Dynamic και myBusiness Dynamic, τα οποία προϋποθέτουν έξυπνο μετρητή. Απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμόζουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταβαλλόμενες τιμές της αγοράς.

Στη δυναμική τιμολόγηση, συνεπώς, βαρύτητα αποκτά και ο χρόνος κατανάλωσης. Η δυνατότητα μεταφοράς ορισμένων χρήσεων σε οικονομικότερες ώρες αποτελεί βασικό στοιχείο αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το καθημερινό πρόγραμμα και τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.

Οι τιμοκατάλογοι των υπόλοιπων προμηθευτών θα συμπληρώσουν την εικόνα του Νοεμβρίου και θα επιτρέψουν ευρύτερες συγκρίσεις. Μέχρι τότε, οι ανακοινώσεις της ΔΕΗ δείχνουν ότι η πίεση της χονδρικής περνά στις κυμαινόμενες χρεώσεις, ενισχύοντας τη σημασία της προσεκτικής επιλογής προγράμματος.