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Η απόσταση ανάμεσα σε ένα σταθερό και ένα κυμαινόμενο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλώνει, μετατρέποντας την επιλογή τιμολογίου σε κρίσιμο παράγοντα για τις χειμερινές δαπάνες των νοικοκυριών. Οι χρεώσεις Νοεμβρίου φέρνουν αισθητές επιβαρύνσεις στα πράσινα προγράμματα, την ώρα που οι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις αναταράξεις της ενεργειακής αγοράς.

Με τη μέση χρέωση να υπερβαίνει πλέον τα 25 λεπτά ανά κιλοβατώρα, οι νέοι τιμοκατάλογοι δείχνουν πόσο γρήγορα μπορεί να μεταφερθεί η άνοδος της χονδρικής στους λογαριασμούς. Οι διαφορές μεταξύ παρόχων είναι μεγάλες: οι τιμές ξεκινούν από 16,9 λεπτά και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 35 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το εύρος αυτό σημαίνει ότι η ίδια κατανάλωση μπορεί να συνεπάγεται πολύ διαφορετική δαπάνη προμήθειας. Παράλληλα, η αυξημένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες ενισχύει τη σημασία ακόμη και μιας μικρής διαφοράς στην τιμή της κιλοβατώρας.

Μεγάλες αποκλίσεις στις χρεώσεις Νοεμβρίου

Οι ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια δεν έχουν ενιαία ένταση. Σε αρκετούς παρόχους διαμορφώνονται μεταξύ 29% και 43% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις αγγίζουν το 76%. Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από το πρόγραμμα και την κατηγορία κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά ανεπαρκή μια σύγκριση μόνο βάσει του ποσοστού ανατίμησης.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η ΔΕΗ, η οποία διατηρεί μικρότερη αύξηση στη βασική κλίμακα του οικιακού Γ1/Γ1Ν. Για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, η τιμή Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 16,9 λεπτά, έναντι περίπου 15,9 λεπτών τον προηγούμενο μήνα. Η μεταβολή προσεγγίζει το 6,2%, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερη από την άνοδο της χονδρικής.

Για κατανάλωση πάνω από το όριο των 200 κιλοβατωρών, ωστόσο, η ανακοινωμένη χρέωση φτάνει στα 28,4 λεπτά. Επομένως, το επίπεδο της κατανάλωσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση του προγράμματος και στην εκτίμηση της μηνιαίας δαπάνης.

Στα σταθερά προγράμματα, η νέα προσφορά MyHome Online προβλέπει τιμή 13 λεπτών ανά κιλοβατώρα, διάρκεια 12 μηνών και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ. Αντικαθιστά την προσφορά των 11,5 λεπτών, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, αποτυπώνοντας ότι οι ανατιμήσεις επηρεάζουν και τις νέες σταθερές συμβάσεις.

Το φυσικό αέριο ανεβάζει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής

Πίσω από τις λιανικές ανατιμήσεις βρίσκεται η επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας. Η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο έφτασε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας άνοδο περίπου 26%.

Η έναρξη του Νοεμβρίου έφερε ακόμη εντονότερες πιέσεις. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας ανήλθε στα 312,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας υψηλό έτους. Πρόκειται για ημερήσια αποτύπωση της αγοράς, η οποία, παρότι δεν ταυτίζεται με τον μηνιαίο μέσο όρο, δείχνει την ένταση των διακυμάνσεων.

Καθοριστικός παράγοντας είναι το φυσικό αέριο, βασικό καύσιμο της ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή του κινείται κοντά στα 104 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με αύξηση 271% έναντι του Νοεμβρίου του 2025. Η επιστροφή σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Δεκέμβριο του 2022 επαναφέρει την ανησυχία για τη διάρκεια της ενεργειακής ακρίβειας.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν αυτές οι τιμές θα διατηρηθούν. Μια παρατεταμένη περίοδος ακριβού καυσίμου περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και αυξάνει την έκθεση των κυμαινόμενων προγραμμάτων σε νέες αναπροσαρμογές.

Τα σταθερά προγράμματα και το ερώτημα των επιδοτήσεων

Η αναζήτηση προβλέψιμης χρέωσης έχει ήδη αλλάξει τις επιλογές σημαντικού μέρους των καταναλωτών. Περίπου 1,89 εκατομμύρια οικιακές παροχές, που αντιστοιχούν στο 31,63% του συνόλου, έχουν ενταχθεί σε σταθερά τιμολόγια. Σχεδόν ένα εκατομμύριο καταναλωτές βρίσκονται στα κίτρινα κυμαινόμενα προγράμματα.

Η τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια μπορεί να ενισχυθεί, χωρίς αυτό να καταργεί την ανάγκη προσεκτικής σύγκρισης. Εκτός από την κιλοβατώρα, καθοριστικά στοιχεία παραμένουν το πάγιο, η διάρκεια της δέσμευσης και οι όροι πρόωρης αποχώρησης. Η χαμηλότερη αρχική χρέωση χρειάζεται να εξετάζεται μαζί με το συνολικό κόστος της σύμβασης.

Ανοικτό παραμένει και το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για τον χειμώνα. Η συγκράτηση μέρους των αυξήσεων από τη ΔΕΗ προσφέρει χρόνο αξιολόγησης, αλλά δεν εξαλείφει την πίεση που δημιουργεί η χονδρεμπορική αγορά. Εάν η άνοδος αποκτήσει διάρκεια, η συζήτηση για πρόσθετες παρεμβάσεις θα γίνει εντονότερη.

Για τα νοικοκυριά, ο συνδυασμός υψηλότερων χρεώσεων και αυξημένων χειμερινών αναγκών δημιουργεί απαιτητικές συνθήκες. Η παρακολούθηση της κατανάλωσης και η σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι αποκλίσεις στην αγορά μεταφράζονται πλέον σε ουσιαστικές διαφορές στον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό.