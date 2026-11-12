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Η αναζήτηση σταθερής χρέωσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας του Νοεμβρίου διευρύνουν τις διαφορές μεταξύ προγραμμάτων και προμηθευτών. Με τα πράσινα τιμολόγια να καταγράφουν αυξήσεις έως 76%, η επιλογή συμβολαίου επηρεάζει πλέον καθοριστικά το κόστος της χειμερινής κατανάλωσης.

Περίπου 1,89 εκατομμύρια οικιακές παροχές, δηλαδή το 31,63% του συνόλου, βρίσκονται ήδη σε σταθερά προγράμματα. Σχεδόν ένα εκατομμύριο καταναλωτές έχουν επιλέξει τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η νέα άνοδος των χρεώσεων ενισχύει τα κίνητρα μετακίνησης προς τα μπλε, καθώς η προβλεψιμότητα της τιμής αποκτά πρόσθετη αξία σε συνθήκες έντονων διακυμάνσεων.

Η πίεση συμπίπτει με την εποχή κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες θέρμανσης και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Έτσι, τα νοικοκυριά καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο τις υψηλότερες τιμές όσο και την πιθανότητα μεγαλύτερης κατανάλωσης, έναν συνδυασμό που περιορίζει τα περιθώρια διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ των προγραμμάτων

Οι ανακοινώσεις των παρόχων διαμορφώνουν ένα ευρύ φάσμα τιμών, από 16,9 λεπτά έως πάνω από 35 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων υπερβαίνει πλέον τα 25 λεπτά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ανατιμήσεις έναντι του Οκτωβρίου κινούνται μεταξύ 29% και 43%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις φτάνουν το 76%, χωρίς όμως η εικόνα να είναι ίδια για όλους τους καταναλωτές. Η εταιρεία προμήθειας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η κατηγορία κατανάλωσης επηρεάζουν την τελική χρέωση.

Η σύγκριση απαιτεί επομένως περισσότερα από την ανάγνωση μιας διαφημιζόμενης τιμής. Το πάγιο, η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι αποχώρησης συνδιαμορφώνουν το κόστος. Παράλληλα, η σταθερή τιμή προμήθειας προσφέρει προστασία από τις μηνιαίες αναπροσαρμογές, αλλά δεν διατηρεί σταθερό το πληρωτέο ποσό όταν μεταβάλλεται η κατανάλωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάκριση ανάμεσα στην τιμή ενέργειας και στο συνολικό ποσό του λογαριασμού. Η οικονομικότερη κιλοβατώρα αποτελεί βασικό κριτήριο, όμως η αξιολόγηση χρειάζεται να γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κατοικίας και το σύνολο των συμβατικών χρεώσεων.

Οι δύο διαφορετικές χρεώσεις της ΔΕΗ

Στο πράσινο οικιακό Γ1/Γ1Ν, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Νοέμβριο τιμή 16,9 λεπτών ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, από περίπου 15,9 λεπτά τον Οκτώβριο. Η αύξηση προσεγγίζει το 6,2%, παραμένοντας χαμηλότερη από την άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς.

Για κατανάλωση πάνω από τις 200 κιλοβατώρες, η ανακοινωμένη χρέωση διαμορφώνεται στα 28,4 λεπτά. Το όριο αυτό καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται κάθε νοικοκυριό, ιδιαίτερα όταν η χειμερινή χρήση αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες.

Στα σταθερά προγράμματα, η νέα προσφορά myHome Online προβλέπει χρέωση 13 λεπτών ανά κιλοβατώρα, διάρκεια 12 μηνών και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ. Διαδέχεται την προσφορά των 11,5 λεπτών που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Η μεταβολή δείχνει ότι ακριβαίνουν και οι νέες σταθερές συμβάσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσφορά εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τις ανακοινωμένες χρεώσεις των πράσινων προγραμμάτων.

Η επιστροφή των ενεργειακών πιέσεων

Η αφετηρία των ανατιμήσεων βρίσκεται στη χονδρική. Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο ανήλθε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 26%.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η μέση ημερήσια τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έφτασε στα 312,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας υψηλό έτους. Η ημερήσια αυτή επίδοση δεν αποτελεί μηνιαίο μέσο όρο, αποτυπώνει όμως την ένταση της επιβάρυνσης.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το φυσικό αέριο, που ξεκίνησε τον μήνα κοντά στα 104 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένο κατά 271% έναντι του Νοεμβρίου του 2025. Πρόκειται για επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Δεκέμβριο του 2022. Ως βασικό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής, το αέριο μεταφέρει την ανατίμησή του και στο κόστος του ρεύματος.

Η διάρκεια της ανόδου κρίνει τις επιδοτήσεις

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης για τη στήριξη των καταναλωτών. Η συγκράτηση μέρους των αυξήσεων από τη ΔΕΗ προσφέρει χρόνο αξιολόγησης, χωρίς να αναιρεί τις πιέσεις που δέχεται συνολικά η αγορά.

Το αποφασιστικό στοιχείο θα είναι η διάρκεια των υψηλών τιμών. Εάν η χονδρική παραμείνει επιβαρυμένη και τους επόμενους μήνες, η αυξημένη χειμερινή κατανάλωση μπορεί να κάνει δυσκολότερη την εξυπηρέτηση των λογαριασμών. Μέχρι να αποσαφηνιστεί η εικόνα των παρεμβάσεων, η προσεκτική σύγκριση τιμολογίων παραμένει βασικό εργαλείο περιορισμού της δαπάνης.