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Το ανώτατο όριο τιμών που καθορίζει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem —και το οποίο περιορίζει το ποσό που μπορούν να χρεώνουν οι προμηθευτές ανά μονάδα ενέργειας στα νοικοκυριά— αναμένεται να αυξηθεί κατά 26%, στις περίπου 2.166 στερλίνες ετησίως για ένα μέσο νοικοκυριό, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ενέργειας Cornwall Insight Ltd.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει το πλαφόν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023, ενώ προβλέπεται νέα αύξηση και τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Οι αυξήσεις απειλούν να εξανεμίσουν τις ελαφρύνσεις της κυβέρνησης

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους απειλεί να εξανεμίσει τα περιθώρια οικονομικής ανακούφισης που δημιούργησαν οι παρεμβάσεις του Μπέρναμ.

Τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων και η μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας, είχαν συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος στη χώρα.

Η κυβέρνηση προχώρησε ακόμη περισσότερο με τον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας πρόσθετα μέτρα στήριξης, στα οποία περιλαμβάνεται καταβολή 100 στερλινών σε εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ωστόσο, η ιδιαίτερα δυσχερής κατάσταση των δημόσιων οικονομικών θα καταστήσει δύσκολη την παροχή σημαντικά μεγαλύτερης βοήθειας.

Οι εκτιμήσεις της Cornwall Insight έχουν ιστορικά αποδειχθεί ιδιαίτερα κοντά στα τελικά στοιχεία της Ofgem, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Ο Τζιβούν Σανγκούρ, βουλευτής των Εργατικών και κοινοβουλευτικός ιδιωτικός γραμματέας στο υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Καθαρών Εκπομπών, δήλωσε ότι οι λογαριασμοί ενέργειας έχουν εξελιχθεί σε «ένα από τα καθοριστικά ζητήματα της εποχής μας».

«Πρόκειται για τη χειρότερη κρίση οικονομικής προσιτότητας που έχουμε γνωρίσει ποτέ», ανέφερε σε εκδήλωση του ενεργειακού κλάδου στο Λονδίνο την Τρίτη.

«Η χώρα μας έχει γίνει περισσότερο διχασμένη εξαιτίας αυτής της κατάστασης», πρόσθεσε.

Πάνω από 40% η αύξηση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Η νέα αναπροσαρμογή σημαίνει ότι το ανώτατο όριο στους λογαριασμούς ενέργειας θα έχει αυξηθεί συνολικά κατά περισσότερο από 40% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η αύξηση αντανακλά την απότομη άνοδο των τιμών χονδρικής, καθώς η σύγκρουση διαταράσσει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Τα βρετανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου παράδοσης τον επόμενο μήνα έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Την ίδια περίοδο, τα αντίστοιχα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υπερδιπλασιαστεί, επιτείνοντας τις πιέσεις τόσο στους καταναλωτές όσο και στην ευρύτερη οικονομία.

Τράπεζα της Αγγλίας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Η έντονη μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Αφού αποφάσισαν αυτόν τον μήνα την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας άφησαν να εννοηθεί ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα παρέμβαση ακόμη και τον Δεκέμβριο.

Στόχος είναι να αποτραπεί η μονιμότερη ενσωμάτωση του πληθωριστικού σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν στην οικονομία.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής ανησυχούν ιδιαίτερα ότι οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ενέργειας θα ωθήσουν τους εργαζομένους να διεκδικήσουν μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις.

Η ανησυχία αυτή εντείνεται επειδή οι περισσότερες διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την αναπροσαρμογή του ενεργειακού πλαφόν, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει το 4%.

Για τον λόγο αυτό, το Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (NIESR), ένα οικονομικό ερευνητικό ινστιτούτο με σημαντική επιρροή, έχει καλέσει πρόσφατα την Τράπεζα της Αγγλίας να αυξήσει τα επιτόκια στο 5% το επόμενο έτος, προκειμένου να θέσει ταχύτερα υπό έλεγχο τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα είχε μεγάλο οικονομικό κόστος.

Μείωση της αγοραστικής δύναμης και υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Η ενεργειακή κρίση ασκεί ήδη ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στα βρετανικά νοικοκυριά.

Οι εργαζόμενοι υφίστανται την πρώτη μείωση των πραγματικών αποδοχών τους από την προηγούμενη κρίση κόστους ζωής το 2023, καθώς οι μισθοί δεν καταφέρνουν πλέον να συμβαδίσουν με την εκτίναξη των τιμών.

Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη κατέρρευσε τον Οκτώβριο, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία για τις οικονομικές προοπτικές των νοικοκυριών.

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές και τις υπόλοιπες δαπάνες τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα χρήματα για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων τους και τη θέρμανση των κατοικιών τους.