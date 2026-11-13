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«Πριν από λίγα χρόνια η συνάντηση επενδυτικών ταμείων στην Ελλάδα θα ήταν σχεδόν αδιανόητη. Εκείνη την εποχή, δεν διαθέταμε καν κρατικό επενδυτικό ταμείο. Και η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο μιας κρίσης χρέους, που απειλούσε τη σταθερότητα ολόκληρης της ζώνης του ευρώ. Σήμερα, μερικά από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στην Αθήνα. Αυτό λέει πολλά για το πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα».

Αυτά ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Φόρουμ Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (International Forum of Sovereign Wealth Funds), που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Σήμερα», πρόσθεσε «η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό ταχύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε δημιουργήσει περισσότερες από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 70 ποσοστιαίες μονάδες. Και η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Η επόμενη πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που έχουμε πετύχει, να αυξήσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα και να συγκλίνουμε με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε κάτι που διαθέτετε εσείς: Κεφάλαιο που θα επενδυθεί με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τη στήριξη νέων υποδομών, τεχνολογίας και παραγωγικών επενδύσεων. Αλλά έχουμε και εμείς σημαντικά πράγματα να προσφέρουμε σε αντάλλαγμα». Σε αυτά – όπως τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης – περιλαμβάνονται:

– Ένα σταθερό και προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον. «Τα δημόσια οικονομικά μας είναι ισχυρά, με πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος σε σαφή πτωτική πορεία. Το τραπεζικό μας σύστημα βρίσκεται πλέον σε πολύ καλή κατάσταση. Το Χρηματιστήριό μας έχει ανακτήσει το καθεστώς της ανεπτυγμένης αγοράς και αποτελεί μέρος του Euronext. Επωφελούμαστε επίσης από τη σταθερότητα που προσφέρει το ευρώ και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Και, κυρίως, διαθέτουμε μια σταθερή κυβέρνηση με συνεπές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων».

– Η θέση της χώρας στο σταυροδρόμι σημαντικών ενεργειακών, εμπορικών και ψηφιακών διαδρομών δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. «Στον τομέα της ενέργειας, επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές, στην αποθήκευση και στις διασυνοριακές διασυνδέσεις, ενισχύοντας τον ρόλο μας ως περιφερειακού κόμβου. Στον τομέα των μεταφορών, εκσυγχρονίζουμε και διασυνδέουμε λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρόμους, προκειμένου να γίνουμε μια σημαντική πύλη για το εμπόριο μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Αναπτύσσουμε επίσης νέες ψηφιακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ, και της Amazon Web Services για την ανάπτυξη ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία με αρχική προγραμματισμένη ισχύ 300 μεγαβάτ. Και στον τομέα της άμυνας, ελληνικές εταιρείες αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, στο οποίο το GrowthFund κατέχει μερίδιο 33%».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προόδου που έχει επιτευχθεί, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στη δημιουργία του ελληνικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, είναι η μεταμόρφωση του ίδιου του GrowthFund. «Από έναν οργανισμό που επικεντρωνόταν κυρίως στη διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους προς τους πιστωτές μας, έχει μετατραπεί σε έναν σύγχρονο εθνικό επενδυτικό οργανισμό με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Για μένα προσωπικά, αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, διότι ως Υπουργός Οικονομικών είχα την ευκαιρία να διαδραματίσω ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό πριν από δύο χρόνια. Η νομοθεσία που θεσπίσαμε το 2024 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Αναφέρθηκε επίσης στην ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. «Ένα νέο επενδυτικό εργαλείο σχεδιασμένο για την αξιοποίηση κεφαλαίων σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι ψηφιακές υποδομές, η πράσινη και η γαλάζια οικονομία, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Ταμείο ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση, ύψους 35 εκατομμυρίων, σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε. Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι ελκυστικές οικονομικές αποδόσεις να αλληλοενισχύονται».

«Σήμερα», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «οι συστημικές κρίσεις γίνονται όλο και πιο συχνές. Ο γεωπολιτικός κατακερματισμός εισάγει νέους κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία. Και οι επενδυτικές αποφάσεις συνδέονται ακόμη στενότερα με την οικονομική ασφάλεια. Σε αυτό το περιβάλλον, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία υιοθετώντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν την αξία τους σε όλους τους οικονομικούς κύκλους. Μπορούν να δημιουργήσουν πιο ανθεκτικές οικονομίες. Για την Ελλάδα η προσέλκυση αυτού του είδους κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας. Δεν επιδιώκουμε απλώς τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων. Επιδιώκουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών που δημιουργούν κοινή αξία και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά».