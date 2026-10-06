Επένδυση €32,5 εκατ. για data center στο Κρυονέρι από τον όμιλο Καράτζη εν μέσω τοπικών αντιδράσεων (χάρτης)

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Με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό στα πέριξ των 32,5 εκατ. ευρώ, συνολικό φορτίο που αυξάνεται στα 39,072 ΜW και χρόνο κατασκευής τους 18 μήνες προωθείται το νέο κέντρο δεδομένων- data center του ομίλου Καράτζη στο Κρυονέρι Αττικής.

Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τελεί υπό διαβούλευση έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, φορέας του έργου είναι η Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.. Το έργο προωθείται στη θέση «Βαρίκα» ή «Βασιλική Πόρτα», της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του δήμου Διονύσου στην Αττική σε έκταση 32.800 τετραγωνικών μέτρων με δόμηση 18.082 τ.μ. και κάλυψη 9.181 τ.μ. και ήδη στην περιοχή ακούγονται αντίθετες φωνές για τις προωθούμενες επενδύσεις των data centers. Mάλιστα προ ημερών η Δημοτική Αρχή Διονύσου συγκάλεσε και διαπαραταξιακή συνάντηση εργασίας για τις επιπτώσεις και τις παράμετρους της ανάπτυξης δύο, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, data centers στην περιοχή του Κρυονερίου, ενώ θα υπάρξει εκτεταμένη συνεδρίαση και του δημοτικού συμβουλίου, ώστε το ζήτημα να συζητηθεί διεξοδικά και θεσμικά.

Τι λέει η ΜΠΕ

Όπως επισημαίνεται ειδικότερα στη ΜΠΕ που δημοσιοποιείται τώρα, το συνολικό φορτίο του Κέντρου Διαχείρισης Δεδομένων είναι 39,072 ΜW, από τα οποία τα 26,090 MW αφορούν τον εξοπλισμό πληροφορικής και τα 12,982 MW τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Με βάση τα όσα αναφέρονται «για υπό μελέτη γήπεδο έχει εκδοθεί η απόφαση Υπ. Αριθμ. 1329/04.05.2026 του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του αρχικού σχεδιασμού του Κέντρου Διαχείρισης Δεδομένων (Data Centre) ισχύος 19,53 MW, σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις». Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός ισχύος 19,53 MW στην ίδια έκταση είχε υπαχθεί το Μάιο του 2026 σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με φορέα την Tectum Α.Ε., επένδυση για την οποία ήδη αντιδρούν φορείς και κάτοικοι με το σκεπτικό των επιπτώσεων σε ηχορύπανση αλλά και αλλαγή στο μικροκλίμα με αύξηση θερμοκρασίας.

Τώρα, η νέα ΜΠΕ αποτελεί προϊόν της εξέλιξης του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου και αφορά «την περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δεδομένων (Data Centre) εγκατεστημένης ισχύος 39,1 MW, το οποίο χωροθετείται στο ίδιο γήπεδο». Η αύξηση της ισχύος του υπό μελέτη έργου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις των ψηφιακών υποδομών, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα πάντα με τη ΜΠΕ:

• Επαρκή επεξεργαστική ισχύ για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων,

• Δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων,

• Υποστήριξη υποδομών υψηλής πυκνότητας racks και προηγμένων τεχνολογιών ψύξης,

• Περιορισμό του κινδύνου ταχείας εξάντλησης της διαθέσιμης χωρητικότητας και κορεσμού της υποδομής,

• Αυξημένη αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

• Δυνατότητα επίτευξης υψηλών επιπέδων παροχής υπηρεσιών (SLA) και συμμόρφωσης με τα πρότυπα Tier III ή/και Tier IV,

• Μείωση της ανάγκης μελλοντικών επεκτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν μεγαλύτερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

«Συνεπώς, η προτεινόμενη αύξηση της ισχύος συνιστά στοιχείο βελτιστοποίησης του σχεδιασμού του έργου, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών λειτουργίας του με τρόπο τεχνικά αποδοτικό και περιβαλλοντικά ορθολογικό», όπως υποστηρίζει η εταιρεία.

Το κτίριο του Κέντρου Διαχείρισης Δεδομένων αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους και πρόκειται για το χώρο άφιξης αναλωσίμων, αποθήκευσης και υποστηρικτικών λειτουργιών, το χώρο άφιξης εργαζομένων και διοικητικών γραφείων και τον κύριο μηχανολογικό χώρο (Data Hall) και υποστηρικτικών ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα το σύστημα ψύξης έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν μελλοντικά να υποστηρίξουν υπολογιστικά φορτία Τεχνητής Νοημοσύνης, ως υποδομή έτοιμη για ΤΝ (AI-ready infrastructure). Η διάταξη επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη μελλοντική ενσωμάτωση τεχνολογιών ψύξης υψηλής πυκνότητας.

Ο σχεδιασμός έχει γίνει με βάση τις απαιτήσεις για πιστοποίηση κατηγορίας Tier III από τον οργανισμό Uptime Institute. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, με περίπου 35 εργαζομένους κατανεμημένους σε τρεις βάρδιες. Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με την παραδοχή συνεχούς λειτουργίας στην πλήρη ισχύ, υπολογίζεται στο δυσμενέστερο σενάριο σε 342.516 MWh.

Για την ψύξη προβλέπεται κλειστό κύκλωμα με αερόψυκτους ψύκτες. Η αρχική πλήρωση του συστήματος υπολογίζεται σε 145 κυβικά μέτρα νερού και η ετήσια αναπλήρωση σε περίπου 6 κυβικά μέτρα, ενώ η συνολική ετήσια κατανάλωση νερού της εγκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 3.185 κυβικά μέτρα.