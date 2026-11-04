Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ένα ενεργό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αυτή την στιγμή στα 130 εκατ. ευρώ και στόχο μία συνολική αξία χαρτοφυλακίου αναπτύξεων στο μισό δισ. ευρώ έως το 2030 κινείται αυτή την περίοδο η Hellenic Properties, έχοντας προχωρήσει πολύ πρόσφατα και στην πρώτη της ξενοδοχειακή εξαγορά στην ηπειρωτική Ελλάδα.

«Τα νούμερα είναι δυναμικά και εξετάζουμε συνεχώς νέες αναπτύξεις και ευκαιρίες στην αγορά», ανέφερε χθες σε σχετική παρουσίαση ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ερρίκος Αρώνες, προσθέτοντας ότι στη δεδομένη συγκυρία η εταιρεία έχει συνεργασία με συνολικά 18 επενδυτές, ιδιώτες, family offices κ.ο.κ. στα επιμέρους επενδυτικά projects που αναπτύσσει.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινωθεί η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας της Vamare Investments Group, συμφερόντων των Πέτρου, Ειρήνης και Ευγενίας Βασιλόπουλου (με δραστηριότητα στον τομέα των φαρμάκων, έχοντας στο ενεργητικό τους από το πιο μακρινό παρελθόν το μεγάλο deal της Specifar), ενώ στα επιμέρους μεμονωμένα έργα, όπως ανέφερε ο ίδιος, η Hellenic Properties συνεργάζεται και με τρίτους επενδυτές. Το μοντέλο χρηματοδότησης αφορά σε ποσοστό 60% δανειακά και 40% ίδια κεφάλαια.

Ενεργό χαρτοφυλάκιο 130 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά το ενεργό χαρτοφυλάκιο με τις επενδύσεις προς πώληση ή υπό ανάπτυξη:

Σε λειτουργία είναι το ξενοδοχείο του Πειραιά, το Twinn Downtown Piraeus, το οποίο μισθώνεται στην Santikos Collection και προορίζεται προς μελλοντική πώληση, σε μία ξενοδοχειακή αγορά όπως αυτή του λιμανιού η οποία «είναι αυτή την στιγμή υπό διαμόρφωση», όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Properties.

Στον τομέα των γραφείων, η εταιρεία έχει σε εξέλιξη 4 αναπτύξεις, εκ των οποίων 3 στο Μαρούσι και 1 στον Ταύρο (Mob 1, Mob2, Lk 119 και Κ19) τα οποία πρόκειται να παραδοθούν σταδιακά έως το β΄τρίμηνο του 2027 με στόχο να έχουν μισθωθεί πρίν την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων: «Στόχος είναι να έχουμε υπογράψει μισθώσεις στο 100% των κτιρίων και βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και για τα 4 έργα. Βλέπουμε στα γραφεία σταθερά καλή ζήτηση».

Επιπλέον, στη λεωφόρο Συγγρού 101, είναι υπό αδειοδότηση «η μεγαλύτερη επένδυση που έχει υλοποιήσει η εταιρεία, αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ. Το έργο είχε ξεκινήσει με σκοπό την ανάπτυξη γραφείων και στην πορεία αλλάξαμε την σκοπούμενη χρήση σε κατοικίες». Το έργο θα περιλαμβάνει περί τα 195 επιπλωμένα διαμερίσματα επιφάνειας από 17 έως 30 τ.μ. για ευέλικτη διαμονή. «Για το συγκεκριμένο τομέα, της ευέλικτης διαμονής, χρειάζεται να υπάρξει και νομοθετική πρωτοβουλία, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τους επενδυτές», σχολίασε ο κ. Αρώνες.

Την ίδια στιγμή, η πρώτη εξαγορά της εταιρείας στα ξενοδοχεία, στο πλαίσιο του «ανοίγματος» που επιχειρεί στον κλάδο της φιλοξενίας ειδικά για μονάδες σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές ή νησιά αφορά το Aristi Mountain Resort, με 26 κλειδιά στο δυτικό Ζαγόρι στην Ήπειρο: «Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από ένα λειτουργικό περιουσιακό στοιχείο, δεδομένου ότι δεν είμαστε ξενοδόχοι και έχουμε αρκετά να μάθουμε.

To Αristi είναι το μοναδικό ξενοδοχείο στην περιοχή, απασχολεί 32 εργαζομένους, άρα αντιμετωπίζουμε τα ίδια ζητήματα (π.χ. διαμονή εργαζομένων, εύρεση ικανού προσωπικού κ.ο.κ.). Οι πληρότητες είναι υψηλές και προετοιμαζόμαστε να κάνουμε μία ελαφριά αισθητική αναβάθμιση με σημειακές βελτιώσεις για την εμπειρία του επισκέπτη.

Είναι η πρώτη από μια σειρά επενδύσεων που θέλουμε να κάνουμε στον κλάδο της φιλοξενίας ανά την Ελλάδα, κυρίως σε προορισμούς που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι, στην ηπειρωτική χώρα. Εξετάζουμε και άλλες περιπτώσεις εξαγορών ξενοδοχείων, με ενδιαφέρον, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και λιγότερο προβεβλημένα νησιά».

Συνολικά, ως προς το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, όπως ανέφερε ο κ. Αρώνες «βρισκόμαστε στον στόχο που είχαμε θέσει ήδη από το 2024, να έχουμε μία Ακαθάριστη Αξία Ανάπτυξης (GDV) ακινήτων στα 500 εκατ. ευρώ το 2030 και αυτή την στιγμή προσεγγίζουμε τα 200 εκατ. ευρώ, έχοντας φτάσει σωρευτικά τα 180 εκατ. ευρώ».

Η πορεία της αγοράς

Σε σχέση με την πορεία της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων αυτή την στιγμή, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση λόγω του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους, το οποίο συνεχίζει να ενισχύεται με ρυθμό υψηλότερο του γενικού πληθωρισμού, κατά περίπου 4%-5%, όπως ανέφερε ο κ. Αρώνες. Από την περίοδο της πανδημίας μέχρι σήμερα, το κατασκευαστικό κόστος έχει αυξηθεί συνολικά πάνω από 40%, φτάνοντας πλέον τα 2.000 ευρώ ανά τ.μ. για την κατασκευή γραφειακών χώρων (πλέον ΦΠΑ).

Στην αγορά γραφείων, η ζήτηση παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα, με την αγορά να έχει εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης. Δεν διαφαίνεται διόρθωση των τιμών, παρατηρείται ωστόσο μείωση του όγκου των συναλλαγών, καθώς οι μισθωτικές αξίες έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα στα ιδιωτικά έργα έχει ήδη περιοριστεί, τόσο λόγω των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) όσο και εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων. «Το κύμα αναβάθμισης των επαγγελματικών χώρων και επέκτασης των επιχειρήσεων, που τροφοδότησε τη ζήτηση τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι έχει πλέον κορυφωθεί, με την αγορά να διατηρείται σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο».

Στον τομέα των logistics, παρά τη σημαντική προσφορά νέων χώρων και την υλοποίηση πρόσθετων αναπτύξεων, η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή δυναμική ζήτησης, η οποία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα. Η Hellenic Properties επιθυμεί να ενισχύσει την παρουσία της στον συγκεκριμένο κλάδο, ωστόσο η είσοδος νέων παικτών παραμένει δύσκολη, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς.

Στον ξενοδοχειακό τομέα, το 2026 χαρακτηρίστηκε από υψηλό όγκο συναλλαγών, με τις εκτιμήσεις να παραπέμπουν σε περαιτέρω αύξησή του. «Η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά αναμένεται να συνεχίσει να κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: αφενός στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων, με σημαντική συμμετοχή εγχώριων επενδυτών, και αφετέρου στη σταδιακή μετάβαση από το μοντέλο της μικρής, οικογενειακής ιδιοκτησίας σε ένα περισσότερο επαγγελματικό μοντέλο, με μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους, εγχώριους και ξένους, funds, κ.α.».

Ωστόσο, για τη συνέχιση αυτής της πορείας κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπιση των θεσμικών και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων: «Ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση των δρόμων, τις αναστολές έκδοσης οικοδομικών αδειών και γενικότερα την ασφάλεια του πολεοδομικού πλαισίου εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα. Απαιτείται, επομένως, ένα σαφές και σταθερό θεσμικό περιβάλλον, ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης», σχολίασε ο κ. Αρώνες.

Το νομοθετικό κενό στις μεσοχρόνιες μισθώσεις

Θεσμικό πλαίσιο απαιτείται πλέον και για τις οργανωμένες επενδύσεις σε αυτοτελή κτίρια εξυπηρετούμενων, επιπλωμένων διαμερισμάτων (με περισσότερες από 30 οικιστικές μονάδες- Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα -ΕΕΔΔ), με δεδομένους τους πιο πρόσφατους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του νέου Ειδικού Χωροταξικού του Τουρισμού για τις καινούριες επενδύσεις που δεν είχαν προχωρήσει αδειοδοτικά και βρίσκονται στο σχεδιασμό. Κατά την εταιρεία, οι υφιστάμενοι περιορισμοί λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη νέων επενδύσεων αυτού του τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση για οργανωμένα συγκροτήματα μεσοπρόθεσμης μίσθωσης με περισσότερες από 30 οικιστικές μονάδες.

Η απουσία νομοθετικής ρύθμισης ουσιαστικά αποκλείει από την αγορά μια διακριτή κατηγορία επενδυτικών ακινήτων, η οποία έχει αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για ένα μοντέλο διαμονής που δεν περιορίζεται στην παροχή καταλύματος, αλλά επιδιώκει την ένταξη του ενοίκου στην καθημερινότητα της περιοχής, ενθαρρύνοντάς τον να αξιοποιεί τις τοπικές υπηρεσίες και υποδομές, όπως ανέφερε χθες ο κ. Αρώνες: «Πρόκειται για μια κατηγορία ακινήτων που έχει ήδη εδραιωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά ως οργανωμένο επενδυτικό προϊόν, ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες στέγασης.

Η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη και μπορεί να προέρχεται, μεταξύ άλλων, από φοιτητές, επαγγελματίες, οικογένειες που μπορεί να βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και αναζητούν ευέλικτες λύσεις διαμονής για πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο.

Πλέον, εξαιρουμένων των έργων που είχαν εξασφαλίσει άδεια το προηγούμενο διάστημα, υπάρχει αυτή την στιγμή νομοθετικό κενό γι’ αυτού του είδους τις πιο οργανωμένες επενδύσεις, για κτίρια με πάνω από 30 οικιστικές μονάδες, που καλύπτουν βασικές ανάγκες της αγοράς στην υπόλοιπη Ευρώπη και πλέον, σταδιακά και στην Ελλάδα. Στην ουσία με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί περιορίζεται το θεσμικό, πιο οργανωμένο προϊόν και ωθείται ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει τελικά κάποιο μεμονωμένο ακίνητο που μπορεί και αυτό να μισθώνεται για μεσοπρόθεσμο διάστημα».