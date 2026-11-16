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Αναβαθμισμένο ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των πολυτελών ακινήτων διεκδικεί η Ελλάδα, αυξάνοντας συνεχώς την ελκυστικότητά της για τους εύπορους επενδυτές του εξωτερικού.

Παράγοντες όπως οι τιμές, οι οποίες παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης ειδικά στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών αλλά και το θετικό αίσθημα εμπιστοσύνης των επενδυτών λόγω θετικού οικονομικού και επενδυτικού κλίματος συνθέτουν σε αυτή τη συγκυρία την εικόνα μιας αγοράς που δεν προσελκύει πλέον αγοραστές μόνο για τον ήλιο, τη θάλασσα και την ποιότητα ζωής, αλλά και για τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης διατήρησης και μεταβίβασης του πλούτου, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Engel & Völkers. Μάλιστα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των αγορών που εξετάζει η έρευνα ως προς το ποσοστό των συναλλαγών πολυτελών ακινήτων με βασικό κίνητρο τη διαφύλαξη περιουσίας.

Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών αποκτά ολοένα πιο διεθνή χαρακτήρα, καθώς περίπου το 45% των αιτημάτων προέρχεται από το εξωτερικό. Μεταξύ των χωρών προέλευσης των ενδιαφερόμενων αγοραστών περιλαμβάνονται η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, με τη ζήτηση από Αμερικανούς επενδυτές να εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη. Η διαφύλαξη περιουσίας βρίσκεται πίσω από το 51% περίπου των συναλλαγών στην ελληνική αγορά, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στη μελέτη, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο της ακίνητης περιουσίας στον μακροπρόθεσμο οικονομικό και οικογενειακό σχεδιασμό.

Η ανάλυση ‘’Engel & Völkers Private Office Market Report 2026/27’’ βασίζεται σε δεδομένα και εκτιμήσεις 185 συμβούλων του Private Office, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 17 χώρες παγκοσμίως, ενώ ενσωματώνει επιλεγμένα στοιχεία από το Global Wealth Mobility Framework της Henley & Partners για έξι βασικές αγορές. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολογεί την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα των χωρών για τη διεθνή κινητικότητα του πλούτου, με βάση 12 σταθμισμένους δείκτες, μεταξύ των οποίων το φορολογικό καθεστώς, το κράτος δικαίου, η ποιότητα ζωής, οι δυνατότητες διαμονής και υπηκοότητας, η γεωπολιτική σταθερότητα και η ελεύθερη ροή κεφαλαίων.

«Αυτό που ξεχωρίζει είναι ο μεταβαλλόμενος ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα στις αποφάσεις διεθνών ατόμων εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η χώρα αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο ως ένας ελκυστικός προορισμός, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης, μακροπρόθεσμης στρατηγικής για επενδύσεις, ιδιοκτησία ακινήτων και οικογενειακή ζωή. Αυτό αντικατοπτρίζει μια σημαντική εξέλιξη στην τοποθέτηση της ελληνικής αγοράς διεθνώς», δηλώνει ο Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξανόμενη συμμετοχή της νεότερης γενιάς στις αποφάσεις αγοράς πολυτελών ακινήτων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με την εντονότερη εμπλοκή των κληρονόμων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές πραγματοποιούνται όλο και συχνότερα με ορίζοντα πολλών γενεών.

Σύμφωνα με τους συμβούλους της Engel & Völkers, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αγοραστές αντιμετωπίζουν τα ακίνητα ως μέσο διατήρησης του οικογενειακού πλούτου και δημιουργίας περιουσιακής παρακαταθήκης, ενώ οι νεότεροι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής, την ευελιξία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι προτεραιότητες των δύο γενεών συγκλίνουν σε βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια, η περιορισμένη προσφορά ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες και η διαχρονική αξία τους. Όπως διαπιστώνουν οι σύμβουλοι της Engel & Völkers Athens: Σε πρόσφατη συναλλαγή οι γονείς αναζητούσαν ένα περιουσιακό στοιχείο με μακροπρόθεσμη αξία, ενώ η νεότερη γενιά ενδιαφερόταν περισσότερο για τον τρόπο ζωής και την ευελιξία που προσφέρει το ακίνητο. Καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση τελικά της συμφωνίας ήταν ο συνδυασμός επενδυτικής αξίας, κύρους και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας.

Η ελκυστικότητα της χώρας ενισχύεται και από παράγοντες που υπερβαίνουν την ίδια την αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Henley & Partners, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή θέση ως μεσογειακός προορισμός για τη διεθνή κινητικότητα του ιδιωτικού πλούτου, χάρη στον συνδυασμό φορολογικών κινήτρων, δυνατοτήτων μετακίνησης κεφαλαίων, οικογενειακής επανένωσης και πρόσβασης σε καθεστώτα διαμονής. Σημαντικό ρόλο παίζει και το πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο, σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής και τα φορολογικά κίνητρα για νέους κατοίκους, ενισχύει την ελκυστικότητα της Ελλάδας για οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σταθερή βάση στην Ευρώπη.

Το ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον αποκτά, άλλωστε, ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στις επενδυτικές αποφάσεις, καθώς οι αγοραστές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις προοπτικές υπεραξίας ενός ακινήτου, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης των περιουσιακών τους στοιχείων σε βάθος χρόνου.

Πώς κινείται η παγκόσμια αγορά πολυτελών ακινήτων

Η δυναμική της Ελλάδας εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη της διεθνούς αγοράς πολυτελών κατοικιών, όπου η γεωγραφική θέση και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση της Engel & Völkers, οι αγορές της Νότιας Ευρώπης και των Άλπεων, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελβετία, εμφανίζουν ισχυρότερο κλίμα εμπιστοσύνης, σε αντίθεση με τη Βόρεια Αμερική, όπου οι αγοραστές υιοθετούν πιο συγκρατημένη στάση.

Η Ισπανία καταγράφει μία από τις ισχυρότερες δυναμικές αύξησης τιμών, ενώ η Ελβετία παρουσιάζει θετική εικόνα σε όλους τους δείκτες που εξετάζονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη αγορά του Engel & Völkers Private Office, το υψηλό επίπεδο επιτοκίων εξακολουθεί να επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η προστασία ή η αύξηση του πλούτου αποτελεί το κυρίαρχο κίνητρο σε περίπου 37% των συναλλαγών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβούλων. Η σημασία του είναι ακόμη μεγαλύτερη για αγοραστές με ακίνητη περιουσία σε περισσότερες χώρες, όπου το σχετικό ποσοστό προσεγγίζει τα δύο τρίτα των συναλλαγών.

Παράλληλα, το 70% των συμβούλων διαπιστώνει αυξημένη επιφυλακτικότητα από την πλευρά των πελατών λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αλλαγές στο φορολογικό ή κανονιστικό περιβάλλον επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς σχεδόν όσο και οι προσωπικές προτιμήσεις.