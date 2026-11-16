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Η παγκόσμια επένδυση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ανήλθε σε $170,9 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να στηρίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε πρωτοφανή επίπεδα, διοχετεύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια σε υποδομές απαραίτητες για την υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την έκδοση της έκθεσης Q3’2026 Venture Pulse της KPMG, η οποία εξετάζει σε τριμηνιαία βάση τις τάσεις της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων παγκοσμίως και σε βασικές αγορές, οι επενδύσεις VC οδεύουν προς μία από τις ισχυρότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί, έχοντας φτάσει τα $728,3 δισ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Εξετάζοντας τις επιμέρους αγορές, η Αμερική διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της στις παγκόσμιες επενδύσεις VC, προσελκύοντας $101,2 δισ. μέσω 3.947 συμφωνιών το Γ’ τρίμηνο του 2026. Από αυτά, $98,4 δισ. μέσω 3.626 συμφωνιών αφορούσαν τις ΗΠΑ. Η Ασία προσέλκυσε $39,8 δισ. μέσω 2.698 συμφωνιών κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Κίνας να συμβάλλει στη δυναμική της περιοχής, καθώς οι επενδύσεις VC στη χώρα ανήλθαν σε $27,2 δισ. Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις και στην Ευρώπη κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026, με τις επενδύσεις VC να αυξάνονται σε $28,4 δισ. μέσω 1.497 συμφωνιών, από $26,5 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για το όγδοο διαδοχικό τρίμηνο αύξησης των επενδύσεων VC στην Ευρώπη, οι οποίες παράλληλα ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 τριμήνων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρέμεινε η κυρίαρχη επενδυτική τάση στην παγκόσμια αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εκτείνεται από τα θεμελιώδη μοντέλα (foundation models), τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και τα αυτόνομα συστήματα, έως το physical AI και εξειδικευμένες λύσεις για επιμέρους κλάδους.

Τα megadeals στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκαταλέγονταν σε πολλούς από τους μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης διεθνώς κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η άντληση $5 δισ. από την Databricks και $3,9 δισ. από την Crusoe στις ΗΠΑ, καθώς και χρηματοδοτήσεις ύψους $3,5 δισ. από την κινεζική Moonshot AI και $3,5 δισ. από τη γαλλική Mistral AI. Πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημαντικά επίπεδα επενδύσεων προσέλκυσαν επίσης οι τεχνολογίες άμυνας (defensetech) και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Carolina Oliveira, Global Lead of Emerging Giants της KPMG International και Partner και Private Enterprise Leader της KPMG Brazil and South America Cluster, δήλωσε: «Η παγκόσμια αγορά VC εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη πόλωση, με σημαντικό μέρος των επενδύσεων να κατευθύνεται στις μεγαλύτερες συμφωνίες, ιδιαίτερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 14 γύροι χρηματοδότησης άνω του $1,5 δισ., εκ των οποίων οι εννέα στις ΗΠΑ. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό αριθμό, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Παρά το γεγονός ότι η συνολική επενδυτική δραστηριότητα VC παραμένει ισχυρή, η αγορά παρουσιάζει ολοένα μεγαλύτερη συγκέντρωση σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό μεγάλων γύρων χρηματοδότησης που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούν σημαντικά κεφάλαια σε μοντέλα και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, data centers, ρομποτική και αμυντικές τεχνολογίες, οι startups εκτός αυτών των τομέων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πιο επιλεκτικό περιβάλλον χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας το διευρυνόμενο χάσμα στο οικοσύστημα των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Τα megadeals στην Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζουν να κυριαρχούν στις επενδύσεις VC

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι σχετικές υποδομές συνέχισαν να απορροφούν δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων VC κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας πολλές από τις χρηματοδοτήσεις άνω του $1 δισ. που καταγράφηκαν στη διάρκεια του τριμήνου.

Στην Αμερική, η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσώπευε οκτώ από τους δέκα μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης της περιοχής, με τις Databricks ($5 δισ.), Crusoe ($3,9 δισ.) και Cognition ($2 δισ.), όλες με έδρα τις ΗΠΑ, να βρίσκονται στην κορυφή.

Στην Ευρώπη, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης αντιπροσώπευαν πέντε από τους έξι γύρους χρηματοδότησης άνω του $1 δισ. κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν η γαλλική Mistral AI ($3,5 δισ.), με επίκεντρο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), καθώς και οι γερμανικές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας Helsing ($1,8 δισ.) και Quantum Systems ($1,2 δισ.), οι οποίες αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην Ασία καταγράφηκαν επίσης πέντε γύροι χρηματοδότησης άνω του $1 δισ., μεταξύ των οποίων οι χρηματοδοτήσεις της κινεζικής Moonshot AI ($3,5 δισ.) και της Kling AI ($3 δισ.), καθώς και της αυστραλιανής Firmus Technologies ($2 δισ.).

Ανθεκτικές οι επενδύσεις VC στην Αμερική, με τις ΗΠΑ να παραμένουν βασικός μοχλός ανάπτυξης

Οι επενδύσεις VC στην Αμερική παρέμειναν ανθεκτικές κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα $101,2 δισ. μέσω 3.947 συμφωνιών. Από το σύνολο αυτό, οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν $98,4 δισ. μέσω 3.626 συμφωνιών. Εκτός των ΗΠΑ, η εικόνα ήταν περισσότερο μικτή. Στον Καναδά, οι επενδύσεις VC υποχώρησαν στα $866,3 εκατ., στο χαμηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από το Γ’ τρίμηνο του 2018, εν μέσω σημαντικής αβεβαιότητας που συνδέεται με το διεθνές εμπόριο και τους δασμούς. Αντίθετα, στο Μεξικό και τη Βραζιλία οι επενδύσεις VC αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα $693 εκατ. και $609 εκατ. αντίστοιχα. Σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, το fintech παρέμεινε βασικός τομέας επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στον χώρο των neobanks, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε το ενδιαφέρον για ευκαιρίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα data centers.

Ισχυρή δυναμική για τις επενδύσεις VC στην Ευρώπη, με αιχμή το AI και το defensetech

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις το Γ’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας άνοδο για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο και φτάνοντας τα $28,4 δισ., το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η δυναμική αυτή υποστηρίχθηκε από το συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την αμυντική τεχνολογία (defensetech) και το deeptech. Ο τομέας της αμυντικής τεχνολογίας ξεχώρισε ιδιαίτερα, με τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις της Helsing ($1,8 δισ.) και της Quantum Systems ($1,2 δισ.) να συμβάλλουν ώστε η Γερμανία να καταγράψει τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο αύξησης των επενδύσεων VC. Έπειτα από αρκετά ισχυρά τρίμηνα, οι επενδύσεις VC στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν ήπια υποχώρηση, στα $6,8 δισ. Παράλληλα, η παρατεταμένη αδυναμία στην αγορά εξόδων (exits) στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αυξημένη επιλεκτικότητα των επενδυτών VC, συνέχισαν να διαμορφώνουν τις επενδυτικές τάσεις στην περιοχή.

Ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology and Transformation, της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η Τεχνητή Νοημοσύνη διευρύνει σταθερά το επενδυτικό της αποτύπωμα, επηρεάζοντας πλέον ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από την ενέργεια και την άμυνα έως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις υποδομές. Για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που μπορούν να μετατρέψουν την τεχνολογία σε πραγματική και μετρήσιμη επιχειρηματική αξία. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη επιλεκτικότητα των επενδυτών καθιστά ακόμη πιο σημαντικά τα ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα και τις σαφείς προοπτικές ανάπτυξης».

Η ανάπτυξη της αγοράς Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα ενισχύει τις επενδύσεις VC στην Ασία

Οι επενδύσεις VC στην Ασία υποχώρησαν από $44,6 δισ. το Β’ τρίμηνο σε $39,8 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2026, παραμένοντας ωστόσο στο δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από το 2022. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην Κίνα, όπου οι επενδύσεις VC ανήλθαν σε $27,2 δισ., συνέβαλε στη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θετικά λειτούργησαν επίσης η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η αυξανόμενη δραστηριότητα σε συμφωνίες μεταγενέστερων σταδίων (late-stage deals) και η ισχυρή δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά. Η αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα συνέχισε επίσης να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με τους επενδυτές να στρέφονται ολοένα περισσότερο σε επιχειρηματικές λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της υγείας, των ασφαλειών, των νομικών υπηρεσιών και άλλων κλάδων, πέρα από τις υποδομές AI, το physical AI και τη ρομποτική. Στην Ιαπωνία, οι επενδύσεις VC διαμορφώθηκαν στα $1,2 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2026, παραμένοντας σχετικά σταθερές, αν και οι επενδυτές επέδειξαν υψηλό βαθμό επιλεκτικότητας. Στην Ινδία, αντίθετα, οι επενδύσεις υποχώρησαν στα $2,6 δισ., στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων.

Η δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να τροφοδοτήσει τις επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων

Ενόψει του Δ’ τριμήνου του 2026, οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αναμένεται να διατηρήσουν την ισχυρή δυναμική τους, με το ευρύτερο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης να συνεχίζει να προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να επιταχυνθούν περαιτέρω, παράλληλα με το physical AI, το industrial AI και τη ρομποτική.

Η δυναμική αυτή εκτιμάται ότι θα επεκταθεί και σε συναφείς κλάδους, μεταξύ των οποίων η αμυντική τεχνολογία (defensetech), καθώς οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα σε αυτόνομα συστήματα που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και στην ενίσχυση των εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων. Αντίστοιχα, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται και στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας, καθώς οι ανάγκες του οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγούν σε ταχεία αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια.

Η Carolina Oliveira, Global Lead of Emerging Giants, KPMG International και Partner και Private Enterprise Leader, KPMG Brazil and South America Cluster, πρόσθεσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη επενδυτική τάση. Ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σχεδόν σε κάθε κλάδο, από την υγεία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως τη μεταποίηση, την άμυνα, την ενέργεια και τις υποδομές. Παρότι ενδέχεται να παρατηρηθεί κάποια επιβράδυνση της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας, λόγω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ κατά το Δ’ τρίμηνο του 2026, αναμένουμε ότι αυτή η ευρεία επενδυτική δυναμική θα συνεχιστεί και το επόμενο τρίμηνο, ιδιαίτερα καθώς οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες που μπορούν να μετατρέψουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε πραγματική και μετρήσιμη αξία».