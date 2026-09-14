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«Δεν επιδιώκουμε απλώς την ενίσχυση του εμπορίου Ελλάδας–Σουηδίας. Θέλουμε περισσότερη τεχνογνωσία, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη καινοτομία και περισσότερη αξία για την Ελλάδα — μαζί».

Γιώργος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου

Από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους κεντρικούς τραπεζίτες έως τη Saab, την ABB, την Ericsson, την IKEA, τη Netcompany και την SKF, το 11ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας–Σουηδίας φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτική, κεφάλαια, άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και βιομηχανία, για μια συζήτηση που αφορά πολύ περισσότερο από τις ελληνοσουηδικές σχέσεις.

Η Ευρώπη του 2026 δεν είναι η Ευρώπη που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αλλαγή των παγκόσμιων εμπορικών ροών, η ενεργειακή ασφάλεια, η επιστροφή της άμυνας στο κέντρο της στρατηγικής ατζέντας και η εκρηκτική εξέλιξη της Tεχνητής Nοημοσύνης δημιουργούν ένα νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό ερώτημα: έχει η Ευρώπη τα χρήματα, την τεχνολογία, τη βιομηχανική βάση και τις δεξιότητες για να διαμορφώσει η ίδια το μέλλον της;

Αυτή είναι η κύρια θεματολογία του 11ου Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας–Σουηδίας, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα, με θέμα «Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness» και συνδιοργανώνεται από το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο και την Πρεσβεία της Σουηδίας.

Η πολιτική διάσταση: η Ευρώπη πρέπει πρώτα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει

Η παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος θα απευθύνει την εναρκτήρια ομιλία, δίνει από νωρίς στην ημερίδα μια διαφορετική διάσταση. Το θέμα δεν είναι θεωρητικό: η Ευρώπη καλείται να επενδύσει ταυτόχρονα στην άμυνα, την ενέργεια, τις υποδομές, την τεχνολογία και τη βιομηχανική της βάση, την ώρα που οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η διεθνής αβεβαιότητα παραμένουν.

Ο Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα Håkan Emsgård θα ανοίξει επίσης τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό και διμερή χαρακτήρα μιας διοργάνωσης που επιχειρεί να πάει τη σχέση Ελλάδας–Σουηδίας πέρα από το εμπόριο και προς μια πιο στρατηγική συνεργασία.

Το πρώτο μεγάλο ερώτημα: μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει το μέλλον της;

Η συζήτηση ξεκινά από ένα καίριο σημείο: τα κεφάλαια. Η Ευρώπη χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει υψηλό δημόσιο χρέος, αλλαγές στα επιτόκια και ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι επενδυτικές αποφάσεις γίνονται πιο δύσκολες.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα απευθύνει ομιλία και μετά στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο Stefan Ingves, πρώην Διοικητής της Sveriges Riksbank και Πρόεδρος του Toronto Centre. Το ερώτημα είναι απλό στη διατύπωση αλλά ταυτόχρονα δύσκολο στην απάντηση: πώς θα διοχετευθούν αρκετά κεφάλαια στις επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη χωρίς να χαθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα;

Άμυνα: από την αγορά εξοπλισμών στη δημιουργία βιομηχανικής ισχύος

Η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να σημαίνει μόνο περισσότερες αμυντικές δαπάνες. Σημαίνει τεχνολογία, παραγωγή, εφοδιαστικές αλυσίδες, ψηφιακές υποδομές, κυβερνοασφάλεια και ανθρώπινο δυναμικό.

Στην συζήτηση για το μέλλον της άμυνας συμμετέχουν ως βασικοί ομιλητές ο Prof. Kjell Engelbrekt, Dean of the Swedish Defence University, ο Dr. Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ο Fredrik Gustafson, Αντιπρόεδρος & Head of Group Business Development της Saab AB.

Η επιχειρηματική διάσταση εκπροσωπείται από τη Saab Naval, την Ericsson και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μαζί με το Swedish Civil Defence and Resilience Agency και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ακριβώς η σύνδεση: πώς η ασφάλεια μπορεί να γίνει ταυτόχρονα τεχνολογική και βιομηχανική πολιτική;

Ενέργεια και υποδομές: μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πλέον μόνο θέμα κόστους ή περιβάλλοντος. Είναι θέμα βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής ανεξαρτησίας.

Ο Κυριάκος Ρωτίδης, Local Business Manager Motion της ABB Greece, θα ανοίξει την ενότητα, ενώ στο πάνελ θα παραβρεθούν υψηλόβαθμα στελέχη από τον Όμιλο Κοπελούζου, τη Motor Oil, την ABB Greece, την Πειραιώς και την Alfa Laval Greece.

Η συζήτηση θα κινηθεί από τις ανανεώσιμες πηγές, την αποθήκευση και τις διασυνδέσεις έως τις υποδομές και τη βιομηχανία: πώς μπορεί η Ευρώπη να γίνει πιο πράσινη χωρίς να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική;

AI: η μεγαλύτερη ευκαιρία παραγωγικότητας ή η μεγαλύτερη ανατροπή της αγοράς εργασίας;

Το θέμα που πιθανότατα θα επηρεάσει περισσότερο την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης: Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Mikael Bäck, Vice President and Corporate Officer, Group Function Technology της Ericsson, θα παρουσιάσει τη μεγάλη εικόνα. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν στελέχη από την Netcompany, την Intrum Hellas / Intrum REO Solutions και το 1830 Lab, με συντονισμό από την EY.

Το ζητούμενο δεν είναι να προβλεφθεί αν «τα ρομπότ θα πάρουν τις δουλειές μας». Είναι να καταλάβουμε ποιοι οργανισμοί θα μετατρέψουν πρώτοι το AI σε πραγματική παραγωγικότητα, ποιες δεξιότητες θα αποκτήσουν αξία και πώς θα μοιραστούν τα οφέλη αλλά και τα ρίσκα της τεχνολογικής αλλαγής.

Και τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα από μια βαθύτερη σχέση με τη Σουηδία;

Η Ελλάδα και η Σουηδία είναι διαφορετικές οικονομίες, αλλά μοιράζονται αξίες και, όλο και περισσότερο, στρατηγικά συμφέροντα.

Η σουηδική επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα έχει δείξει ότι η επιτυχία δεν βασίζεται μόνο σε προϊόντα, τεχνολογία ή κεφάλαια. Βασίζεται και στη δημιουργία τοπικών ομάδων, συνεργασιών, γνώσης και οικοσυστημάτων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα που η Ελλάδα πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα, την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και τις κρίσιμες υποδομές.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι μεγαλύτερο από το «τι θα αγοράσουμε». Είναι: τι τεχνολογία, ποιες δεξιότητες, ποια παραγωγική ικανότητα και ποια βιομηχανικά οικοσυστήματα μπορούμε να χτίσουμε στην Ελλάδα για τις επόμενες δύο ή τρεις δεκαετίες;

Από τη Saab και την Ericsson έως την IKEA και την SKF

Το εύρος των εταιρειών που συμμετέχουν δείχνει και το εύρος της συζήτησης. Δεν πρόκειται για ένα Forum μόνο για οικονομολόγους ή μόνο για ανθρώπους της τεχνολογίας.

Στην άμυνα και την τεχνολογία εμφανίζονται η Saab, η Saab Naval, η Ericsson και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Στην ενέργεια και τις υποδομές, ο Όμιλος Κοπελούζου, η Motor Oil, η ABB, η Πειραιώς και η Alfa Laval. Στo AI και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Netcompany, η Intrum και η EY. Και στη σουηδική προσέγγιση του design, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας, η Housemarket-IKEA, η Oceanbird, η SKF RecondOil και η Myran Scandinavian Design, μαζί με τη Svensk Form.

Με άλλα λόγια, η ελληνοσουηδική σχέση εξετάζεται όχι ως μια απλή εμπορική σχέση, αλλά ως πιθανό εργαστήριο για το πώς μια ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να μετατρέψει τις μεγάλες προκλήσεις σε επενδύσεις, τεχνολογία, παραγωγικότητα και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.



Το 11ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας–Σουηδίας δεν είναι μια ακόμη επιχειρηματική ημερίδα

Το 11ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας–Σουηδίας επιχειρεί να φέρει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου αυτά που συνήθως συζητώνται μεμονωμένα: κεφάλαιο και άμυνα, ενέργεια και βιομηχανία, AI και ανθρώπινο δυναμικό, design και παραγωγικότητα.

Και τελικά να απαντήσει σε ένα ερώτημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη: μπορεί να γίνει πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική και πιο ισχυρή τεχνολογικά χωρίς να χάσει την κοινωνική της συνοχή;

Για την Ελλάδα, όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα: μπορούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις να γίνουν ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη τεχνογνωσία και περισσότερη αξία που θα μείνει στη χώρα;

Μάθετε περισσότερα για το Φόρουμ και δηλώστε συμμετοχή, ώστε να βρίσκεστε εκεί όπου διαμορφώνεται το μέλλον της Ευρώπης: RSVP – 11th Business Forum – Greece Sweden