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Τριάντα χρόνια εμπειριών, διασκέδασης και ξεχωριστών στιγμών συμπληρώνει το Regency Casino Thessaloniki και το γιορτάζει με ένα μεγάλο Grand Anniversary Party την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Regency, για δύο ημέρες, η Piazza αποτελεί το επίκεντρο ενός celebration γεμάτου μουσική, ενέργεια, happenings και εκπλήξεις.

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τους Droulias Brothers να ανεβαίνουν live στη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες, ρυθμό και ασταμάτητο κέφι.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι DJ Pedrik & DJ Sioma αναλαμβάνουν τα decks και ανεβάζουν την ένταση, μετατρέποντας την Piazza σε ένα μεγάλο birthday party με δυνατά dance vibes και happenings.

Οι δύο βραδιές θα κορυφωθούν με τις μεγάλες κληρώσεις, προσφέροντας σε δύο τυχερούς την ευκαιρία να φύγουν από το Regency Casino Thessaloniki με ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το Choureal θα προσθέσει τη δική του γλυκιά πινελιά στη γιορτή, ενώ η Red Bull θα φροντίσει για την απαραίτητη ενέργεια του party.

Live entertainment, street food, cocktails, happenings και πολλές εκπλήξεις συμπληρώνουν το σκηνικό μιας επετείου 30 χρόνων επιτυχημένης λειτουργίας που γιορτάζεται με λαμπρότητα.