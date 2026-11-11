Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε οργανωτική αναδιάρθρωση προχωρά η Allwyn Hellas, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού της μετασχηματισμού έως το 2030. Παράλληλα, υλοποιεί στοχευμένο πρόγραμμα κινήτρων οικειοθελούς αποχώρησης, προσφέροντας αποζημιώσεις έως 48 μισθούς, πρόσθετο ποσό 8.000 ευρώ, πλήρες μπόνους για το 2026 και διετή ασφαλιστική κάλυψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 11 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σε μια αγορά που η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα και οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών αλλάζουν συνεχώς, η Allwyn Hellas εισέρχεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, απαντώντας άμεσα και με ταχύτητα στις δυναμικές τάσεις που διαμορφώνονται στο περιβάλλον.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας για το 2030 είναι οι ψηφιακές εμπειρίες των πελατών, παίρνοντας ώθηση από τη δύναμη της καινοτομίας και με βάση ένα νέο omnichannel μοντέλο λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn Hellas προωθεί τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα προσφέρει ολοκληρωμένες και απρόσκοπτες εμπειρίες στους πελάτες. Έτσι, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών και να ενισχύσει την ηγετική θέση της στον τομέα του gaming entertainment στην Ελλάδα.

Για να υποστηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής της για το 2030, η Allwyn Hellas προχωρά στον επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής της, των ρόλων και του τρόπου εργασίας της. Στόχος είναι μια απλούστερη, πιο λιτή, ευέλικτη και αποτελεσματική οργάνωση, που θα προωθήσει μια ενιαία κουλτούρα για όλους, θα ενισχύσει τη συνεργασία και θα επιτρέψει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, πάντα με γνώμονα το ψηφιακό μέλλον της εταιρείας.

Σημαντικές και ανταγωνιστικές παροχές

Ως μέρος της όλης διαδικασίας, η εταιρεία προχωρά και σε ένα στοχευμένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα κινήτρων οικειοθελούς αποχώρησης για επιλεγμένες ομάδες, το οποίο συμβαδίζει με τις βέλτιστες πρακτικές της ελληνικής αγοράς.

Όσοι εργαζόμενοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν αποζημίωση ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, η οποία κλιμακωτά μπορεί να φτάσει έως και 48 μισθούς. Επίσης, η εταιρεία θα καταβάλει το 100% του bonus που θα δικαιούνταν οι εργαζόμενοι για το 2026, καθώς και ειδικό πρόσθετο ποσό ύψους €8.000 ανά εργαζόμενο. Ακόμη, για μια περίοδο δύο ετών, οι εργαζόμενοι που επιλέξουν να αποχωρήσουν, θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης της εταιρείας. Τέλος, θα παρασχεθούν ειδικές επιπλέον παροχές για εργαζόμενους άνω των 60 ετών και εργαζόμενους με αναπηρία ή με ανήλικα τέκνα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου και όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αιτήσεις έως τις 27 Νοεμβρίου.