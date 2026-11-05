Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με αφορμή την έναρξη της πρώτης φάσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας 2026», η ELVIAL δημιούργησε μια ειδική ενημερωτική σελίδα, που συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και βοηθά τους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν τις δυνατότητες αναβάθμισης της κατοικίας τους. Στόχος είναι η πρακτική και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση, από την αρχική αναζήτηση έως τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εύχρηστο εργαλείο ενδεικτικού υπολογισμού: ο επισκέπτης απαντά σε λίγες βασικές ερωτήσεις και βλέπει άμεσα μια πρώτη εκτίμηση της πιθανής επιδότησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπληρώνει και τις διαθέσιμες παραμέτρους του προγράμματος. Η εκτίμηση έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά επιβεβαίωση επιλεξιμότητας ή έγκριση χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η σελίδα παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση και λύσεις αλουμινίου ELVIAL για διαφορετικές ανάγκες, όπως η θερμομόνωση, η λειτουργικότητα και η αισθητική. Μέσω του ELVIAL HOME, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει διαθέσιμους συνεργάτες στην περιοχή του και να υποβάλει αίτημα προσφοράς, συνδέοντας την αρχική ενημέρωση με μια πιο συγκεκριμένη αναζήτηση λύσης.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2026, σε πρώτη φάση για ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως «κλειστές κατοικίες» και διαθέτουν έγκυρη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες και η τελική απόφαση χρηματοδότησης καθορίζονται από τον επίσημο οδηγό της δράσης και τους αρμόδιους φορείς.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η ELVIAL επιδιώκει να προσφέρει ένα επιπλέον πρακτικό σημείο αναφοράς σε όσους εξετάζουν την ανακαίνιση της κατοικίας τους, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία με το δίκτυο συνεργατών της.

Ενημερωθείτε και δοκιμάστε το εργαλείο: Ανακαίνιση Κατοικίας 2026 – ELVIAL

https://www.elvial.gr/gr/about-us/anakainisi-katoikias-2026

Διευκρίνιση: Ο υπολογισμός είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί επίσημη αξιολόγηση ή έγκριση επιδότησης.