Ανατολική Μεσόγειος: Οι προϋποθέσεις για νέες ενεργειακές επενδύσεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το συνέδριο EMGF 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργανώθηκε από το East Mediterranean Gas Forum και τη HELLENiQ ENERGY, στρατηγικό εταίρο του Οργανισμού, έφερε στο επίκεντρο τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε τα μεγάλα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου να προσελκύσουν κεφάλαια και να περάσουν από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Sponsored Content

Η ωριμότητα των σχεδίων, η ρυθμιστική προβλεψιμότητα και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη λήψη τελικών επενδυτικών αποφάσεων (Final Investment Decisions – FIDs) αποτέλεσαν βασικούς άξονες της συζήτησης. Η γεωγραφική θέση και οι διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι δημιουργούν σημαντικές προοπτικές. Η αξιοποίησή τους, ωστόσο, προϋποθέτει δίκτυα που συνδέουν την παραγωγή με την κατανάλωση, σταθερό θεσμικό περιβάλλον, αποτελεσματικές αδειοδοτικές διαδικασίες και σαφείς όρους συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η ύπαρξη δυναμικού δεν αρκεί από μόνη της για την κινητοποίηση κεφαλαίων, εάν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας, ικανό να προσφέρει ασφάλεια και σαφή προσανατολισμό στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, στην εναρκτήρια ομιλία του στους Συνέδρους.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στις δυνατότητες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά στράφηκε στους παράγοντες που μπορούν να τις προσδώσουν ισχυρότερη εμπορική και χρηματοδοτική βάση. Η συζήτηση συνέδεσε το διαθέσιμο δυναμικό με τις πρακτικές απαιτήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη σύνθετων και κεφαλαιουχικών έργων, τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ξεκάθαρους όρους υλοποίησης.

Κομβικό θέμα αποτέλεσαν οι υποδομές που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και τα δεδομένα που καθορίζουν την ωρίμανση και την υλοποίησή τους. Έμφαση δόθηκε στη συμβολή τους στη διασυνοριακή συνεργασία και στην ασφάλεια εφοδιασμού, δύο ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Η αποτελεσματική σύνδεση διαφορετικών συστημάτων μπορεί να υποστηρίξει τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων και ροών, διευρύνοντας παράλληλα τις διαθέσιμες επιλογές τροφοδοσίας.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ρυθμιστικών αρχών, ενεργειακών εταιρειών και χρηματοδοτικών οργανισμών. Η ατζέντα περιλάμβανε εγκαταστάσεις LNG, αγωγούς, υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πρόκειται για έργα με διαφορετικά τεχνικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία καλούνται να ενταχθούν σε ένα λειτουργικό περιφερειακό σύστημα. Κοινό ζητούμενο είναι η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε σε διασυνοριακά έργα που, ήδη, συμβάλλουν στη σύνδεση αγορών της ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο αγωγός VARDAX, ο οποίος συνδέει τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη με τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης προς την αγορά της χώρας. Η λειτουργία του αποτυπώνει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο μία διασυνοριακή ενεργειακή υποδομή μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία και την ασφάλεια εφοδιασμού. Παράλληλα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι διεθνείς συνδέσεις στη διευκόλυνση των ενεργειακών ροών.

Αριστερά, ο Γενικός Γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), Osama Mobarez, και δίπλα του ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως διαύλου μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων και ροών. Αγωγοί, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, λιμενικές εγκαταστάσεις και δίκτυα μεταφορών συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αγορές. Μέσα από αυτά, η χώρα μπορεί να λειτουργεί ως σημείο διέλευσης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο συντονισμός μεταξύ των χωρών, οι χρόνοι αδειοδότησης και οι μηχανισμοί που ενισχύουν την προβλεψιμότητα επηρεάζουν άμεσα την ελκυστικότητα κάθε σχεδίου και τη δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης. Η θεσμική σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συνδέονται άμεσα με την πρόοδο μεγάλων ενεργειακών πρωτοβουλιών. Η έγκαιρη αποσαφήνιση των σχετικών παραμέτρων περιορίζει τις αβεβαιότητες και διευκολύνει την αξιολόγηση των προτάσεων από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Κεντρική θέση στην ατζέντα είχε η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του EMGF, Osama Mobarez, η ενεργειακή ασφάλεια ενισχύεται μέσα από τη στενή συνεργασία κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων της αγοράς. Στα μεγάλα έργα, η ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων κρατών, επενδυτών, ρυθμιστικών αρχών και εταιρειών μπορεί να επισπεύσει την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών. Η κοινή κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν απαιτούνται συντονισμένες αποφάσεις, σημαντικοί πόροι και δεσμεύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μέσα από τις εργασίες του Forum αποτυπώθηκαν οι κυβερνητικές προτεραιότητες, οι ανάγκες της αγοράς και τα κριτήρια που καθορίζουν τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις. Το επόμενο βήμα είναι οι συζητήσεις να μετατραπούν σε συγκεκριμένα έργα, νέες επενδύσεις και διακρατικές συνέργειες, ενισχύοντας την πρόσβαση της Ανατολικής Μεσογείου στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μετάβαση από τις συζητήσεις στην πράξη θα εξαρτηθεί από την ωριμότητα των προτάσεων, τη σταθερότητα των κανόνων, την ταχύτητα των διαδικασιών και τη δυνατότητα των εμπλεκόμενων μερών να διαμορφώσουν λειτουργικές, σαφείς και εφαρμόσιμες συμφωνίες.

Κεντρική φωτογραφία: Οι συμμετέχοντες στην υπουργική συζήτηση με θέμα «Οι στρατηγικές φωνές που διαμορφώνουν τον ενεργειακό διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου».