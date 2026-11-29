Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τέσσερις Κυριακές θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η αρχή γίνεται σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday, ενώ ακολουθούν τρεις ακόμη Κυριακές εντός του Δεκεμβρίου, καθώς η αγορά θα κινείται πλέον στους ρυθμούς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά σήμερα προσφέροντας επιπλέον χρόνο για αγορές, με το ενδιαφέρον των καταναλωτών να στρέφεται κυρίως στην αναζήτηση δώρων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος των καταναλωτών σήμερα και αύριο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα κακοκαιρίας που φέρνει βροχές και σε κάποιες περιοχές, δυσκολεύει τις μετακινήσεις.

Η λειτουργία των καταστημάτων θα είναι προαιρετική, ενώ το προβλεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Κάθε επιχείρηση θα αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει, καθώς και το ακριβές ωράριό της. Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η Cyber Monday, με την εμπορική κίνηση να μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

Την ίδια στιγμή, στοχευμένους ελέγχους στην αγορά, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου της Black Friday, πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Βασίλη Σπανάκη, με τον μηχανισμό ελέγχου να παρακολουθεί ηλεκτρονικά 1.750 κωδικούς προϊόντων, όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά είδη και άλλες κατηγορίες προϊόντων, τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές.

«Η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές και για τις εμπορικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από την εορταστική περίοδο» ανέφερε σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο «σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά παραμένει η περυσινή εκτίμηση για τζίρο περίπου 300 εκατ. ευρώ, με περίπου 3 εκατ. συναλλαγές και μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ. Στις ηλεκτρονικές αγορές, ο απολογισμός για την εβδομάδα της Black Friday του 2025 έδειξε ότι, μέσω της πλατφόρμας στην Ελλάδα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 37%, οι παραγγελίες κατά 25% και η μέση αξία παραγγελίας έφτασε τα 104 ευρώ, από 94 ευρώ το 2024. Η αυξημένη φετινή πρόθεση για αγορές δίνει περιθώριο αισιοδοξίας». «Το ύψος του τζίρου θα κριθεί από το πόσες από αυτές τις προθέσεις θα γίνουν συναλλαγές» επισημαίνει ο κ. Κορκίδης.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τις εξής ημερομηνίες:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές εκτείνεται από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι το άνοιγμα των καταστημάτων είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καθορίσει εάν θα λειτουργήσει ή θα παραμείνει κλειστή.