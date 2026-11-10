Στην τελική ευθεία για μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία βρίσκεται η Anthropic, με τη δημιουργό του chatbot Claude να κινητοποιεί τη Wall Street και κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους ενόψει της δημόσιας εγγραφής της στον Nasdaq. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχέδια άντλησης σχεδόν 70 δισ. δολαρίων, επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους 26 δισ. δολαρίων και μια προγραμματιζόμενη δημόσια συζήτηση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και του επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Η προετοιμασία της IPO συνοδεύεται, ωστόσο, από αβεβαιότητα για το ακριβές μέγεθος και την τιμολόγησή της, καθώς στοιχεία που διαβιβάστηκαν σε τράπεζες ανακλήθηκαν λίγες ώρες αργότερα. Παράλληλα, οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει τους επενδυτές σε επανεξέταση των αποτιμήσεων του κλάδου.

Το σχέδιο των 69,3 δισ. δολαρίων και η ανάκληση των στοιχείων

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters, εκπρόσωπος της Anthropic απέστειλε σε τράπεζες έγγραφο σχετικό με τη δημόσια εγγραφή, το οποίο προέβλεπε τη διάθεση περίπου 867 εκατομμυρίων μετοχών, με ενδεικτικό εύρος τιμής 70 έως 80 δολάρια ανά μετοχή.

Λίγο αργότερα, όμως, η εταιρεία απέστειλε νέο μήνυμα, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες για την τιμολόγηση ήταν ανακριβείς και ότι θα ακολουθούσε επικαιροποιημένο έγγραφο.

Δεν διευκρινίστηκε ποια ακριβώς στοιχεία χρειάζονταν διόρθωση, ενώ η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με βάση το αρχικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια ανακλήθηκε, η προσφορά θα περιλάμβανε 866,7 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α. Από αυτές, περίπου 843,3 εκατομμύρια θα διατίθεντο από την ίδια την εταιρεία, ενώ επιπλέον 23,3 εκατομμύρια θα πωλούνταν από υφιστάμενους μετόχους.

Στο ανώτατο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών, η συνολική αξία της προσφοράς θα έφτανε τα 69,3 δισ. δολάρια.

Τα ποσά αυτά παραμένουν ενδεικτικά και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένους όρους της συναλλαγής.

Το ραντεβού Αμοντέι – Ντάιμον και ο ρόλος της JPMorgan

Στο πλαίσιο της προώθησης της IPO, η Anthropic σχεδιάζει εκδήλωση με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, στην οποία ο Ντάριο Αμοντέι θα συζητήσει για τη χρηματιστηριακή εισαγωγή με τον Τζέιμι Ντάιμον.

Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη, και αποτελεί μέρος της προσπάθειας προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ο σχεδιασμός θυμίζει αντίστοιχη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο με τον Έλον Μασκ, στο πλαίσιο της ιστορικής IPO της SpaceX, αν και η συνάντηση της Anthropic αναμένεται να είναι λιγότερο φαντασμαγορική.

Η JPMorgan διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία, καθώς είναι μία από τις 22 τράπεζες που συμμετέχουν στη συναλλαγή.

Έχει αναλάβει την προώθηση της δημόσιας εγγραφής στους ιδιώτες επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την κατανομή των μετοχών που θα διατεθούν στη συγκεκριμένη αγορά.

Η Anthropic έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κατευθύνει περίπου το 15% έως 20% των διαθέσιμων μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές, επιδιώκοντας ευρεία συμμετοχή στη δημόσια προσφορά.

Η επίσημη παρουσίαση της IPO στους επενδυτές αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, με την τιμολόγηση να τοποθετείται χρονικά την επόμενη εβδομάδα και τη χρηματιστηριακή εισαγωγή να προγραμματίζεται πριν από την αμερικανική αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Google, Nvidia και Microsoft σε επενδύσεις 26 δισ. δολαρίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της χρηματοδότησης από κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες. Στο αρχικό έγγραφο της Anthropic περιλαμβάνονταν επενδύσεις ύψους 26 δισ. δολαρίων, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν παράλληλα με τη δημόσια εγγραφή.

Στο επενδυτικό σχήμα εμφανίζονταν οι Google της Alphabet, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft και TSMC.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονταν να έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών κατηγορίας Ν, στην ίδια τιμή με εκείνη της IPO.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωνόταν αμέσως μετά τη δημόσια εγγραφή. Η συμμετοχή τόσων μεγάλων τεχνολογικών ομίλων αναδεικνύει την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και εκείνων που παρέχουν τα απαραίτητα υπολογιστικά συστήματα.

Παράλληλα, ενισχύει τη συζήτηση σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς που στηρίζουν τη ραγδαία ανάπτυξη της AI.

Η αποτίμηση έως 1,5 τρισ. δολαρίων και το ρεκόρ της SpaceX

Η Anthropic επιδιώκει μια εισαγωγή αντίστοιχου ή ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους από εκείνη της SpaceX, η οποία τον Ιούνιο άντλησε 86,2 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μετοχών που διατέθηκαν μέσω της διαδικασίας υπερκατανομής.

Πριν από τις πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές, επενδυτές είχαν συζητήσει ακόμη και αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων για την Anthropic.

Ωστόσο, η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και η επακόλουθη επανεξέταση των αποτιμήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν περιορίσει τις προσδοκίες.

Νεότερες συζητήσεις τοποθετούσαν την αξία της εταιρείας μεταξύ 1,1 τρισ. και 1,3 τρισ. δολαρίων, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανέφεραν το 1,5 τρισ. δολάρια ως ανώτατο επίπεδο.

Η IPO πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρήσεις υποδομών AI και κέντρων δεδομένων έχουν αναβάλει ή εγκαταλείψει σχέδια εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο.

Η άνοδος των επιτοκίων και οι πιέσεις στις αγορές έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε μετοχές και ομόλογα εταιρειών όπως η CoreWeave, εντείνοντας τους προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα των δαπανών στον κλάδο.

Τα 900 δισ. δολάρια σε υπολογιστικές δεσμεύσεις και τα έσοδα της Anthropic

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI, μεταξύ των οποίων ο Ντάριο Αμοντέι και η αδελφή του, Ντανιέλα Αμοντέι, η οποία σήμερα είναι πρόεδρος της εταιρείας.

Με την ανάπτυξη της οικογένειας μοντέλων Claude, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές στην αγορά της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάπτυξή της έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις Google και Amazon, οι οποίες είναι ταυτόχρονα επενδυτές, πάροχοι υπολογιστικής ισχύος, συνεργάτες διανομής και ανταγωνιστές της.

Η εταιρεία έχει αναλάβει δεσμεύσεις για υπολογιστική ισχύ σχεδόν 900 δισ. δολαρίων, μέσω συνεργασιών που περιλαμβάνουν τους δύο τεχνολογικούς κολοσσούς.

Το μέγεθος αυτό αναδεικνύει τις τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης της μελλοντικής ανάπτυξης, μέρος των οποίων εξαρτάται από κεφάλαια που δεν ελέγχονται άμεσα από την Anthropic.

Σύμφωνα με τροποποιημένα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, τα τριμηνιαία έσοδα της Anthropic πλησίασαν τα 17 δισ. δολάρια κατά την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων, ο τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί αισθητά.

Goldman Sachs, Citigroup και Morgan Stanley στην IPO

Η προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής περιλαμβάνει εκτεταμένη κινητοποίηση των μεγαλύτερων επενδυτικών τραπεζών.

Η Goldman Sachs κατέχει τον περιζήτητο ρόλο του βασικού αναδόχου με την πρώτη θέση στο σχήμα διαχείρισης της προσφοράς (lead-left), ενώ η Morgan Stanley έχει οριστεί υπεύθυνη για τη σταθεροποίηση της μετοχής μετά την εισαγωγή.

Η Citigroup συντονίζει τη διεθνή διάθεση μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές, με την προσφορά να καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Παράλληλα, η JPMorgan έχει διευρύνει τη χρήση του Claude Code στο εσωτερικό της, επεκτείνοντας την πρόσβαση και πέρα από τα τμήματα μηχανικών λογισμικού.

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει τις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι τράπεζες συμμετέχουν τόσο στη χρηματοδότησή τους όσο και στην αξιοποίηση των προϊόντων τους.

Η τελική τιμολόγηση και το ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Anthropic παραμένουν ανοιχτά, ιδιαίτερα μετά την ανάκληση των αρχικών στοιχείων.

Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για την επενδυτική ζήτηση απέναντι στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Wall Street επανεξετάζει τις αποτιμήσεις και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στον κλάδο.