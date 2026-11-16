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Η πραγματική συμβολή μιας βιομηχανικής μονάδας στην οικονομία μιας περιοχής αποτυπώνεται στις θέσεις εργασίας που δημιουργεί, στις συνεργασίες που αναπτύσσει με την τοπική αγορά, στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνία. Είναι μια σχέση που χτίζεται με τον χρόνο και εξελίσσεται μαζί με τον τόπο στον οποίο αναπτύσσεται.

Μια τέτοια διαδρομή μετρά ήδη πέντε δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Από το 1975, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιό της, η εταιρεία έχει συνδέσει την παρουσία της με την παραγωγική και επιχειρηματική ζωή της Βόρειας Ελλάδας, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συνεργατών και επιχειρήσεων. Σήμερα, η παραγωγική μονάδα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τη δραστηριότητά της, συνδυάζοντας σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και επενδύσεις που ενισχύουν διαρκώς τις δυνατότητές της.

Όλες οι πτυχές της δραστηριότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και η διαχρονική συμβολή της στην οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η συμβολή της εταιρείας στην τοπική οικονομία, η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, η στήριξη τοπικών φορέων και συλλόγων, αλλά και η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Μια παραγωγική μονάδα με ισχυρή τεχνογνωσία

Το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης διαθέτει τρεις γραμμές συσκευασίας για φιάλη, κουτί και βαρέλι, καθώς και βυνοποιείο δυναμικότητας 28.000 τόνων βύνης ετησίως. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, καθώς το βυνοποιείο τροφοδοτείται με 100% ελληνικό κριθάρι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μέσα από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας.

Η τεχνογνωσία και η αποδοτικότητα της μονάδας έχουν αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει αναγνωριστεί δύο φορές ως το καλύτερο εργοστάσιο στην Ευρώπη ανάμεσα σε 52 μονάδες Heineken. Παράλληλα, το παραγωγικό της αντικείμενο διευρύνεται: στη Θεσσαλονίκη παράγεται η ΝΥΜΦΗ, ενώ από το 2025 ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της μονάδας και η παραγωγή και εμφιάλωση της σειράς premium mixers ΤΣΙΚΙ.

Η αξία των ανθρώπων και των συνεργασιών

Πίσω από κάθε παραγωγική δραστηριότητα βρίσκονται οι άνθρωποι που τη στηρίζουν καθημερινά. Στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης απασχολούνται πάνω από 180 εργαζόμενοι, σε ένα σύνολο περίπου 800 ανθρώπων που εργάζονται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πανελλαδικά. Την ευθύνη της λειτουργίας της μονάδας έχει η Μαίρη Κολλίγρη, Διευθύντρια εργοστασίου, η οποία ηγείται της ομάδας, αναδεικνύοντας παράλληλα και την παρουσία των γυναικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης στον χώρο της βιομηχανικής παραγωγής.

Η σχέση με την τοπική οικονομία επεκτείνεται και σε ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών, πελατών και συνεργατών, που συνδέουν την παραγωγή με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με μη κυβερνητική οργάνωση Odyssea. Μέσω του προγράμματος Green Academy άνθρωποι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμωθούν, να εκπαιδευτούν σε πράσινα επαγγέλματα και να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

Επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής

Εξίσου σημαντική διάσταση της λειτουργίας του εργοστασίου αποτελεί η προσπάθεια περιορισμού του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποιεί επενδύσεις και παρεμβάσεις με έμφαση στην ενεργειακή και υδατική αποδοτικότητα, αξιοποιώντας πιο σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, έργο ηλιακής θερμικής ενέργειας, καθώς και η εγκατάσταση υβριδικού λέβητα.

Στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκε επίσης το πρώτο ηλεκτρικό βαρύ όχημα διανομής 19 τόνων στον κλάδο των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα, ενισχύοντας την κατεύθυνση προς πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ευρύτερη οικονομική συνεισφορά στην Ελλάδα

Το αποτύπωμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από 4.000 προμηθευτές και 1.450 χονδρεμπόρους, ενώ τα προϊόντα της φτάνουν σε περίπου 110.000 καταστήματα. Παράλληλα, πραγματοποιεί εξαγωγές σε δεκάδες χώρες.

Το μέγεθος αυτής της δραστηριότητας αποτυπώνεται και στα ευρήματα της μελέτης οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της EY για το 2024. Σύμφωνα με αυτά, η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 763 εκατ. ευρώ. Για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας στο ΑΕΠ δημιουργούνται επιπλέον 4,9 ευρώ προστιθέμενης αξίας, ενώ η συνολική δραστηριότητά της υποστηρίζει περίπου 37.000 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας.

Πέντε δεκαετίες μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, η παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να συνδέεται με την παραγωγή, την απασχόληση, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κοινωνική συνεισφορά. Μια διαδρομή που δείχνει πώς η μακρόχρονη παρουσία μιας βιομηχανικής μονάδας μπορεί να εξελίσσεται σε μια σχέση αμοιβαίας σύνδεσης με τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Κεντρική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την ξενάγηση στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου