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Η BC Partners επανέφερε τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός διαδόχου του LIV Golf, όπως ανέφεραν την Κυριακή οι Financial Times, μετά την ανακοίνωση της ανταγωνιστικής διοργάνωσης γκολφ ότι θα προχωρήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων της, έπειτα από την κατάρρευση προτεινόμενης συμφωνίας χρηματοδότησης με την εταιρεία private equity που εδρεύει στο Λονδίνο.

Το LIV Golf, το οποίο προκάλεσε μεγάλες ανακατατάξεις στον χώρο του επαγγελματικού γκολφ μετά την έναρξη λειτουργίας του το 2022, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει σε εκκαθάριση, έχοντας χάσει σημαντικούς παίκτες αλλά και την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, η BC Partners επιδιώκει να αποκτήσει δάνειο ύψους 50 εκατ. δολαρίων από το Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για χρηματοδότηση οφειλέτη υπό καθεστώς πτώχευσης (debtor-in-possession financing), η οποία θα της επέτρεπε να ασκήσει έλεγχο επί της διαδικασία

Η χρηματοδότηση και το νέο επενδυτικό σχέδιο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, η BC Partners έχει διαμηνύσει ότι εξακολουθεί να πιστεύει στις προοπτικές επιτυχίας ενός παγκόσμιου ομίλου γκολφ με ομαδική αγωνιστική δομή.

Παράλληλα, παραμένει διατεθειμένη να διαθέσει επιπλέον κεφάλαια και χρόνο για τη δημιουργία μιας διοργάνωσης που θα διαδεχθεί το LIV Golf.

Το LIV υπέβαλε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς πτωχευτικής προστασίας τον Σεπτέμβριο, μετά την ανακοίνωση του Public Investment Fund ότι θα τερμάτιζε τη χρηματοδότησή του μετά την αγωνιστική περίοδο του 2026.

Το σαουδαραβικό επενδυτικό ταμείο είχε διαθέσει περισσότερα από 5 δισ. δολάρια στη διοργάνωση από την έναρξη λειτουργίας της.

Τον Απρίλιο, το PIF είχε ανακοινώσει ότι το LIV Golf δεν εντασσόταν πλέον στην επενδυτική στρατηγική του.

Το σχέδιο των 300 εκατ. δολαρίων που κατέρρευσε

Οι Financial Times είχαν αναφέρει την Τετάρτη ότι η BC Partners είχε εγκαταλείψει ένα ξεχωριστό σχέδιο επανεκκίνησης του LIV Golf, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκείς δεσμεύσεις συμμετοχής από παίκτες.

Βάσει εκείνης της πρότασης, η BC Partners είχε εξασφαλίσει δυνατότητα χρηματοδότησης έως 300 εκατ. δολαρίων για τη διοργάνωση τουρνουά το 2027.

Ωστόσο, η προσπάθεια κατέρρευσε όταν αρκετοί γνωστοί παίκτες αρνήθηκαν να δεσμευτούν για τη συμμετοχή τους στη λίγκα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η προηγούμενη συμφωνία ναυάγησε επίσης επειδή οι παίκτες προέβαλαν σειρά απαιτήσεων τις οποίες η BC Partners δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι μεταξύ 15 και 40 παικτών είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε διαφορετικό βαθμό.

Ωστόσο, ορισμένοι ζητούσαν την καταβολή εγγυημένων οικονομικών ποσών που είχαν ακυρωθεί κατά τη διαδικασία πτώχευσης, ενώ επιθυμούσαν επίσης να διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία, ακόμη και μετά την υπογραφή δεσμεύσεων συμμετοχής.

Μεταξύ των κορυφαίων γκολφέρ που αποχώρησαν από το LIV μετά την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης ήταν ο Τζον Ραμ, ενώ οι Μπρουκς Κέπκα και Πάτρικ Ριντ είχαν αποχωρήσει πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου του 2026.